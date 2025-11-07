Mẹ bó rau thuê, cha phụ hồ nuôi con trai bị thận hư từ lúc 1 tuổi

Chào đời không bao lâu, em Văn Võ Hoàng Mến (SN 2010, ngụ khu vực Sơn Phú, phường Đại Thành, TP Cần Thơ) đã mắc bệnh thận hư. Kể từ đó, cậu bé phải làm bạn với thuốc men và vô số lần ra vào bệnh viện để giữ tính mạng.

Gia đình của Mến có 5 người, Mến là con trai đầu lòng. Trong ảnh là Mến và em út, còn em thứ hai đang đi học (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mến đã 15 tuổi, nếu so với bạn bè cùng lứa, cậu bé đáng lẽ học lớp 9. Nhưng do nghỉ học thường xuyên, nên hiện tại Mến cùng học lớp 7A1, Trường THCS Đại Thành với em gái ruột là bé Văn Võ Ngọc Đào.

Mỗi ngày, từ 5h30, Mến cùng em gái thức dậy, chuẩn bị quần áo, sách vở đến trường. Hai anh em có chiếc xe đạp điện cũ, chia nhau đạp đi học.

Do sức khoẻ kém, ít khi nào Mến học hết 5 tiết. Thường ra chơi tiết thứ hai, em đã được dìu xuống phòng y tế nằm nghỉ ngơi, nếu không khoẻ, giáo viên phải gọi người nhà đến trường đón em về.

Cha mẹ nghèo kiệt quệ nuôi con trai thận hư từ lúc 1 tuổi (Video: Bảo Kỳ).

Dù rằng sức khoẻ kém, nhưng Mến rất ham học. Cậu bé chia sẻ rằng, mỗi ngày được đến trường thấy bạn bè là niềm vui lớn nhất của em. Mến ước mơ, lớn lên trở thành công an, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

"Con biết bản thân bệnh rất nặng nhưng con cố gắng lạc quan, không nghĩ đến bệnh tật nữa để cha mẹ, người thân, thầy cô không buồn nữa", Mến rụt rè nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Kim Loan (41 tuổi, mẹ Mến) cho biết, vợ chồng chị có 3 người con, Mến là con trai đầu lòng, 2 cô con gái đang học lớp 2 và lớp 7.

Lúc nhỏ Mến hay nóng sốt, quấy khóc và đau ốm triền miên. Năm 2012, cậu bé được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng thận hư. Sau 3 năm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy, bệnh tình chuyển biến nặng, Mến được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM).

Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng Mến luôn cố gắng lạc quan (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Nhìn con trai đau đớn vì bệnh tật giày vò, ăn vào thì ói, ngủ hay co giật, nóng sốt như "cơm bữa", người làm mẹ như tôi lòng đau như cắt nhưng chẳng biết cách nào cứu con vì gia đình quá nghèo", chị Loan tâm sự.

Cũng theo lời chị Loan, chồng chị làm phụ hồ, thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày, nhưng không phải lúc nào cũng có việc. Chị Loan hàng ngày bó rau mướn cho người ta, tiền công 500 đồng/bó, mỗi ngày kiếm chừng 20.000-30.000 đồng.

Theo chị Loan, khả năng của gia đình chỉ đến vậy, không thể kiếm nổi mấy trăm triệu để thay thận cho con. "Hiện tại, con chỉ uống thuốc cầm chừng, nếu mệt quá thì nhập viện", chị Loan buồn bã nói.

Anh Văn Thành Trúc (bố của Mến) xót xa kể, mỗi lần thấy con trai đau đớn, mệt mỏi, hai vợ chồng chỉ biết lấy thuốc để con uống giảm đau, lúc chịu không nổi thì ôm con mà khóc. Sức khoẻ của Mến ngày một kém, vợ chồng anh Trúc vẫn cố gắng tìm mọi cách chữa trị, dù biết hy vọng quá mong manh.

"Còn nước thì còn tát, bằng mọi giá, dù cực khổ đến đâu vợ chồng tôi vẫn kiên trì, biết đâu có phép màu xuất hiện, ngày nào đó con sẽ khoẻ mạnh", anh Trúc ước ao.

Chị Loan bó từng lọn rau, bòn từng đồng để nuôi con ăn học và chữa bệnh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cô Nguyễn Thị Hoa Hồng, giáo viên chủ nhiệm của Mến cho biết, cậu bé có học lực khá, tuy bệnh nặng nhưng em rất hiếu học, sáng nào cũng đến lớp đều đặn. Dịp khai giảng, nhà trường có vận động nhà hảo tâm hỗ trợ cho Mến số tiền hơn 12 triệu đồng để em trị bệnh.

"Gia đình của Mến rất khó khăn, cha mẹ của em đều làm thuê kiếm sống. Vì vậy, để đủ khả năng chữa trị cho Mến khỏi bệnh là điều rất khó khăn. Tôi mong rằng, trường hợp của em sẽ được nhiều người biết đến và giúp đỡ để em mau khoẻ mạnh, học hành đến nơi đến chốn", cô Hồng nói.