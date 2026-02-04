Đà Nẵng chúc Tết du học sinh Lào là con cán bộ quân nhân

Ngày 4/2, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, đã chủ trì buổi gặp mặt 27 sinh viên là con cán bộ quân đội thuộc Sư đoàn 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự 4 tỉnh Nam Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn phía nam thành phố.

Đại tá Trần Hữu Ích ôn lại mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam - Lào nói chung và giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Sê Koong, các tỉnh Nam Lào nói riêng.

Quang cảnh buổi gặp mặt sinh viên Lào là con cán bộ quân đội thuộc Sư đoàn 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự 4 tỉnh Nam Lào (Ảnh: Hoài Sơn).

Đại tá Ích cũng động viên các sinh viên Lào tích cực học tập, nâng cao trình độ để áp dụng cho công việc của mình và sẽ am hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Từ đó, phát huy truyền thống cha anh, cùng chung tay vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Lào.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, cũng mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều sinh viên Lào, trong đó có con em cán bộ quân đội thuộc các đơn vị Sư đoàn 5 và 4 tỉnh Nam Lào sang học tập tại tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là thành phố Đà Nẵng mới.

Đại tá Trần Hữu Ích tặng quà cho du học sinh Lào (Ảnh: A Núi).

Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, trong khả năng cho phép Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ tích cực tham mưu thành phố tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên Lào học tập tại địa bàn.

“Các em sẽ là những sợi dây kết nối cho tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, góp phần xây dựng đường biên giới “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, Đại tá Ích bày tỏ.

Cũng tại buổi gặp mặt, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã có những món quà gửi tặng các em vui xuân, đón Tết.