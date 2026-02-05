30 sinh viên Trường Đại học Cửu Long tốt nghiệp xuất sắc

Sáng 5/2, Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long) tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ đại học chính quy (chương trình cử nhân) khóa 23, niên khóa 2022-2026.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long chúc mừng các tân cử nhân (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đợt này có 387/426 sinh viên hệ đại học chính quy (chương trình cử nhân) khóa 23 đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp, tỷ lệ 90,84%. Trong đó, số sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc 30 sinh viên (tỷ lệ 7,75%).

Tại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long chúc mừng toàn thể tân cử nhân đã hoàn thành khóa học và đánh giá cao tinh thần học tập của các tân cử nhân.

Theo PGS.TS Lương Minh Cừ, hơn 26 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cửu Long không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo và tuyển sinh nhiều ngành học và trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long trao quyết định khen thưởng, tặng hoa và quà chúc mừng 30 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Đợt tốt nghiệp lần này có 387 sinh viên thuộc hệ chính quy trong đó có 30 sinh viên tốt nghiệp lại xuất sắc (chiếm tỷ lệ 7,75%), còn lại là sinh viên loại giỏi, khá. Tôi xin chúc mừng các tân cử nhân, mong rằng mọi người sẽ đem kiến thức học được tại trường cống hiến cho xã hội, đất nước", Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long nói thêm.

Để ghi nhận thành tích học tập của sinh viên, Trường Đại học Cửu Long đã khen thưởng 186 sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện, gồm 30 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 148 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 8 sinh viên người dân tộc.

Qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cửu Long đã đào tạo và cấp bằng cho hơn 42.000 cử nhân, kỹ sư và gần 1.500 thạc sĩ. Ngoài ra, Trường đã tiếp nhận và đào tạo cho hơn 700 du học sinh nước ngoài, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia. Theo thống kê của nhà trường, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường là khoảng 97%.