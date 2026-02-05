“Kiếp nạn” mua áo dài Tết: Chi 2,6 triệu đồng nhận hàng lệch màu, sai số đo

Cận Tết, nhu cầu mua sắm áo dài tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều người bận rộn lựa chọn mua hàng online, với kỳ vọng "bỏ nhiều tiền mua đồ tốt, tiết kiệm thời gian".

Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy không ít người tiêu dùng rơi vào cảnh “tiền mất, bực mang”, khi sản phẩm nhận về khác xa hình ảnh quảng cáo, trong khi quyền đổi trả gần như không được bảo đảm.

Nhiều khách hàng bức xúc vì mua áo dài chơi Tết nhưng nhận sản phẩm không ưng ý. Họ gọi trải nghiệm này là "kiếp nạn áo dài" (Ảnh: Threads).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Thu Phương (Hà Nội) cho biết đã đặt mua một bộ áo dài của thương hiệu M.D với giá 2,65 triệu đồng, dựa trên hình ảnh quảng cáo, trang phục có tông màu hồng. Thế nhưng, khi nhận hàng, sản phẩm thực tế lại có màu cam rõ rệt.

“Khi tôi liên hệ phản ánh, phía cửa hàng trả lời rằng đây là màu cam hồng. Cửa hàng cho biết hình ảnh đăng trên các nền tảng mạng xã hội là do khách hàng gửi phản hồi (feedback) nên họ sử dụng lại. Tuy nhiên, tôi thấy nhiều khách khác chia sẻ là nhận áo có màu hồng đúng như ảnh quảng cáo ban đầu, không giống như tôi”, chị Phương chia sẻ.

Không chỉ sai lệch màu sắc, chị Phương cho biết chiếc áo dài được may đo theo số đo cá nhân nhưng phần ngực và nách bị chật, buộc chị phải mang sản phẩm tới cửa hàng để chỉnh sửa, mất thêm thời gian. Theo phản ánh của khách hàng, cửa hàng không đồng ý cho đổi mẫu, trả hàng và cũng không đưa ra lời xin lỗi với khách hàng.

Khách hàng so sánh ảnh thương hiệu M.D gửi và ảnh thực tế khi mua chiếc áo dài giá 2,65 triệu đồng (Ảnh: Threads).

“Giá của bộ áo dài không hề rẻ. Người mua online hoàn toàn đặt niềm tin vào hình ảnh quảng cáo vì không được xem sản phẩm thực tế. Tôi chỉ mong cửa hàng nhìn nhận đúng lỗi sai để cải thiện, chứ không phải phủ nhận trách nhiệm”, chị Phương bức xúc nói.

Trên mạng xã hội Threads, khách hàng N. cũng đăng tải trải nghiệm tương tự như chị Thu Phương, mở ra chủ đề bàn luận cho hàng trăm người có cùng sự bức xúc khi mua áo dài online.

Người này cho biết đã đặt mua áo dài của M.D với giá 2,65 triệu đồng, chờ gần 10 ngày để kịp mặc trong dịp dạm ngõ và Tết. Tuy nhiên, khi nhận hàng, màu sắc sản phẩm khác hoàn toàn so với hình ảnh quảng cáo, khiến khách hàng nghi ngờ hãng giao nhầm.

“Khi tôi nhắn tin phản ánh, hãng trả lời rằng sự khác biệt là do ánh sáng chụp. Tuy nhiên, với mức chênh lệch màu sắc như vậy, tôi không nghĩ chỉ có thể giải thích bằng ánh sáng. Với mức giá 2,65 triệu đồng và thời gian chờ đợi gần 10 ngày, trải nghiệm này thực sự không xứng đáng”, khách hàng nêu.

Theo chia sẻ của người mua, khi yêu cầu cửa hàng gửi ảnh chụp thực tế sản phẩm, hình ảnh được cung cấp là một bức ảnh duy nhất, giống nhau cho nhiều khách hàng, với màu sắc tươi sáng. Trong khi đó, sản phẩm thực tế khi nhận lại có màu trầm hơn đáng kể, ngả sang màu cam hoặc nâu.

“Ảnh chụp trong studio (phòng chụp chuyên nghiệp) có chỉnh sửa màu sắc là điều có thể hiểu. Nhưng khi khách yêu cầu ảnh thật, hình ảnh đó cần phản ánh tối thiểu 80-90% màu sắc ngoài đời. Đằng này, ảnh gửi cho khách rất tươi, đến lúc nhận hàng xỉn màu lại giải thích do ánh sáng”, người mua bức xúc.

