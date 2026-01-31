Đà Lạt khép lại lễ hội hoa mai anh đào Xuân 2026

Đêm 31/1, tại Nhà ga Đà Lạt, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tổ chức bế mạc lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt Xuân 2026.

Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan chia sẻ, lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt Xuân 2026 được tổ chức thành công với chuỗi 11 sự kiện trải nghiệm tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa du lịch, văn hóa, nghệ thuật và đời sống cộng đồng.

Nhà ga Đà Lạt rực sắc màu trong chương trình nghệ thuật bế mạc lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt Xuân 2026 (Ảnh: Minh Hậu).

Lễ hội góp phần tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa biểu tượng mùa Xuân ở Đà Lạt; lan tỏa giá trị văn hóa, hình ảnh con người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, thúc đẩy phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu Đà Lạt - Lâm Đồng.

“Lễ hội năm nay khép lại, nhưng hoa mai anh đào vẫn khoe sắc hồng rực rỡ trên mọi nẻo đường Đà Lạt. Những cảm xúc đẹp của tình người Đà Lạt hiền hòa, mến khách vẫn còn đọng lại và lan tỏa trong lòng du khách thập phương”, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt nói.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, từ thành công của lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt Xuân 2026, địa phương sẽ đổi mới, sáng tạo để mang đến cho nhân dân, du khách những mùa lễ hội tiếp theo ngày càng chất lượng, hấp dẫn và giàu bản sắc.

Du khách chụp hình lưu niệm cùng hoa mai anh đào Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Suốt thời gian diễn ra lễ hội, người dân, du khách không chỉ ngắm mai anh đào trên khắp phố phường, mà còn được trải nghiệm các không gian văn hóa đặc sắc.

Để phục vụ kỳ lễ hội, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã cung cấp bản đồ số giới thiệu các điểm đến ngắm hoa mai anh đào để người dân, du khách trải nghiệm. Địa phương cũng trồng hàng trăm cây mai anh đào với chủ đề “Rực rỡ mùa Xuân Đà Lạt cùng hoa mai anh đào”.