Khánh thành nhà Nhân ái do bạn đọc tặng 2 chị em mồ côi ở Vĩnh Long

Mái nhà kiên cố bảo bọc 2 chị em mồ côi

Ngày 5/11, đại diện báo Dân trí ở Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp cùng Cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình em Ngô Thị Yến Nhi (15 tuổi, ngụ ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long).

Đây là hoàn cảnh trong bài viết "Cha mất, mẹ bỏ đi, bé gái 14 tuổi bỏ học đi làm nuôi em", đăng ngày 4/7. Sau khi hoàn cảnh chị em Yến Nhi được đăng tải, thông qua báo Dân trí, bạn đọc đã hỗ trợ số tiền 420.066.027 đồng.

Phóng viên báo Dân trí cùng lãnh đạo Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long trao biển biểu trưng nhà Nhân ái tới 2 chị em Yến Nhi và Trà Mi (Ảnh: Nguyễn Duy).

Tham dự lễ khánh thành nhà Nhân ái có Thượng tá Lê Văn Tiến, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long; Thượng tá Huỳnh Thanh Triều, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long; đại diện báo Dân trí ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Về phía xã Thạnh Phước có bà Nguyễn Thị Hương Loan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Trần Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã; Trung tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Công an xã; lãnh đạo ấp Mắc Miễu và gia đình bé Yến Nhi.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lê Văn Tiến, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long trân trọng cảm ơn tấm lòng bạn đọc Dân trí dành cho 2 chị em mồ côi. Đặc biệt, với số tiền hơn 420 triệu đồng, giúp Yến Nhi và Trà Mi có ngôi nhà kiên cố, vững chắc.

"Chương trình xây nhà Nhân ái của báo Dân trí hết sức ý nghĩa, góp phần xoá nhà tạm, nhà dột nát cho các địa phương. Hy vọng rằng, khi có mái nhà mới, Yến Nhi học nghề để chăm sóc em gái thật tốt", ông Tiến nhấn mạnh.

Phóng viên báo Dân trí cùng Thượng tá Lê Văn Tiến, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long, chính quyền địa phương và gia đình thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành (Ảnh: Nguyễn Duy).

Đại diện địa phương, ông Trần Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước cho biết, dù thời tiết bất lợi nhưng ngôi nhà của 2 chị em Yến Nhi đã hoàn thiện trong 1 tháng, đáp ứng nhu cầu của gia đình và sự quan tâm của cộng đồng.

Ông Kiên khẳng định, trường hợp của Yến Nhi và Trà Mi rất khó cất nhà vì không có đất, cha chết, mẹ bỏ rơi. Nhờ sự quyết tâm của báo Dân trí cùng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long và địa phương nên trong vòng 1 tháng, 2 cô bé đã có chỗ ở tử tế.

"Thay mặt địa phương, tôi cảm ơn báo Dân trí đã dành tấm lòng nhân ái đến 2 chị em mồ côi. Do 2 em còn quá nhỏ nên địa phương tiếp tục chăm lo, số tiền cất nhà còn dư đã gửi tiết kiệm, xã sẽ giao bộ phận chuyên môn tính toán để các em chi tiêu mỗi tháng đến khi trưởng thành", ông Kiên nói.

Ngôi nhà của 2 cô bé mồ côi trước và sau khi được xây dựng nhờ tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Bảo Kỳ).

Học nghề kiếm tiền, chăm sóc em gái

Tại buổi lễ khánh thành, Yến Nhi chia sẻ rằng, em rất mừng vì từ nay 2 chị em đã được sống trong ngôi nhà kiên cố, khang trang. Bản thân Nhi vừa được nhà hảo tâm hỗ trợ học nghề miễn phí tại trung tâm làm đẹp ở TPHCM, trong thời gian này, bé Trà Mi sẽ do họ hàng và chính quyền ấp trông nom.

"Con cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ con, đặc biệt là bạn đọc Dân trí. Con xin hứa sẽ cố gắng học nghề, đi làm kiếm tiền để chăm sóc em gái", Yến Nhi xúc động nói.

Theo thiết kế, ngôi nhà của 2 chị em có diện tích 62m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh đủ tiêu chí 3 cứng... Công trình hoàn thiện trong 30 ngày với tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng (100 triệu đồng mua đất và trên 250 triệu đồng chi phí xây dựng). Để đảm bảo an toàn cho 2 chị em, ngôi nhà còn có hàng rào và lắp camera giám sát.

Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long, chính quyền địa phương tặng quà cho 2 chị em nhân dịp khánh thành nhà Nhân ái (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đã đưa tin, 4 năm trước, cha của Yến Nhi và Trà Mi qua đời vì suy thận. Không lâu sau, mẹ ruột bỏ đi và có gia đình riêng.

Yến Nhi và Trà Mi mồ côi, phải nương tựa họ hàng bên nội và sống tạm bợ trong căn chòi rách nát. Nhà ngoại ở xa, từ khi mẹ bỏ đi, chị em Yến Nhi cũng không còn liên lạc với ông bà.

Yến Nhi kể, thời gian đầu khi mẹ mới bỏ đi, 2 chị em vẫn cố gắng đến trường, cơm gạo hàng ngày nhờ sự san sẻ của những hàng xóm tốt bụng. Nhưng sự hỗ trợ thưa dần, Yến Nhi quyết định nghỉ học, đi lột vỏ hạt điều để kiếm tiền ăn cho 2 chị em.

Mỗi sáng, Yến Nhi sửa soạn đưa em đi học rồi đi làm. Đến trưa, cô bé lại đi đón em về. Sau bữa cơm trưa, Trà Mi ở nhà, còn Yến Nhi tiếp tục đi làm. Tối đến, chị em ôm nhau ngủ trong căn chòi rách.