Mã số: 240500
Báo Dân trí đón nhận 100 triệu đồng tiếp sức người dân vùng lũ lụt
(Dân trí) - Ngày 6/11, đại diện Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính (FSS) thông qua báo Dân trí đã ủng hộ 100 triệu đồng tới đồng bào vùng lũ lụt.
Tiếp nhận biển biểu trưng số tiền 100 triệu đồng từ đại diện FSS, nhà báo Phạm Phúc Hưng, Tổng Thư ký tòa soạn báo Dân trí trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính (FSS).
Báo Dân trí cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền mà FSS ủng hộ đến đúng người, đúng địa chỉ cần giúp đỡ theo nguyện vọng của nhà hảo tâm.
Đại diện Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính (FSS), bà Trịnh Thị Hồng Vân, Trưởng phòng Nhân sự cho biết, nhiều năm qua, bên cạnh các hoạt động kinh doanh, FSS luôn hướng tới cộng đồng bằng các chương trình từ thiện.
Công ty luôn mong muốn có thể đồng hành cùng một đơn vị uy tín và tâm huyết trong hoạt động từ thiện. Đó cũng là lý do mà FSS chọn báo Dân trí để trao gửi 100 triệu đồng tới đồng bào vùng lũ lụt.
Bà Vân bày tỏ mong muốn, thời gian tới sẽ tiếp tục được đồng hành cùng Dân trí trong nhiều hoạt động Nhân ái.
Tại buổi tiếp nhận ủng hộ, nhà báo Phạm Phúc Hưng đã chia sẻ khái quát hoạt động Nhân ái của báo Dân trí, về các chương trình mà báo đã và đang triển khai.
Với triết lý nhân văn, nhân ái, nhân bản và định hướng báo chí phải đưa ra được các giải pháp, truyền cảm hứng, đồng hành cùng doanh nghiệp, Dân trí luôn sẵn lòng là đơn vị kết nối những tấm lòng nhân ái của bạn đọc, nhà hảo tâm, doanh nghiệp đến với các hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc.
Mọi sự ủng hộ và đóng góp của bạn đọc, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp sẽ được báo Dân trí thực hiện rất công khai, minh bạch, dựa trên nguyên tắc "một đồng đến, một đồng đi".
Tổng Thư ký Phạm Phúc Hưng cảm ơn FSS đã tin tưởng, lựa chọn đồng hành cùng báo Dân trí trong hoạt động Nhân ái, và cho rằng, đây là nền móng để thời gian tới 2 đơn vị triển khai nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa.
Từ đầu năm đến nay, từ sự chung tay của nhà hảo tâm và bạn đọc khắp nơi, báo Dân trí đã tổ chức 14 chuyến cứu trợ khẩn cấp, đồng thời giúp người dân tái thiết cuộc sống sau mưa bão, lũ, lụt. Cụ thể:
- Tối 31/10 và ngày 1/11, báo Dân trí trao tặng 500 túi an sinh của bạn đọc báo Dân trí đã được trao tặng đến người dân vùng ngập lụt thuộc địa bàn phường Hóa Châu. Tổng trị giá 150 triệu đồng.
- Ngày 31/10, báo Dân trí cũng đã trao 500 túi an sinh đến người dân vùng ngập lụt phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng. Tổng trị giá 150 triệu đồng.
- Chiều 21/10, trao 155 triệu đồng hỗ trợ đến 31 hộ dân bị thiệt hại sau trận lốc xoáy trong cơn bão Bualoi ở xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa.
- Chiều 20/10, trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cơn bão Bualoi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Ngày 17/10, trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân cùng các trường học khắc phục hậu quả thiên tai và khởi công nhà Nhân ái đầu tiên sau bão dữ tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh.
- Từ 14-17/10, trao 50 triệu đồng tới 10 hộ dân thiệt hại nặng nề do bão Bualoi tại các địa phương tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, mỗi hộ 5 triệu đồng.
- Ngày 13/10, trao tặng 6 tấn gạo (trị giá 93 triệu đồng) tới 600 hộ dân tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
- Ngày 11/10, trao quà hỗ trợ tới các em học sinh bị ảnh hưởng do bão lũ tại Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang). Tổng trị giá 128.550.000 đồng.
- Ngày 9/10, trao tặng 10 tấn gạo trị giá 147 triệu đồng và 150 đèn pin, hỗ trợ người dân và chính quyền tỉnh Thái Nguyên vơi bớt khó khăn sau bão số 11 (Matmo).
- Ngày 9/10, báo Dân trí phối hợp với Tập đoàn Tân Á Đại Thành trao tặng 50 bồn chứa nước sạch trị giá 125 triệu đồng, giúp người dân hai xã Đông Lộc và Đô Lương, Nghệ An ổn định cuộc sống sau bão Bualoi.
- Sáng 3/10, trao tiền mặt, hỗ trợ kịp thời 6 gia đình bị sập nhà hoàn toàn ở Nghệ An do bão Bualoi gây ra, mỗi hộ 5 triệu đồng.
- Ngày 15/8, trao 20 suất quà tới 20 hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh Điện Biên, mỗi hộ 2 triệu đồng.
- Ngày 12/8, tại các bản Xốp Tụ, Xiềng Tắm, Yên Hòa, Xằng Trên và Hòa Lý của xã Mỹ Lý, báo Dân trí đã trao 60 suất quà (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) tới 60 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão lũ.
- Ngày 26/7, báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao 320 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp đến các hộ dân bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa và có người thiệt mạng do lũ quét tại xã Nhôn Mai, Nghệ An.