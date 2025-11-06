Báo Dân trí đón nhận 100 triệu đồng tiếp sức người dân vùng lũ lụt

Tiếp nhận biển biểu trưng số tiền 100 triệu đồng từ đại diện FSS, nhà báo Phạm Phúc Hưng, Tổng Thư ký tòa soạn báo Dân trí trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính (FSS).

Báo Dân trí cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền mà FSS ủng hộ đến đúng người, đúng địa chỉ cần giúp đỡ theo nguyện vọng của nhà hảo tâm.

Nhà báo Phạm Phúc Hưng, Tổng Thư ký tòa soạn báo Dân trí trân trọng đón nhận biển biểu trưng số tiền 100 triệu đồng từ bà Trịnh Thị Hồng Vân, Trưởng phòng Nhân sự, Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính (FSS), ủng hộ đồng bào lũ lụt (Ảnh: Gia Khoa).

Đại diện Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính (FSS), bà Trịnh Thị Hồng Vân, Trưởng phòng Nhân sự cho biết, nhiều năm qua, bên cạnh các hoạt động kinh doanh, FSS luôn hướng tới cộng đồng bằng các chương trình từ thiện.

Công ty luôn mong muốn có thể đồng hành cùng một đơn vị uy tín và tâm huyết trong hoạt động từ thiện. Đó cũng là lý do mà FSS chọn báo Dân trí để trao gửi 100 triệu đồng tới đồng bào vùng lũ lụt.

Bà Vân bày tỏ mong muốn, thời gian tới sẽ tiếp tục được đồng hành cùng Dân trí trong nhiều hoạt động Nhân ái.

Tại buổi tiếp nhận ủng hộ, nhà báo Phạm Phúc Hưng đã chia sẻ khái quát hoạt động Nhân ái của báo Dân trí, về các chương trình mà báo đã và đang triển khai.

Với triết lý nhân văn, nhân ái, nhân bản và định hướng báo chí phải đưa ra được các giải pháp, truyền cảm hứng, đồng hành cùng doanh nghiệp, Dân trí luôn sẵn lòng là đơn vị kết nối những tấm lòng nhân ái của bạn đọc, nhà hảo tâm, doanh nghiệp đến với các hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc.

Mọi sự ủng hộ và đóng góp của bạn đọc, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp sẽ được báo Dân trí thực hiện rất công khai, minh bạch, dựa trên nguyên tắc "một đồng đến, một đồng đi".

Tổng Thư ký Phạm Phúc Hưng cảm ơn FSS đã tin tưởng, lựa chọn đồng hành cùng báo Dân trí trong hoạt động Nhân ái, và cho rằng, đây là nền móng để thời gian tới 2 đơn vị triển khai nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa.