Báo Dân trí trao gần 900 thẻ BHYT đến học sinh tại miền Trung - Tây Nguyên

Thắp sáng hy vọng học sinh vùng khó

Tại Thanh Hóa: Sáng 5/9, tại lễ khai giảng năm học 2025-2026, đại diện báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao tặng 200 thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) đến học sinh khó khăn trên địa bàn.

Tại Trường Tiểu học Tân Phúc, đại diện báo Dân trí cũng đã trao tặng 2 suất học bổng đến em Lê Trung Nguyên và em Hà Thị Huyền Mây, đều học lớp 4, mỗi suất 5 triệu đồng. Tại Trường Tiểu học và THCS Phùng Minh, báo Dân trí trao tặng 3 suất học bổng đến các em Lê Xuân Phú, học sinh lớp 7A; Lê Thị Diễm My, học sinh lớp 4A và Lê Thị Lan Anh, học sinh lớp 1A (mỗi suất 2 triệu đồng).

Đại diện báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao thẻ BHYT tại Trường Tiểu học Tân Phúc (Ảnh: Hạnh Linh).

Các trường được hỗ trợ thẻ BHYT gồm Trường Tiểu học Tân Phúc (xã Đồng Lương) 70 thẻ; Trường THCS Thọ Cường (xã Thọ Ngọc) 30 thẻ; Trường Tiểu học Xuân Du (xã Xuân Du) 40 thẻ; Trường Tiểu học và THCS Phùng Minh (xã Kiên Thọ) 60 thẻ.

Thầy Hoàng Huy Giáp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phùng Minh gửi lời cảm ơn đến bạn đọc của báo đã giúp đỡ 60 học sinh khó khăn trong trường có thẻ BHYT.

Đại diện báo Dân trí trao tặng thẻ BHYT đến các học sinh Trường Tiểu học Tân Phúc (Ảnh: Hoàng Linh).

“Tấm thẻ BHYT là “phao cứu sinh”, món quà vô giá mà bạn đọc báo Dân trí gửi tặng học sinh. Từ sâu trong tim, tôi và các em rất biết ơn”, thầy Giáp bày tỏ.

Thầy Nguyễn Hùng Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phúc gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo Dân trí và độc giả cả nước.

Đại diện báo Dân trí trao tặng thẻ BHYT đến học sinh khó khăn Trường THCS Thọ Cường, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Ngọc Hiếu).

Thầy Linh cho biết, năm học mới, nhà trường có 448 học sinh. Do địa bàn xã còn nhiều khó khăn nên việc mua thẻ BHYT còn nhiều hạn chế đối với học sinh. Món quà đặc biệt ý nghĩa của báo Dân trí là niềm động lực lớn lao với học sinh khó khăn của nhà trường.

Em Lê Trung Nguyên, Trường Tiểu học Tân Phúc, vui mừng đón nhận thẻ BHYT từ bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Thanh Tùng).

"Em rất vui và hạnh phúc khi dự lễ khai giảng ngày hôm nay. Đặc biệt, dịp này em được báo Dân trí trao tặng 5 triệu đồng học bổng và thẻ BHYT. Thời gian tới, bà nội em không còn phải lo lắng mỗi khi em ốm đau nữa rồi. Em xin cản ơn rất nhiều", em Lê Trung Nguyên, học sinh Trường Tiểu học Tân Phúc chia sẻ.

Tại Hà Tĩnh: Sáng 5/9, phóng viên Dân trí đã trao 38 thẻ BHYT, với tổng trị số tiền hơn 19 triệu đồng đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Hương Khê, xã Hương Khê.

Thầy Hồ Đức Cương, Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê, cho biết hơn 1.800 học sinh của nhà trường đến từ các xã miền núi.

Phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc trao tặng bảng biểu trưng 38 thẻ BHYT đến học sinh Trường THPT Hương Khê (Ảnh: Hoài Anh).

Các học sinh được bạn đọc báo Dân trí tặng thẻ BHYT đều có hoàn cảnh rất khó khăn, một số em không may mắc bệnh nặng, thường xuyên đi bệnh viện. Một số trường hợp khác nhà đông con, bố mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, ly hôn hoặc các em mồ côi cha, mẹ, sống với ông bà đã già yếu.

“Thay mặc Ban giám hiệu, học sinh nhà trường, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các tấm lòng từ bạn đọc báo Dân trí. Điều đó đã giúp học sinh nhà trường vững bước, an tâm đến trường, bố mẹ các em vơi bớt gánh nặng đầu năm học mới”, thầy Cương chia sẻ.

Học sinh an tâm, vững bước đến trường

Tại thành phố Huế: phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc trao tặng 110 thẻ BHYT đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các Trường THCS - Dân tộc nội trú A Lưới, Trường Tiểu học A Ngo và Tiểu học Kim Đồng 2, cùng tại xã A Lưới 2.

Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã A Lưới 2, thay mặt các trường học tiếp nhận thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Ngọc Tuấn).

Đại diện báo Dân trí đã trao học bổng 5 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí đến em Lê Thị Sa Ka (SN 2012), học sinh lớp 7/4, Trường THCS - Dân tộc nội trú A Lưới. Em Ka là nhân vật trong bài viết “Trận ngộ độc thực phẩm khốn khổ của nữ sinh nghèo và nỗi đau phía sau”.

Cô học trò nghèo Sa Ka từ sớm đã đối diện với cuộc sống khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi hơn sơ với nhiều bạn bè cùng trang lứa khi bố mẹ ly hôn, mỗi người một nơi. Không chỉ Sa Ka, tại xã vùng cao A Lưới 2 hiện có nhiều học sinh gặp khó khăn.

Học sinh Lê Thị Sa Ka nhận học bổng của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Vi Thảo).

Bà Dương Thị Trúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Ngo, cho biết phần lớn học sinh trong nhà trường đều là con em đồng bào thiểu số. Nhiều em sinh ra trong gia đình đông con, cha mẹ bỏ nhau hoặc đã qua đời, phải ở với ông bà, người thân. Tuy nhiên, do địa bàn đã thoát khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn nên nhiều học sinh không còn được hỗ trợ chính sách về BHYT.

Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã A Lưới 2, thay mặt các nhà trường gửi lời cám ơn bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ kinh phí để trao tặng thẻ BHYT đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại thành phố Đà Nẵng: Sáng 5/9, phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc báo trao tặng 70 thẻ BHYT đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 5 trường học trên địa bàn.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm phường Bàn Thạch 30 thẻ và 4 trường tại xã Quảng Phú gồm Trường THCS Lý Thường Kiệt 15 thẻ, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự 6 thẻ, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 10 thẻ, Trường Tiều học Ngô Quyền 9 thẻ.

Trao 70 thẻ BHYT đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hà Nam).

Bên cạnh đó, đại diện báo Dân trí đã trao học bổng 10 triệu đồng đến em Phan Như Lâm, học sinh lớp 11, Trường Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Thầy Phan Văn Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết các học sinh nhận thẻ BHYT từ bạn đọc báo Dân trí đều có hoàn cảnh rất khó khăn.

“Thay mặc ban giám hiệu, học sinh nhà trường, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các tấm lòng từ bạn đọc báo Dân trí. Điều đó đã giúp học sinh an tâm, vững bước đến trường, bố mẹ các em vơi bớt gánh nặng đầu năm học mới”, thầy Chương chia sẻ.

Trao học bổng 10 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí đến em Phan Như Lâm (Ảnh: Hà Nam).

Thầy Trần Anh Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt cũng bày tỏ sự vui mừng khi bạn đọc báo Dân trí đã đồng hành với học sinh khó khăn của nhà trường, trao đến các em món quà ý nghĩa, thiết thực.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt, đầu năm học mới, nhiều học sinh của nhà trường đa số có hoàn cảnh khó khăn nên khoản tiền mua BHYT là một gánh nặng đối với từng gia đình. Vì vậy, mỗi tấm thẻ mà bạn đọc báo Dân trí trao tặng là món quà thiết thực, mang đến niềm động lực cho các em.

Món quà ý nghĩa đầu năm học mới

Sáng 5/9, tại lễ khai giảng năm học 2025-2026, phóng viên Dân trí đã trao 100 thẻ BHYT đến học sinh Trường THPT Sơn Hà (xã Sơn Hà), Trường Tiểu học Tịnh Kỳ, Trường THCS Võ Bẩm, Trường Tiểu học và THCS Trần Quý Hai, Trường THPT Sơn Mỹ, cùng tại xã Tịnh Khê.

Đây là phần quà ý nghĩa mà bạn đọc báo Dân trí trao tặng học sinh tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp năm học mới.

Phóng viên Dân trí trao tặng 100 thẻ BHYT đến học sinh Quảng Ngãi (Ảnh: Hà Xuyên).

Nhân dịp này, phóng viên Dân trí cũng thay mặt bạn đọc trao suất học bổng 35 triệu đồng đến em Lại Thị Ý Nhi, học sinh Trường THPT Sơn Hà.

Em Lại Thị Ý Nhi sống cùng mẹ trong căn nhà tạm. Bố Nhi mắc ung thư rồi qua đời, mẹ không có việc làm ổn định nên cuộc sống rất khó khăn. Dù vậy, Ý Nhi vẫn cố gắng học tập với mong ước trở thành giáo viên.

Đại diện báo Dân trí trao học bổng của bạn đọc Dân trí đến em Lại Thị Ý Nhi (Ảnh: Hà Xuyên).

