Mai anh đào bung nở, nhuộm hồng làng K’Ho ngoại ô Đà Lạt

Những ngày đầu tháng Chạp, thôn Đưng K'Si, xã Lạc Dương, Lâm Đồng, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 50km, đang chìm đắm trong không gian lãng mạn khi những cây mai anh đào đồng loạt khoe sắc hồng rực rỡ. Vẻ đẹp này đã biến ngôi làng của đồng bào K'Ho thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Làng K’Ho ngoại ô Đà Lạt rực hồng mùa mai anh đào (Video: Minh Hậu).

Thôn Đưng K'Si, nằm cạnh quốc lộ 27C, là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân tộc K'Ho. Chị Ka Liên, một người dân địa phương, cho biết mai anh đào được người dân trồng trước cổng nhà và hai bên đường để tạo cảnh quan. Khi hoa nở rộ, khung cảnh trở nên thơ mộng, thu hút nhiều người đến thưởng lãm và ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Hai nữ sinh người K'Ho duyên dáng bên gốc mai anh đào ven quốc lộ 27C.

Với độ cao từ 1.200-1.700m so với mực nước biển, Đưng K'Si sở hữu khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Đặc biệt, vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, nhiệt độ dao động từ 10-20 độ C cùng bầu trời trong xanh tạo điều kiện lý tưởng cho mai anh đào bung nở rực rỡ.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng ấm, hòa cùng sắc hồng của mai anh đào tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Anh K'Tem, người dân xã Lạc Dương, hồ hởi chia sẻ: "Mai anh đào nở làm thôn làng thêm rực rỡ. Vui hơn nữa là người dân chúng tôi được tiếp đón du khách gần xa đến vui chơi, chụp hình".

Nhiều du khách từ khắp nơi đã không ngại đường xa để đến Đưng K'Si, tận hưởng không khí trong lành và ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn bên mai anh đào.

Chị Quách Hạnh Phương, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ niềm vui khi được "check-in" tại đây: "Khi đến nơi, ai cũng vỡ òa trong niềm vui vì hoa nở đẹp, không khí trong lành. Việc chụp hình cùng hoa mai anh đào làm chuyến du lịch Đà Lạt của chúng tôi thêm ý nghĩa".

Một cô gái duyên dáng tạo dáng bên những cành mai anh đào rực rỡ.

Chị Gơ Lem, người dân tộc Lạch, trú phường Langbiang - Đà Lạt, trong trang phục truyền thống, chụp hình lưu niệm cùng mai anh đào.

Mai anh đào thường nở trong khoảng 20-30 ngày, sau đó cây sẽ đâm chồi, nảy lộc và kết trái. Trong những năm gần đây, chính quyền xã Lạc Dương đã khuyến khích người dân trồng và chăm sóc mai anh đào để tạo cảnh quan, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa địa phương, góp phần phát triển du lịch bền vững.