Khách hàng mua trang phục khác của thương hiệu M.D cũng gặp tình trạng sai màu giữa quảng cáo và thực tế (Ảnh: Threads).

Ý kiến của chị Phương và chị N. nhận được nhiều sự đồng tình của những khách hàng khác có chung trải nghiệm. Họ tỏ ra thất vọng, bực bội vì mua hàng không như ý.

Nhiều bình luận dưới bài chia sẻ cho biết họ cũng gặp tình trạng tương tự khi mua những sản phẩm khác của thương hiệu này. Một số khách phản ánh quần áo nhận về có màu “vàng khè”, không thể lên được sắc hồng như quảng cáo dù quan sát dưới nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Chỉ tính riêng trên mạng xã hội Threads, chủ đề "kiếp nạn áo dài" đang nổi lên với nhiều bài đăng có nội dung khác nhau nhưng tựu chung lại đều là những lời than thở về việc mua sắm online ngày Tết không như mong đợi.

Ở một diễn biến khác, khách hàng H.T phản ánh trên Facebook việc mua một bộ áo dài giá gần 4 triệu đồng của thương hiệu M., với hình ảnh quảng cáo có màu cam, nhưng sản phẩm thực tế lại là màu nâu.

Khách hàng phản ánh bộ áo dài giá gần 4 triệu đồng của thương hiệu M. có màu sắc trên quảng cáo (ảnh bên trái) và thực tế (ảnh bên phải) khác xa nhau (Ảnh: Chụp màn hình).

Chị L.A, một khách hàng khác, cho biết đã đến trực tiếp cửa hàng của thương hiệu M. để thử sản phẩm nói trên và nhận thấy màu sắc ngoài đời khác hẳn hình ảnh quảng cáo trên mạng. Khi yêu cầu nhân viên hãng M. tìm mẫu áo có màu cam như quảng cáo, chị L.A được xác nhận là chỉ có một mẫu này.

"Trên mạng nhìn giống màu cam, nhưng thực tế là màu nâu trầm", chị L.A chia sẻ.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với hai thương hiệu M.D và M. để trao đổi về các phản ánh của khách hàng.

Đại diện thương hiệu M.D cho biết, các sản phẩm áo dài của hãng được làm từ lụa Nha Xá, chất liệu này có độ óng ánh tự nhiên, nên sắc độ màu có thể thay đổi tùy theo điều kiện ánh sáng và góc nhìn.

Thương hiệu này lý giải về việc ảnh trên mạng khác với ảnh thực tế là bởi vì trong điều kiện chụp thiếu ánh sáng hoặc không gian tối, hình ảnh ghi nhận có thể không phản ánh đầy đủ, chính xác sắc độ của lụa Nha Xá như khi chụp dưới ánh sáng tự nhiên hoặc trong studio có trang thiết bị hỗ trợ ánh sáng chuyên nghiệp.

Phía M.D cho biết đã tiến hành rà soát, nhìn nhận lại quy trình tư vấn và truyền tải thông tin tới khách hàng. Thương hiệu thừa nhận việc chưa cung cấp đầy đủ thông tin về đặc điểm của chất liệu dẫn đến hiểu nhầm giữa hình ảnh quảng bá và sản phẩm thực tế.

Sau sự việc này, hãng M.D sẽ bổ sung các hướng dẫn chi tiết hơn liên quan đến cách sử dụng, bảo quản, đặc tính chuyên biệt của chất liệu lụa.

Trong khi đó, đại diện hãng M. khẳng định đã trao đổi và làm việc trực tiếp với khách hàng để có những phương án phù hợp. Ít lâu sau đó, khách hàng của hãng M. đã gỡ bài phàn nàn về sản phẩm.

Về phía người tiêu dùng, chị Thu Phương mong muốn thông qua báo Dân trí đóng góp ý kiến để các thương hiệu rút kinh nghiệm khi phục vụ mua sắm qua mạng. Theo chị, việc quan trọng nhất là các thương hiệu cần trung thực hơn với khách hàng.

Đồng thời, chị Phương cũng khuyến cáo người tiêu dùng cân nhắc kỹ, tìm hiểu phản hồi đa chiều về sản phẩm áo dài mua qua mạng trước khi “xuống tiền”, để tránh rơi vào cảnh sắm Tết nhưng lại mua bực vào người.