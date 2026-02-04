Tàu cảnh sát biển sẽ đưa người dân Lý Sơn về quê đón Tết nếu thời tiết xấu

Ngày 4/2, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tỉnh Quảng Ngãi đã chuẩn bị phương án đưa người dân đặc khu Lý Sơn về nhà đón Tết trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu.

Nếu thời tiết trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ diễn biến xấu, tàu khách không thể ra khơi, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ đề nghị Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ tàu đưa người dân đặc khu về nhà.

Tàu Cảnh sát biển 8002 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Ảnh minh họa: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2).

Trong trường hợp này, tỉnh Quảng Ngãi sẽ bố trí phương tiện vận chuyển hành khách từ cảng Sa Kỳ đến vị trí tàu cảnh sát biển neo đậu.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi theo dõi tình hình thời tiết để chủ động các phương án đưa người dân đặc khu về nhà đón Tết cùng gia đình. Trong điều kiện thời tiết xấu, đơn vị này phải chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đưa tất cả người dân về đặc khu Lý Sơn an toàn.

Đặc khu Lý Sơn có 22.000 dân, nằm cách đất liền khoảng 17 hải lý. Trong điều kiện thời tiết bình thường, người dân và du khách được vận chuyển bằng tàu siêu tốc từ cảng Sa Kỳ đến đặc khu Lý Sơn và ngược lại.

Vào mùa mưa bão, thời tiết diễn biến xấu nên tàu khách phải tạm dừng ra khơi. Nhiều thời điểm, tàu chở khách phải tạm dừng hoạt động từ 5 đến 7 ngày.