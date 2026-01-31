Đà Lạt rực hồng sắc mai anh đào đón Tết Bính Ngọ 2026

Cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đà Lạt (Lâm Đồng) khoác lên mình tấm áo hồng rực rỡ khi hàng loạt cây mai anh đào trên các tuyến phố trung tâm đồng loạt khoe sắc, tạo nên một không gian lãng mạn và thu hút.

Mai anh đào khoe sắc rực rỡ ở trung tâm Đà Lạt (Video: Minh Hậu).

Trên phố Lê Đại Hành, phường Xuân Hương, những gốc mai anh đào đã trút lá, đồng loạt bung nở những chùm hoa hồng thắm, khiến người dân và du khách không khỏi ngỡ ngàng và thích thú.

Chị Lê Thu Uyên, một người dân địa phương, chia sẻ: "Năm nay, mai anh đào nở hoa rất nhiều, màu sắc cũng rực rỡ hơn hẳn năm trước. Nhờ vậy, phố phường Đà Lạt trở nên xinh đẹp và cuốn hút hơn bao giờ hết."

Dọc tuyến phố Trần Quốc Toản, ven hồ Xuân Hương, những cây mai anh đào đã nở hoa từ nhiều ngày trước, tô điểm thêm vẻ lãng mạn cho không gian thơ mộng của hồ nước nổi tiếng này.

Một cành mai anh đào rực rỡ khoe sắc bên bờ hồ Xuân Hương, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.

Anh Vũ Huỳnh Cường, một nhiếp ảnh gia đam mê vẻ đẹp Đà Lạt, cho biết: "Mai anh đào ở Đà Lạt nở lần lượt và kéo dài trong nhiều tuần. Hiện tại, các tuyến phố trung tâm như Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Hồ Tùng Mậu, Lê Đại Hành, Tô Hiệu, Trần Quốc Toản... đều đang rực rỡ sắc hoa."

Sắc hồng của mai anh đào nhuộm thắm con đường Trần Hưng Đạo, tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Đà Lạt đang trải qua những ngày thời tiết đẹp nhất trong năm, với bầu trời trong xanh, nắng rực rỡ và nhiệt độ dao động từ 10-22 độ C, rất lý tưởng để du khách và người dân chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm cùng mai anh đào.

Một gốc mai anh đào nở rộ bên mái nhà mang phong cách Tây Nguyên, tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc và thiên nhiên.

Một du khách đang say sưa ghi lại khoảnh khắc hoa mai anh đào rực rỡ bên bờ hồ Xuân Hương bằng điện thoại.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ sự phấn khích: "Tôi cùng gia đình đến Đà Lạt du lịch và thật may mắn khi đúng dịp hoa mai anh đào ở trung tâm nở rộ. Tôi thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp rực rỡ và lãng mạn của loài hoa này. Đây là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa đối với tôi và gia đình."

Trong nhiều năm qua, chính quyền và người dân Đà Lạt đã tích cực trồng mai anh đào trên các tuyến phố, góp phần tạo nên cảnh quan đặc trưng cho "xứ sở sương mù". Từ đầu tháng 1, tỉnh Lâm Đồng cùng các phường trung tâm Đà Lạt đã tổ chức lễ hội hoa mai anh đào, nhằm quảng bá hình ảnh tươi đẹp và lãng mạn của thành phố đến với du khách trong và ngoài nước.