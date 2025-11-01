Báo Dân trí ngày đêm mang túi an sinh đến với cư dân vùng lũ ở ngã ba sông

Những ngày qua, khu vực miền Trung - đặc biệt là thành phố Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đối diện đợt mưa lũ, ngập lụt lớn với nhiều con số được ghi nhận ở mức lịch sử.

Lượng mưa trong 24 giờ tại Huế lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử Việt Nam, có thời điểm đứng thứ nhì thế giới.

Trong những ngày cao điểm 27-29/10, toàn thành phố Huế có 32 xã, phường, với hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt (Ảnh: Nguyễn Luân).

Báo Dân trí mang 500 túi an sinh đến với người dân vùng lũ tại Huế (Video: Vi Thảo - Trung Thi).

Tính đến chiều 1/11, nước lũ trên hai dòng sông Hương và sông Bồ vẫn cao hơn mức báo động 2, tiếp tục gây ngập lụt, chia cắt nhiều địa bàn dân cư, nhất là các khu vực thấp trũng.

Trước những khó khăn, mất mát của người dân khúc ruột miền Trung, Tổng Biên tập báo Dân trí đã quyết định trao nóng 1.000 túi an sinh hỗ trợ người dân thành phố Huế và Đà Nẵng.

Tối 31/10 và ngày 1/11, đại diện báo Dân trí đã khẩn trương trao 500 túi an sinh, bao gồm các đồ dùng thiết yếu như nước suối, mì tôm, thuốc men, vitamin... đến với bà con vùng ngập lụt kéo dài tại phường Hóa Châu, thành phố Huế.

Sáng cùng ngày, nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí tại miền Trung - Tây Nguyên, đã lội nước ngập đến thắt lưng, chảy xiết, mang quà của bạn đọc đến trao tận tay người dân khu vực tổ dân phố Thủy Phú, phường Hóa Châu.

Đây là khu vực ngã ba Sình, nơi hai dòng Hương Giang và sông Bồ hợp lưu, đa số cư dân nghèo, xuất thân vạn đò, nhà cửa ẩm thấp, thường bị ngập lụt kéo dài.

Đặc biệt, trên đường đi, khi thấy chị Phan Thị Đậu (trú tổ dân phố Thủy Phú) đang nuôi con nhỏ, bị nước lũ cô lập kéo dài, phải xin đò lên mua sữa, nhà báo Duy Tuyên đã chủ động nhường ao phao cho người dân để đảm bảo an toàn.

Vào thăm nhà đang bị ngập nước của gia đình bà Lê Thị Hồng (75 tuổi), đại diện báo Dân trí đã thăm hỏi, động viên và trao túi an sinh đến gia đình bà.

Những túi an sinh được đại diện báo Dân trí trao đến tay người yếu thế, dễ bị tổn thương tại phường Hóa Châu.

Cụ bà Lê Thị Trước (86 tuổi, trú tổ dân phố Thủy Phú) cho biết những ngày cao điểm, cả khu vực dân cư nơi ngã ba sông sống trong bất an, lo sợ khi dòng nước bạc dâng cao liên tục.

"Nước lũ tràn vào nhà rất nhanh, ngập ngang thắt lưng trong khi nhà tôi chỉ có hai ông bà già ở với nhau. Đến hôm nay lũ đã giảm bớt nhưng bên ngoài còn sâu lắm, lại chảy mạnh nữa nên mọi người chưa ra khỏi nhà được", cụ Trước chia sẻ.

Do nước còn ngập sâu, nhiều người dân thuộc phường Hóa Châu, thành phố Huế phải di chuyển bằng ghe, đò.

Chị Trần Thị Liên có nhà đang bị ngập nước cho biết, gia đình chị làm nghề bủa lưới, có 4 con nhỏ. Trong những ngày qua, vợ chồng không đi đánh cá được nên đời sống gặp nhiều khó khăn.

"Cám ơn báo Dân trí và bạn đọc đã trao tặng túi an sinh đến bà con vùng lũ. Chúc quý báo và mọi người thành công, mạnh khỏe, tiếp tục giúp đỡ đồng bào trong lúc khó khăn", chị Liên nói.

Hoàn cảnh của chị Trần Thị Ly Ly (trú tổ dân phố Thủy Phú) cũng khá bi đát. Toàn bộ căn nhà cấp 4 của gia đình đã bị nước lũ cô lập kéo dài, nhiều đồ dùng kê cao vẫn bị ướt; phòng khách, phòng ngủ, bếp đều bị ngập sâu và nước vẫn chưa rút sau nhiều ngày.

"Hai con lớn cùng bà nội đã sơ tán đến nơi an toàn để trú ẩn. Riêng cháu út và vợ chồng tôi vẫn cố thủ trên gác lửng, đến nay đã là ngày thứ 5 liên tiếp", bà mẹ 26 tuổi chia sẻ.

Trong điều kiện mưa lũ phức tạp, một người phụ nữ lớn tuổi ở ngã ba Sình vẫn chèo đò đi thu lượm ve chai.

Đại diện báo Dân trí thăm hỏi, động viên các cháu nhỏ và trao túi an sinh đến các cháu.

Nhà báo Trần Duy Tuyên trao túi an sinh và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của chị Ngọc Hằng, có chồng mất vì ung thư, hai mẹ con ở với nhau trong căn nhà đang bị cô lập.

Người dân vùng lũ ở Huế vui mừng khi nhận được túi an sinh do báo Dân trí trao tặng.

Đại diện báo Dân trí thăm hỏi, động viên người cao tuổi tại khu vực xóm vạn chài, tổ dân phố Thủy Phú, phường Hóa Châu.

Trước đó, vào tối 31/10, nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí tại miền Trung - Tây Nguyên cùng lãnh đạo phường Hóa Châu đã trao tặng túi an sinh đến nhiều hộ dân tại khu vực tổ dân phố Triều Sơn Nam.

Vào thời điểm nêu trên, tại địa bàn thành phố Huế tiếp tục có mưa lớn, cơ quan chức năng cảnh báo nước lũ trên các sông có thể dâng cao trở lại. Tuy nhiên, đoàn công tác đã không quản ngại đêm tối, khó khăn mong kịp thời mang túi an sinh, sẻ chia với người dân trong lúc hoạn nạn.

Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu trao tặng túi an sinh, quà tặng do bạn đọc báo Dân trí quyên góp đến tay người dân.

Theo ông Dương, đến nay, trên địa bàn còn 10 khu vực dân cư trên địa bàn bị ngập sâu, gây chia cắt. Đặc biệt, nhiều tổ dân phố nằm gần bên bờ phá Tam Giang đã bị ngập lụt từ khi xảy ra cơn bão số 12 đến nay, đời sống người dân vô cùng khó khăn.

Thông qua báo Dân trí, Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu gửi tặng thuốc và vitamin thiết yếu tới các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng và Huế (Ảnh: Quốc Triều).