Thầy Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Hà, cho biết nhà trường có 986 học sinh. Phần lớn trong số này là con em đồng bào dân tộc thiểu số nên được nhà nước hỗ trợ thẻ BHYT. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều học sinh người Kinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

“Trước đây, bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ một học sinh có cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường. Năm học này, bạn đọc báo Dân trí tiếp tục trao tặng 20 thẻ BHYT và suất học bổng tới học sinh của nhà trường. Đây là món quà có nghĩa lớn đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, thầy Tùng nói.

Tại tỉnh Gia Lai: Sáng 5/9, tại lễ khai giảng năm học 2025-2026, đại diện báo Dân trí phối hợp với UBND xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai đã trao 80 thẻ BHYT đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Ngô Mây, xã Ia Hrung.

Bà Ngô Thị Phương Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, nhà hảo tâm, tổ chức, đã chung tay cùng báo Dân trí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương trao 80 thẻ BHYT đến học sinh tại tỉnh Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Theo bà Yến, năm học này, nhà trường có gần 500 học sinh nhưng chỉ 50 em thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ cấp thẻ BHYT miễn phí. Phần lớn phụ huynh trong trường là người đồng bào dân tộc thiểu số, sống bằng nghề làm nương rẫy, thu nhập bấp bênh nên việc mua BHYT gặp rất nhiều khó khăn.

Từng tấm thẻ BHYT ví như "phao cứu sinh" bảo vệ các em suốt cả năm học (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Những tấm thẻ BHYT là món quà thiết thực, được ví như “phao cứu sinh" sát cánh cùng học sinh mỗi khi ốm đau, bệnh tật. Nhà trường nhận thấy đây là chương trình hết sức ý nghĩa, nhân văn và mong muốn kết nối, duy trì với báo Dân trí ở những năm tiếp theo để chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh”, bà Yến nói.

Tại tỉnh Đắk Lắk: Đại diện báo Dân trí thay mặt bạn đọc báo trao tặng 200 thẻ BHYT đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường THCS Hàm Nghi (phường Buôn Ma Thuột), Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Ea Nuôl), Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Ea M’Droh) và Trường Tiểu học Y Jút (xã Đrây B’hăng), mỗi trường 50 thẻ BHYT.

Thầy Trần Minh Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Hàm Nghi gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ, trao gửi món quà thiết thực vào đầu năm học mới là những tấm thẻ BHYT của học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện báo Dân trí, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk và Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk trao biển tượng trưng 200 thẻ BHYT tặng học sinh của 4 trường (Ảnh: Trương Nguyễn).

“200 tấm thẻ BHYT không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về mặt sức khỏe, mà còn là lời động viên tinh thần sâu sắc, giúp các em thêm vững tin trên hành trình học tập. Trong mỗi ánh mắt học sinh hôm nay, chúng tôi thấy được niềm vui, sự biết ơn và khát vọng vươn lên không ngừng ở các em”, ông Hiền chia sẻ.

Tại chương trình, đại diện báo Dân trí cũng đã trao tặng học bổng 50 triệu đồng của bạn đọc đến em Dương Đức Kỳ (9 tuổi), học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk).

Em Dương Đức Kỳ là nhân vật trong bài viết “Con bị sốc nhiễm trùng nặng, mẹ nghèo day dứt vì không mua BHYT”.

Trao tặng suất học bổng 50 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí đến em Dương Đức Kỳ (học sinh trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Gia đình khó khăn, không được mẹ mua thẻ BHYT, chi phí điều trị gần 20 triệu đồng khiến gia đình Kỳ không thể thanh toán mà phải nợ viện phí. Phía bệnh viện đã kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 10 triệu đồng giúp chi trả viện phí, số còn lại gia đình cháu Kỳ không thể thanh toán.

Sau khi hoàn cảnh được phản ánh, cháu Kỳ đã được hỗ trợ toàn bộ viện phí và hỗ trợ thủ tục, chi phí mua thẻ BHYT.

Ông Trương Thái Hòa, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Lãnh trao bảng tượng trưng đến bà Trần Thị Lợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đa Lộc (Ảnh: Trung Thi).

Cũng tại tỉnh Đắk Lắk, thông qua bài viết “Chạy ăn từng bữa, mẹ phải trả góp để mua “tấm vé an toàn” cho con”, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện mua thẻ BHYT ở địa bàn xã Xuân Lãnh.

Toàn bộ số tiền trên được báo Dân trí chuyển đến các trường học trên địa bàn xã Xuân Lãnh để mua 72 thẻ BHYT, gồm: Trường Tiểu học Đa Lộc 51 thẻ, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 8 thẻ, Trường THCS & THPT Chu Văn An 13 thẻ.

Sáng cùng ngày, tại lễ khai giảng năm học mới của thầy và trò Trường THPT Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ), báo Dân trí đã trao 500 thẻ Bảo hiểm y tế đến học sinh khó khăn tại Cần Thơ. Tham dự chương trình có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo ban, ngành, chính quyền địa phương.