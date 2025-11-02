Hành trình đưa 1.000 túi an sinh đến người dân vùng lũ Đà Nẵng và Huế

Những ngày cuối tháng 10, mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề cho Đà Nẵng, Huế và nhiều địa phương miền Trung. Hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng chục nghìn nhà ngập sâu, cùng với đó là những mất mát lớn về người và tài sản.

Trước tình hình khẩn cấp, Tổng Biên tập báo Dân trí đã quyết định hỗ trợ 1.000 túi an sinh tới người dân vùng ngập lũ tại Đà Nẵng và Huế.

Tối 30/10, các tình nguyện viên hỗ trợ bỏ quà vào túi để đưa đến người dân vùng lũ một cách nhanh nhất (Ảnh: Công Bính).

Ngay sau chỉ đạo của Tổng Biên tập báo Dân trí, các cán bộ, phóng viên đã chạy đua với thời gian để chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu.

Chiều 30/10, thực phẩm, nước uống, thuốc men... đã được tập kết tại văn phòng Đà Nẵng. Tất cả phóng viên, cán bộ báo Dân trí cùng sự hỗ trợ của hàng chục người dân, sinh viên tại Đà Nẵng khẩn trương đóng gói hàng hóa vào 1.000 túi an sinh, sẵn sàng cho công tác cứu trợ.

Cán bộ phường An Thắng và lãnh đạo văn phòng báo Dân trí tại Miền Trung - Tây Nguyên cùng chung tay vận chuyển túi an sinh đến người dân (Ảnh: Quốc Triều).

Với sự hỗ trợ của gần 20 tình nguyện viên, 1.000 túi an sinh đã được chuẩn bị đầy đủ. Mỗi túi an sinh gồm mì tôm hộp, nước suối, lương khô, thuốc xử lý nước, thuốc hạ sốt, vitamin C,…

Ngày 31/10, 500 túi an sinh đầu tiên đã được vận chuyển đến người dân vùng ngập lũ phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng.

Tại phường An Thắng, lực lượng bộ đội, cán bộ phường và đại diện báo Dân trí đã khẩn trương vận chuyển hàng và đưa về các tổ, xóm.

Ông Nguyễn Xuân Hà, Bí thư Đảng ủy phường An Thắng cho biết, báo Dân trí là đơn vị đầu tiên đưa quà đến hỗ trợ người dân sau khi lũ rút. 500 túi an sinh đã được phóng viên và cán bộ phường gấp rút đưa đến tận tay người dân.

Nhiều người dân phường An Thắng bày tỏ sự xúc động khi nhận được túi an sinh từ báo Dân trí, đặc biệt là những hộ gia đình lần đầu tiên nhận được hỗ trợ thiết thực trong đợt lũ này.

Tối 31/10, đại diện báo Dân trí trao tới bà con bị ngập lụt tại Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Tại thành phố Huế, 500 túi an sinh của bạn đọc báo Dân trí đã được trao tặng đến người dân vùng lũ thuộc địa bàn phường Hóa Châu.

Trong tối 31/10 và sáng 1/11, đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo phường Hóa Châu đã trao tặng túi an sinh đến người dân bị nước lũ cô lập kéo dài tại khu vực tổ dân phố Triều Sơn Nam và Thủy Phú.

Đặc biệt, tại khu vực tổ dân phố Thủy Phú, nơi nước còn ngập sâu và nhiều nhà dân bị chia cắt, đại diện báo Dân trí đã đến tận từng nhà để trao quà, san sẻ khó khăn với đồng bào trong cơn hoạn nạn.

Báo Dân trí khẩn trương trao tặng 500 túi an sinh của bạn đọc đến người dân vùng lũ thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Nhiều hộ dân làm nghề chài lưới, thợ xây dựng... có hoàn cảnh khó khăn đã không khỏi xúc động khi nhận những món quà thiết thực, gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí.

Theo lãnh đạo UBND phường Hóa Châu, sau khi tiếp nhận túi an sinh do bạn đọc báo Dân trí trao tặng, chính quyền địa phương đã khẩn trương phân phối đến các tổ dân phố đang bị ngập sâu để kịp thời đưa đến tay người dân.

Ông Võ Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và các cá nhân đã chung tay hỗ trợ địa phương trong thời gian qua.

Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu vận chuyển thuốc và vitamin thiết yếu đến Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên của báo Dân trí tại Đà Nẵng (Ảnh: Quốc Triều).

Báo Dân trí trân trọng cảm ơn bạn đọc, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đã chung tay cùng báo ủng hộ người dân vùng lũ lụt tại Huế và Đà Nẵng. Trong đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu khẩn trương gửi tặng 1.000 suất thuốc, chung tay cùng báo Dân trí.