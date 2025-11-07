ĐH Quốc gia Hà Nội đẩy sớm lịch thi đánh giá năng lực năm 2026

Thông tin trên do Viện Đào tạo số và Khảo thí, ĐH Quốc gia Hà Nội công bố tối nay (7/11).

Theo đó, lịch đăng ký ca thi dự kiến bắt đầu từ 9h ngày 28/12/2025 đến 16h30 ngày 7/2/2026.

Như vậy so với năm 2025, lịch đăng ký ca thi được đẩy sớm gần 2 tháng (năm 2025 đăng ký ca thi từ 9h ngày 23/2 đến 16h30 ngày 2/3).

Hệ thống sẽ mở cho thí sinh lựa chọn ca thi thứ hai (nếu còn chỉ tiêu theo quy mô của kì thi) từ 9h ngày 8/2/2026 đến 9h ngày 14/2/2026 (năm 2025 hệ thống mở cho thí sinh lựa chọn ca thi thứ hai từ 9h ngày 3/3 đến trước ngày thi chính thức 14 ngày).

Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội (Ảnh: M. Hà).

Thời gian đăng ký ca thi có thể kết thúc sớm hơn khi số chỗ dự thi đã được thí sinh đăng ký hết. Hệ thống chỉ cho phép tài khoản đăng nhập và thao tác trên một thiết bị máy tính tại cùng thời điểm.

Các đợt thi năm nay diễn ra sớm khoảng 2 tuần so với năm 2025, tức từ ngày 7/3/2026 đến ngày 24/5/2026 (năm 2025, lịch thi chính thức bắt đầu từ ngày 15-16/3).

Thí sinh sẽ dự thi tại các địa điểm: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Học sinh lưu ý lịch thi của trường THPT, tránh chọn trùng ca thi HSA.

Lịch thi ở các địa phương (Ảnh chụp màn hình).

Thí sinh nộp lệ phí đăng ký và dự thi trực tuyến trong 96 giờ kể từ khi hoàn thành đăng kí ca thi. Sau 96 giờ thí sinh không nộp lệ phí, ca thi sẽ tự động hủy. Chi tiết hướng dẫn đăng kí dự thi và nộp phí đăng ký dự thi xem tại https://khaothi.vnu.edu.vn/

Lệ phí thi là 600.000 đồng/thí sinh/lượt thi. Lệ phí đã nộp không hoàn lại với bất kỳ lí do gì.

Hệ thống cho phép thí sinh đăng ký tối đa 2 lượt thi/năm. Hai lượt thi liên tiếp cách nhau tối thiểu 28 ngày.

Giấy báo dự thi được chuyển qua email và thông báo trên tài khoản dự thi trước ngày thi chính thức 7 ngày.

Kỳ thi đáng giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội được thực hiện trên máy tính, thời gian 195 phút gồm 3 phần thi, trong đó có 2 phần thi bắt buộc về các lĩnh vực toán học & xử lí số liệu (50 câu hỏi, 75 phút) và văn học - ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút). Phần thi thứ ba (50 câu hỏi, 60 phút) thí sinh lựa chọn phần khoa học hoặc tiếng Anh.

Trong mỗi phần thi có thể xuất hiện thêm một câu hỏi thử nghiệm không tính điểm (hệ thống thi sẽ tính thêm thời gian cho các câu hỏi thử nghiệm).

Thí sinh tra cứu kết quả thi và nhận phiếu báo điểm bản số qua tài khoản sau 2 tuần kể từ thời điểm đợt thi kết thúc.

Phiếu báo điểm bản giấy được gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ và số điện thoại khai báo tại tài khoản đăng ký thi HSA trong vòng 3 tuần sau khi kết thúc kỳ thi (đối với thí sinh đăng ký nhận bản giấy).