Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người mẹ dân tộc Mông phải cắt chân để giữ mạng sống (Video: Hương Hồng).

Người mẹ vùng cao mất 1 chân sau ca mổ sinh tử, mong sống để nuôi con

Trong phòng bệnh của khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị Thò Thị Già (SN 1994, dân tộc Mông, trú tại xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang), nằm bất động sau ca phẫu thuật cắt bỏ chân trái. Gương mặt người mẹ 5 con hốc hác, nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt.

Luôn túc trực bên giường bệnh của vợ, anh Thò Mí Lì (SN 1993, chồng chị Già) không giấu được sự lo lắng. Đưa tay quệt nước mắt, anh Lì run rẩy nói với chúng tôi bằng tiếng Kinh chưa sõi:

“Em không biết chữ. Về Hà Nội, nhìn thấy bệnh viện to mà sợ. Có người bảo đóng viện phí, nhưng em làm gì có tiền. Mong có ai thương mà cứu vợ em...”.

2 năm trời nén đau đớn, chị Thò Thị Già “sống chung” với cái chân lúc nào cũng sưng to, đỏ lựng (Ảnh: Địa phương cung cấp).

Gặng hỏi, chúng tôi được biết chị Già phát bệnh đã lâu, nhưng vì không có tiền và thiếu hiểu biết nên chỉ khi bệnh nặng, nguy hiểm tính mạng, gia đình mới đưa chị đến bệnh viện.

Từ năm 2023, chị Già thấy cẳng chân trái tự dưng sưng to, đỏ lựng… Nghĩ là đi nương bị rắn cắn, người phụ nữ dân tộc Mông lên rừng lấy lá cây về giã nhỏ đắp lên chân. Suốt 2 năm trời, chị cắn răng chịu đau, “sống chung” với căn bệnh quái ác…

Đến khi cái chân nhiễm trùng, hoại tử gia đình mới đưa người mẹ 5 con đến bệnh viện (Ảnh: Hương Hồng).

Gần đây, những chỗ sưng to bất ngờ vỡ ra, bắt đầu hoại tử và bốc mùi khó chịu, nhưng chị Già vẫn giấu chồng. Chỉ đến khi cơ thể không chịu đựng được nữa, người mẹ 5 con ngã quỵ, người chồng mới tá hỏa nhờ hàng xóm giúp đỡ.

“Ngày 13/10, vợ em sốt cao, ngất xỉu, cái chân sưng to hơn cả đùi, chỗ vỡ ra mùi hôi nồng nặc. Cán bộ xã cùng với bà con giúp được 4,6 triệu đồng và xin xe từ thiện đưa vợ em xuống Hà Nội cấp cứu. Cái chân của vợ em bị nặng quá, phải cắt bỏ, nhưng may mà cô ấy vẫn còn sống…”, anh Lì rưng rưng nói.

Bác sĩ Trương Tuấn Anh, khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

“Khi nhập viện, bệnh nhân Thò Thị Già bị hoại tử ướt cẳng và bàn chân trái, nhiễm trùng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Chúng tôi buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt cụt cẳng chân để cứu bệnh nhân, dù gia đình chưa đóng được đồng viện phí nào.

Hiện chị Già vẫn đang trong giai đoạn hồi sức sau mổ, sức khỏe yếu, quá trình điều trị còn kéo dài và tốn kém”.

Ca phẫu thuật khẩn cấp cắt bỏ bên chân hoại tử đã giữ lại mạng sống cho chị Già (Ảnh: Hương Hồng).

Gia đình rơi vào cảnh khốn cùng, tương lai 5 đứa trẻ mịt mù

Bác sĩ Tuấn Anh chia sẻ thêm, các bác sĩ đang theo dõi tình trạng hậu phẫu của chị Già. Vết mổ dần ổn định, nhưng chị vẫn rất yếu.

Khi biết hoàn cảnh của chị Già, trong khoa ai cũng thương. Nếu không phẫu thuật kịp thời, có lẽ chị đã không còn cơ hội sống. Điều khiến các y, bác sĩ trăn trở nhất bây giờ là làm sao giúp gia đình có kinh phí điều trị, thuốc men và tập phục hồi chức năng sau mổ.

Nơi quê nhà, 5 đứa con thơ ngày đêm mong ngóng tin mẹ (Ảnh: Địa phương cung cấp).

“Chị Già là người dân tộc thiểu số, không biết tiếng Kinh, ít hiểu biết về y tế, lại sống nơi biên giới heo hút, rất cần được giúp đỡ để có thể vượt qua cơn hoạn nạn này”, bác sĩ Tuấn Anh ái ngại nói.

Ca phẫu thuật khẩn cấp cắt bỏ cẳng chân hoại tử đã giữ lại mạng sống cho người mẹ 5 con, nhưng nỗi đau thể xác và tinh thần vẫn còn đó. Đôi chân từng đi nương, làm rẫy, gồng gánh cả gia đình giờ chỉ còn 1 bên.

Nghĩ đến những ngày khó khăn trước mắt, nghĩ về tương lai những đứa con thơ... chị Già lại ứa nước mắt.

Anh Lì kể, cả nhà 7 miệng ăn chỉ trông vào vài sào lúa và mấy luống ngô trên núi đá. Gia đình hiếm có cơm trắng, chủ yếu là ăn cơm độn sắn và mèn mén qua ngày. Nhà có 2 con lợn, khi vợ ngã bệnh anh cũng đã bán.

Mất đi một chân, hành trình chạy chữa vẫn còn hết sức gian nan, chị Già và cả gia đình đối diện với một tương lai vô cùng mịt mờ, u ám (Ảnh: Hương Hồng).

Phía sau cánh cửa phòng bệnh, một người mẹ vùng cao đang gồng mình chiến đấu với nỗi đau và mất mát. Cuộc sống của chị vốn chật vật nay càng thêm chồng chất khó khăn. Mất đi 1 chân, tương lai của chị Già sẽ đầy chông gai, nhất là khi chị còn 5 đứa con thơ dại cần chăm lo.