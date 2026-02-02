Nữ giáo viên vẽ linh vật ngựa bằng phấn trên nền bảng xanh gây sửng sốt

Giữa không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, một bức tranh linh vật ngựa với chủ đề "mã đáo thành công" đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng.

Tác phẩm này là của cô giáo mỹ thuật Vũ Mặc Khuê Trâm, đang công tác tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk).

Cô Trâm (bên trái) cùng đồng nghiệp bên cạnh bức tranh linh vật ngựa vẽ bằng phấn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Điều đặc biệt là bức tranh không được thực hiện bằng sơn dầu hay công nghệ số, mà chỉ với những viên phấn màu đơn giản. Cô Trâm đã dành trọn 4 ngày để biến tấm bảng xanh quen thuộc của lớp học thành một tác phẩm nghệ thuật hoành tráng, đầy sống động.

Từng đường nét, mảng khối trong bức tranh được xử lý một cách khéo léo và tỉ mỉ, tạo nên hình ảnh đàn ngựa phi nước đại đầy khí thế. Tác phẩm không chỉ mang ý nghĩa về sự may mắn, hanh thông trong năm mới mà còn thể hiện tài năng và tâm huyết của người họa sĩ.

Chia sẻ về ý tưởng, cô Trâm cho biết đây là món quà tinh thần mà cô muốn gửi tặng đến nhà trường, đồng nghiệp và các em học sinh nhân dịp đầu xuân. Những năm trước, cô cũng từng vẽ nhiều linh vật Tết bằng phấn. Năm nay, cô chọn chủ đề "mã đáo thành công" với kỳ vọng về một năm mới đầy thuận lợi và thành công.

"Tôi quyết định vẽ đủ 8 con ngựa để trọn vẹn ý nghĩa và đây cũng là lời chúc cho thầy trò nhà trường trong năm mới luôn tiến lên và gặt hái nhiều thành quả", cô Trâm chia sẻ.

Cô Trâm dành 4 ngày để hoàn thiện bức tranh với chủ đề "mã đáo thành công" (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo nữ giáo viên mỹ thuật, việc vẽ trên bảng có độ khó cao hơn nhiều so với vẽ trên giấy. Diện tích bảng lớn đòi hỏi bố cục phải thật cân đối, hài hòa. Đặc biệt, để tạo chiều sâu, ánh sáng và làm nổi bật cơ bắp của từng con ngựa, cô đã phải vẽ chồng nhiều lớp màu khác nhau.

Mỗi con ngựa đều được khắc họa với dáng vẻ riêng biệt, không con nào giống con nào, thể hiện sự tinh tế trong từng chi tiết.

Phần hậu cảnh của bức tranh cũng được cô Trâm "thổi hồn" bằng hình ảnh núi tuyết và đồng ruộng, như một ẩn dụ cho hành trình vượt qua gian nan, thử thách của đàn ngựa. Trong suốt quá trình thực hiện, cô Trâm đã nhận được nhiều góp ý quý báu từ đồng nghiệp để hoàn thiện tác phẩm.

Mỗi con ngựa do cô Trâm vẽ có thần thái, hình thức khác nhau gây ấn tượng cho người xem (Ảnh: Uy Nguyễn).

Khi bức tranh hoàn thành, không chỉ giáo viên, học sinh mà cả cộng đồng mạng đều bày tỏ sự thán phục trước tài năng và tâm huyết của cô giáo. Những bức tranh linh vật vẽ trên bảng của cô Vũ Mặc Khuê Trâm đã từng gây "sốt" cộng đồng mạng và nhận được "cơn mưa" lời khen trong những năm trước.

Ngoài công việc giảng dạy, cô Trâm còn là một họa sĩ tài năng, thường xuyên sáng tác tranh sơn dầu, sơn mài và tham gia nhiều triển lãm mỹ thuật tại địa phương, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa nghệ thuật.