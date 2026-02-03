Chủ vườn Hà Nội đưa cây Tết vào Nam: 36 tiếng nghẹt thở, va đập mất tiền tỷ

12 năm đưa bưởi Diễn vào Nam, “đánh cược” tiền tỷ

Trên đoạn đường Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu Bình Lợi về phía cầu Gò Dưa (TPHCM), những chậu bưởi Diễn, quất, quýt kiểng của anh Duy Thuận (SN 1972, Hà Nội) nổi bật bên dòng xe cộ đông đúc những ngày cận Tết. Những cây bưởi Diễn cao gần 3m, thân to, trĩu quả, được đặt ngay ngắn bên đường, thu hút ánh nhìn của những người đi qua.

Ít ai biết, để có mặt ở đây, mỗi chậu cây đều phải trải qua hành trình hơn 1.600km, từ Hà Nội vào TPHCM. Đằng sau vẻ ngoài sum suê, đẹp mắt của những cây bưởi kiểng là câu chuyện vận chuyển đầy rủi ro, kéo dài suốt 12 năm qua, cũng là ngần ấy cái Tết anh Thuận “đánh cược” với nghề.

Khu vực bán bưởi Diễn ở Phạm Văn Đồng thu hút sự chú ý của người đi đường (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Tại Hà Nội, anh Thuận sở hữu khu vườn kiểng rộng hơn 1.000m2. Đầu tháng Chạp hằng năm, anh lại bắt đầu những chuyến xe xuyên Việt, đưa cây kiểng từ Bắc vào Nam phục vụ thị trường Tết. Mỗi chậu cây, từ loại nhỏ vài chục ký đến loại lớn nặng vài trăm ký, đều phải trải qua quá trình vận chuyển phức tạp và tốn kém.

Riêng năm nay, anh Thuận đưa vào TPHCM hơn 1.000 chậu cây kiểng, đủ kích cỡ. Các mặt hàng anh Thuận trưng bày chủ yếu là bưởi Diễn, quýt và quất kiểng. Theo anh, các loại cây này trồng ở miền Bắc nên màu sắc, mùi hương và độ bền phù hợp hơn với thị hiếu chơi Tết.

“Cùng giống đó, nhưng nếu trồng ở miền Nam thì màu không đẹp bằng, trái cũng không giữ được lâu”, anh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Đáng nói, toàn bộ số cây kiểng này đều được vận chuyển bằng đường bộ, sử dụng xe đầu kéo và xe cẩu chuyên dụng, di chuyển liên tục trong 36 tiếng.

“Phải là người làm lâu năm, có kinh nghiệm thì mới dám đi đường dài như vậy. Vì việc sử dụng xe container vận chuyển cây từ Bắc vào Nam, vượt hơn nghìn cây số là điều không phải dễ dàng”, anh Thuận nói.

Anh Duy Thuận - chủ vườn bưởi Diễn ở Hà Nội (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Anh Thuận cho biết, mỗi chuyến hàng là cả một quy trình khắt khe từ lúc cẩu cây lên xe, bao bọc từng tán, từng trái đến cố định thân cây để hạn chế rung lắc. Chỉ cần sơ suất nhỏ, cây có thể rụng trái, gãy cành, coi như mất giá.

“Xe chạy đường dài, chỉ cần phanh gấp một chút là trái rụng hàng loạt. Va chạm, trầy xước là chuyện khó tránh. Chủ vườn không có kinh nghiệm thì vào tới nơi, coi như trắng tay. Riêng về khâu vận chuyển, tôi nghĩ chỉ người có kinh nghiệm mới dám mạo hiểm”, anh chia sẻ.

Đặc biệt, anh Thuận hé lộ chi phí cho việc vận chuyển không hề nhỏ, thậm chí lên đến tiền tỷ.

“Riêng tiền thuê xe đầu kéo đã khoảng 500 triệu đồng. Cộng thêm chi phí thuê xe cẩu đưa cây lên xe, tiền nhân công, phát sinh rủi ro, con số đội lên khoảng 700 triệu đồng. Khi tới TPHCM, tôi phải thuê thêm xe cẩu hạ cây, thuê người sắp xếp, bưng bê, thêm vài trăm triệu đồng nữa. Tính tổng các khoản, mỗi mùa Tết, tiền vận chuyển và chi phí liên quan cũng ngót nghét 1 tỷ đồng”, anh Thuận cho hay.

Trước đây, anh Thuận chủ yếu bán cây tại Hà Nội. Việc đưa bưởi kiểng vào Nam là quyết định tốn kém và đầy mạo hiểm.

“Biết là rủi ro và chi phí bỏ ra lớn nhưng tôi cũng muốn mở rộng thị trường, không thể chỉ trông chờ một chỗ”, anh chia sẻ.

Những chậu bưởi Diễn bắt mắt trên đường Phạm Văn Đồng (Ảnh: Quỳnh Tâm).

