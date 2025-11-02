Hành trình đưa 1.000 túi an sinh đến người dân vùng lũ Đà Nẵng và Huế
(Dân trí) - Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Tổng Biên tập báo Dân trí, cán bộ, phóng viên của báo chạy đua cùng thời gian để 1.000 túi an sinh đến với người dân vùng lũ một cách nhanh nhất có thể.
Những ngày cuối tháng 10, mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề cho Đà Nẵng, Huế và nhiều địa phương miền Trung. Hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng chục nghìn nhà ngập sâu, cùng với đó là những mất mát lớn về người và tài sản.
Trước tình hình khẩn cấp, Tổng Biên tập báo Dân trí đã quyết định hỗ trợ 1.000 túi an sinh tới người dân vùng ngập lũ tại Đà Nẵng và Huế.
Ngay sau chỉ đạo của Tổng Biên tập báo Dân trí, các cán bộ, phóng viên đã chạy đua với thời gian để chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu.
Chiều 30/10, thực phẩm, nước uống, thuốc men... đã được tập kết tại văn phòng Đà Nẵng. Tất cả phóng viên, cán bộ báo Dân trí cùng sự hỗ trợ của hàng chục người dân, sinh viên tại Đà Nẵng khẩn trương đóng gói hàng hóa vào 1.000 túi an sinh, sẵn sàng cho công tác cứu trợ.
Với sự hỗ trợ của gần 20 tình nguyện viên, 1.000 túi an sinh đã được chuẩn bị đầy đủ. Mỗi túi an sinh gồm mì tôm hộp, nước suối, lương khô, thuốc xử lý nước, thuốc hạ sốt, vitamin C,…
Ngày 31/10, 500 túi an sinh đầu tiên đã được vận chuyển đến người dân vùng ngập lũ phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng.
Tại phường An Thắng, lực lượng bộ đội, cán bộ phường và đại diện báo Dân trí đã khẩn trương vận chuyển hàng và đưa về các tổ, xóm.
Ông Nguyễn Xuân Hà, Bí thư Đảng ủy phường An Thắng cho biết, báo Dân trí là đơn vị đầu tiên đưa quà đến hỗ trợ người dân sau khi lũ rút. 500 túi an sinh đã được phóng viên và cán bộ phường gấp rút đưa đến tận tay người dân.
Nhiều người dân phường An Thắng bày tỏ sự xúc động khi nhận được túi an sinh từ báo Dân trí, đặc biệt là những hộ gia đình lần đầu tiên nhận được hỗ trợ thiết thực trong đợt lũ này.
Tại thành phố Huế, 500 túi an sinh của bạn đọc báo Dân trí đã được trao tặng đến người dân vùng lũ thuộc địa bàn phường Hóa Châu.
Trong tối 31/10 và sáng 1/11, đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo phường Hóa Châu đã trao tặng túi an sinh đến người dân bị nước lũ cô lập kéo dài tại khu vực tổ dân phố Triều Sơn Nam và Thủy Phú.
Đặc biệt, tại khu vực tổ dân phố Thủy Phú, nơi nước còn ngập sâu và nhiều nhà dân bị chia cắt, đại diện báo Dân trí đã đến tận từng nhà để trao quà, san sẻ khó khăn với đồng bào trong cơn hoạn nạn.
Nhiều hộ dân làm nghề chài lưới, thợ xây dựng... có hoàn cảnh khó khăn đã không khỏi xúc động khi nhận những món quà thiết thực, gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí.
Theo lãnh đạo UBND phường Hóa Châu, sau khi tiếp nhận túi an sinh do bạn đọc báo Dân trí trao tặng, chính quyền địa phương đã khẩn trương phân phối đến các tổ dân phố đang bị ngập sâu để kịp thời đưa đến tay người dân.
Ông Võ Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và các cá nhân đã chung tay hỗ trợ địa phương trong thời gian qua.
Báo Dân trí trân trọng cảm ơn bạn đọc, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đã chung tay cùng báo ủng hộ người dân vùng lũ lụt tại Huế và Đà Nẵng. Trong đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu khẩn trương gửi tặng 1.000 suất thuốc, chung tay cùng báo Dân trí.
Từ đầu năm đến nay, từ sự chung tay của nhà hảo tâm và bạn đọc khắp nơi, báo Dân trí đã tổ chức 14 chuyến cứu trợ khẩn cấp, đồng thời giúp người dân tái thiết cuộc sống sau mưa bão, lũ, lụt. Cụ thể:
- Tối 31/10 và ngày 1/11, báo Dân trí trao tặng 500 túi an sinh của bạn đọc báo Dân trí đã được trao tặng đến người dân vùng ngập lụt thuộc địa bàn phường Hóa Châu. Tổng trị giá 150 triệu đồng.
- Ngày 31/10, báo Dân trí cũng đã trao 500 túi an sinh đến người dân vùng ngập lụt phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng. Tổng trị giá 150 triệu đồng.
- Chiều 21/10, trao 155 triệu đồng hỗ trợ đến 31 hộ dân bị thiệt hại sau trận lốc xoáy trong cơn bão Bualoi ở xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa.
- Chiều 20/10, trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cơn bão Bualoi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Ngày 17/10, trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân cùng các trường học khắc phục hậu quả thiên tai và khởi công nhà Nhân ái đầu tiên sau bão dữ tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh.
- Từ 14-17/10, trao 50 triệu đồng tới 10 hộ dân thiệt hại nặng nề do bão Bualoi tại các địa phương tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, mỗi hộ 5 triệu đồng.
- Ngày 13/10, trao tặng 6 tấn gạo (trị giá 93 triệu đồng) tới 600 hộ dân tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
- Ngày 11/10, trao quà hỗ trợ tới các em học sinh bị ảnh hưởng do bão lũ tại Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang). Tổng trị giá 128.550.000 đồng.
- Ngày 9/10, trao tặng 10 tấn gạo trị giá 147 triệu đồng và 150 đèn pin, hỗ trợ người dân và chính quyền tỉnh Thái Nguyên vơi bớt khó khăn sau bão số 11 (Matmo).
- Ngày 9/10, báo Dân trí phối hợp với Tập đoàn Tân Á Đại Thành trao tặng 50 bồn chứa nước sạch trị giá 125 triệu đồng, giúp người dân hai xã Đông Lộc và Đô Lương, Nghệ An ổn định cuộc sống sau bão Bualoi.
- Sáng 3/10, trao tiền mặt, hỗ trợ kịp thời 6 gia đình bị sập nhà hoàn toàn do bão Bualoi, mỗi hộ 5 triệu đồng.
- Ngày 15/8, trao 20 suất quà tới 20 hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh Điện Biên, mỗi hộ 2 triệu đồng.
- Ngày 12/8, tại các bản Xốp Tụ, Xiềng Tắm, Yên Hòa, Xằng Trên và Hòa Lý của xã Mỹ Lý, báo Dân trí đã trao 60 suất quà (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) tới 60 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão lũ.
- Ngày 26/7, báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao 320 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp đến các hộ dân bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa và có người thiệt mạng do lũ quét tại xã Nhôn Mai, Nghệ An.