Đà Nẵng tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026

Ngày 4/2, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, sự kiện nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa; bảo đảm an toàn, hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng tươi đẹp và phát triển đến người dân và du khách.

Đà Nẵng bắn pháo hoa tại 6 địa điểm để phục vụ người dân (Ảnh: Bình An).

Theo kế hoạch, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, bắt đầu từ 0h ngày 17/2, tại 6 điểm trên địa bàn thành phố.

Các điểm bắn pháo hoa gồm: Khu vực trước UBND phường Hòa Khánh, đường Bạch Đằng (phường Hòa Cường), khu tái định cư đường vành đai phía Tây (xã Hòa Vang), khu du lịch Cồn Bắp (phường Hội An), Quảng trường 24/3 (phường Bàn Thạch) và Quảng trường xã Núi Thành.

Pháo hoa được bắn theo hình thức trình diễn pháo hoa nghệ thuật không nhạc nền, sử dụng hệ thống bắn tự động FireOne và bán tự động L100S. Các loại pháo hoa tầm cao và tầm thấp của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu công tác tổ chức bắn pháo hoa cần được chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và trang thiết bị trước, trong và sau khi bắn.

Thành phố cũng triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các khu vực bắn pháo hoa và nơi tập trung đông người.