3 năm “trắng tay” vì thiếu kinh nghiệm

Hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng và kinh doanh cây kiểng, anh Duy Thuận nói mình quen với đất, với vườn từ thuở nhỏ. Học xong cấp 3, anh ở lại với khu vườn hơn 1.000m2 tại Hà Nội, bám nghề làm vườn cho đến nay. Nhưng phải đến khi bắt đầu đưa bưởi kiểng vào miền Nam, anh mới thực sự đối diện với những thử thách khắc nghiệt nhất của nghề.

Ba năm đầu tiên, mỗi chuyến xe vượt hơn 1.600km gần như là một lần anh Thuận “trắng tay”. Khi đó, kinh nghiệm chưa đủ, cách cố định cây, bảo vệ trái còn sơ sài, anh phải đối mặt với những rủi ro không lường trước.

“Những năm đầu, tôi mất sạch. Cây va đập, đổ vỡ, rụng trái, hư hỏng, tới nơi là không còn gì để bán. Có lúc nản chí, có lúc muốn dừng lại, nhưng cứ mỗi mùa Tết đến, tôi lại quyết định thử thêm một lần nữa”, anh kể.

Quy trình chăm sóc cây sau khi di chuyển vào TPHCM phải đảm bảo kỹ lưỡng (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Không ít người, sau vài mùa Tết thua lỗ như vậy, đã chọn cách dừng lại. Nhưng với anh Thuận, đó là quãng thời gian buộc phải "trả giá để học nghề". “Có đam mê thì mới đi tiếp được. Lỗ thì phải tìm cách khắc phục, chứ bỏ thì coi như hết đường”, anh nói.

Sau 12 năm, những chuyến xe Bắc - Nam của anh đã “dễ thở” hơn, nhưng rủi ro vẫn chưa bao giờ biến mất. "Vận chuyển xa như vậy thì không thể nói là an toàn tuyệt đối. Chỉ khác nhau ở chỗ đổ vỡ ít hay nhiều thôi", anh chia sẻ.

Trong chuyến hàng năm nay, anh Thuận có khoảng chục chậu cây bị vỡ, chủ yếu là cây nhỏ nên thất thoát chỉ khoảng vài trăm triệu đồng. So với những năm đầu gần như mất trắng, đây là mức thiệt hại trong tầm kiểm soát.

Theo anh Thuận, bưởi là loại cây rất “khó chiều” khi vận chuyển xa. Trái dễ rụng, cành dễ gãy nếu rung lắc mạnh hoặc thay đổi môi trường đột ngột. "Phanh gấp một chút thôi là trái rụng hàng loạt", anh nói.

Từ kinh nghiệm thực tế, anh rút ra nhiều nguyên tắc, phân loại cây theo kích thước khi xếp xe, cố định chậu và thân cây, bao trái kỹ để hạn chế va đập. Ngoài ra, quá trình di chuyển cũng phải tính toán kỹ lưỡng.

“Trên đường đi, mình phải kiểm soát nhiệt độ trong xe, không để quá nóng. Cứ khoảng 7-8 tiếng là phải dừng lại tiếp nước cho cây. Không đơn giản chỉ là chất cây lên xe rồi chạy một mạch”, anh nói.

Mỗi chậu bưởi Diễn có giá dao động 40-70 triệu đồng (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Sự khác biệt về khí hậu giữa hai miền cũng là thách thức lớn. Thời điểm này, miền Bắc đang rét lạnh, trong khi TPHCM nắng nóng. Nếu không có cách để cây thích nghi dần, rủi ro hư hại là rất cao.

“Chỉ cần để cây ngoài trời nắng khoảng hai tiếng, không che chắn và xử lý kịp thời, trái có thể cháy hết”, anh Thuận nói.

Vì vậy, từ lúc xe vào tới nơi, khâu hạ cây, bố trí mặt bằng và che nắng cho cây được anh thực hiện ngay lập tức, gần như không có thời gian nghỉ.

Lần này, anh đưa vào TPHCM khoảng 1.000 chậu cây, cả loại lớn và nhỏ, phải chia thành nhiều chuyến vận chuyển khác nhau. Thay vì tập trung bán một điểm, anh thuê mặt bằng tại 5 địa điểm trong thành phố, trong đó có tuyến Phạm Văn Đồng và khu vực trung tâm, để giảm áp lực dồn hàng và thuận tiện cho việc sắp xếp, chăm sóc.

"Qua từng năm, mình rút kinh nghiệm từng chút. Không phải là hết rủi ro, mà là biết trước để hạn chế", anh Thuận nói.

Theo anh Thuận, sau hơn 10 ngày bày bán, anh nhận thấy sức mua năm nay khá chậm so với mọi năm. "Khách thưa hơn, người xem nhiều nhưng quyết định mua thì ít", anh nói.

Với những chậu bưởi, quất có giá trị cao, chủ vườn ưu tiên bán hết tại chỗ, hạn chế tối đa việc vận chuyển ngược ra Bắc. Trường hợp không bán được, anh sẵn sàng hạ giá hoặc bán hòa vốn cho những khách mua cúng, tặng cho chùa.

"Buôn bán thì có năm trúng, năm trật. Đắt hay ế cũng phải chấp nhận thôi", anh Thuận chia sẻ.