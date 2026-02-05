Ô tô tải làm rơi nhiều con bò trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 5/2, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp cùng lực lượng chức năng xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xử lý trường hợp ô tô tải làm rơi bò trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Thông tin ban đầu, vào 20h ngày 4/2, xe tải (chưa rõ lai lịch tài xế điều khiển) chở 8 con bò lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng Khánh Hòa - TPHCM. Phương tiện di chuyển đến khu vực thuộc địa bàn xã Sông Lũy, bất ngờ cửa sau thùng xe bị bung, nhiều con bò rơi xuống cao tốc.

Hiện trường vụ bò rơi xuống cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Thanh Thanh).

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều tài xế điều khiển phương tiện buộc giảm tốc độ, tránh tai nạn nên không thiệt hại về người.

Xảy ra vụ việc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phối hợp cùng các cơ quan chức năng có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đoạn đường.

Trong sáng 5/2, tài xế xe tải chở bò phối hợp cùng các cơ quan chức năng tìm kiếm những con bò di chuyển ra ngoài hành lang cao tốc sau vụ việc để đảm bảo an toàn.