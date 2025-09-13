Trao 336 thẻ Bảo hiểm y tế, giúp học sinh khó khăn ở Hà Nội an tâm học tập

Tham dự lễ trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Dân trí; bà Nguyễn Thị Thu Hương, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội; ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người mù TP Hà Nội; ông Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ tịch Hội Người mù TP Hà Nội cùng đại diện các đơn vị, cơ quan báo chí trên địa bàn TP Hà Nội và đông đảo học sinh là con cán bộ, hội viên Hội Người mù TP Hà Nội.

Lãnh đạo báo Dân trí trao bảng biểu trưng 336 thẻ BHYT tới Hội Người mù TP Hà Nội với sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng thẻ BHYT, Phó Tổng biên tập Nguyễn Xuân Toàn cho biết, báo Dân trí rất vinh hạnh khi được kết nối trái tim của bạn đọc tới các hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ trong các hoạt động nhân ái, trong đó có chương trình tặng thẻ BHYT tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Chúng tôi đã đi khắp mọi miền Tổ quốc để trao gửi tấm lòng yêu thương của bạn đọc tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi ngưỡng mộ và trân quý ý chí, nghị lực của các em học sinh, con của các hội viên Hội người mù TP Hà Nội, vì bản thân các em đã sớm phải tự lực cánh sinh trong mọi sinh hoạt, học tập.

Mong rằng, những tấm thẻ BHYT này không chỉ giúp giảm gánh nặng cho phụ huynh, mà còn là tấm khiên bảo vệ các em trên bước đường đến trường", chia sẻ của Phó Tổng biên tập báo Dân trí.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Dân trí phát biểu tại chương trình (Ảnh: Hải Long).

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cho biết thêm, cũng tại hội trường này, năm 2024, báo Dân trí đã đại diện bạn đọc, trao 167 thẻ BHYT tới các cháu học sinh là con cán bộ, hội viên Hội Người mù TP Hà Nội. Năm nay, nhờ sự chung tay vào cuộc của bạn đọc hảo tâm, nguồn lực đã tăng gấp đôi, với 336 thẻ.

Các đại biểu tham dự chương trình trao tặng thẻ BHYT (Ảnh: Hải Long).

Phó Tổng biên tập báo Dân trí mong muốn, với sự chia sẻ của bạn đọc cùng những trái tim nhân ái, các em sẽ có thêm niềm tin vào cuộc sống, vượt qua những khó khăn, mạnh dạn nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão của mình, bởi luôn có bạn đọc cả nước và báo Dân trí đứng ở phía sau động viên.

Tại buổi lễ trao tặng thẻ BHYT, Phó Tổng biên tập Nguyễn Xuân Toàn đã đại diện báo Dân trí trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của bạn đọc, các nhà hảo tâm đã đồng hành và lan tỏa sự yêu thương đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người mù TP Hà Nội xúc động cảm ơn Ban biên tập và bạn đọc báo Dân trí đã tặng thẻ BHYT tới con hội viên Hội Người mù TP Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Những tấm thẻ BHYT là món quà tinh thần vô giá

Xúc động trước tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí, ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người mù TP Hà Nội cho biết, đây là năm thứ 2 mà Hội Người mù TP Hà Nội được bạn đọc báo Dân trí tặng thẻ BHYT tới các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

“Điều này không chỉ mang ý nghĩa về vật chất, mà còn có giá trị tinh thần to lớn, giúp hội viên và con của người khiếm thị cảm nhận rõ mình không đơn độc trong cuộc sống, xung quanh các em luôn có những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng hỗ trợ”, ông Cường chia sẻ.

Phụ huynh và học sinh chia sẻ niềm vui với phóng viên báo Dân trí khi được tặng thẻ BHYT (Ảnh: Hải Long).

Khâm phục và đánh giá cao nỗ lực tự lập, vượt qua khó khăn của các em học sinh, ông Cường cho biết: “Sự tự lập là điều kiện then chốt để các em đi đến con đường thành công, dù có vất vả hơn so với các bạn cùng trang lứa”.

Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người mù TP Hà Nội bày tỏ sự trân trọng đối với tâm huyết của phóng viên Dân trí khi đã đến tận nhà các hội viên, để thấu hiểu hoàn cảnh và viết bài kêu gọi bạn đọc hỗ trợ.

Ông Cường mong muốn thời gian tới, báo Dân trí và các cơ quan, tổ chức tiếp tục hỗ trợ người khiếm thị Thủ đô.

Cháu Nguyễn Ngọc Ly (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Song Phương) bày tỏ cảm xúc vui mừng khi được tặng thẻ BHYT (Ảnh: Hải Long).

Đại diện cho 336 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận thẻ BHYT, cháu Nguyễn Ngọc Ly (lớp 3, Trường Tiểu học Song Phương) bày tỏ niềm vui khi được cộng đồng quan tâm. Cháu cho biết, đây là động lực để bản thân cố gắng hơn nữa trong học tập và xin hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi.

Anh Lê Nhượng cùng con trai là cháu Lê Anh Khoa (7 tuổi) bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi được bạn đọc báo Dân trí tặng thẻ BHYT trong năm học mới (Ảnh: Hải Long).

Anh Lê Nhượng, phụ huynh của cháu Lê Anh Khoa (7 tuổi) ở xã Hồng Sơn, TP Hà Nội, bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi con trai được trao tặng thẻ BHYT.

Anh chia sẻ, chương trình trao tặng thẻ BHYT của báo Dân trí có ý nghĩa nhân văn và rất thiết thực đối với những gia đình người khiếm thị còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

“Đây là sự động viên rất lớn đối với cuộc sống của các cháu trước những biến cố và rủi ro không mong muốn, giúp những người khuyết tật nói chung và khiếm thị nói riêng bớt nhọc nhằn và vững bước hơn trong tương lai”, anh Nhượng bày tỏ.

Với mong muốn góp phần mang đến những điều kiện tốt nhất cho thế hệ tương lai, báo Dân trí triển khai chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn", giúp các em được tiếp cận với dịch vụ y tế đầy đủ, kịp thời, từ đó có thể an tâm học tập và phát triển toàn diện. Trải qua 3 năm nỗ lực, chương trình đã trao tặng tổng cộng 5.054 thẻ BHYT tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh thành. Mục tiêu năm học 2025-2026, báo Dân trí sẽ trao tặng 1.000 thẻ BHYT tới học sinh khó khăn. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tháng phát động, nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của bạn đọc và các nhà hảo tâm, Chương trình đã nhận được số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, báo Dân trí dùng toàn bộ kinh phí huy động được để trao tặng 2.006 thẻ BHYT và học bổng tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, báo Dân trí đã trao tặng 1.370 thẻ BHYT, trong đó, 500 thẻ tới học sinh khó khăn ở Cần Thơ và 870 thẻ tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Dự kiến, ngày 15/9, báo Dân trí sẽ trao 300 thẻ BHYT tới học sinh tỉnh Vĩnh Long.

Ảnh: Hải Long