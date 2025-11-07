Người đàn ông bị bỏng do điện giật được bạn đọc hỗ trợ hơn 370 triệu đồng

Ngày 6/11, phóng viên báo Dân trí tại Đắk Lắk cùng đại diện Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã trao biển tượng trưng số tiền 233.705.673 đồng đến gia đình chị Nguyễn Thảo Chinh (25 tuổi, trú tại xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ ông Nguyễn Xuân Chương (52 tuổi, bố của chị Chinh) thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được chuyển vào tài khoản của chị Nguyễn Thảo Chinh.

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trao biển tượng trưng số tiền 233.705.673 đồng của bạn đọc đến gia đình ông Nguyễn Xuân Chương (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ngoài số tiền này, sau khi hoàn cảnh của ông Chương được báo Dân trí đăng tải, gia đình ông còn nhận được gần 140 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Tổng cộng gia đình ông Chương nhận được hơn 373 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thảo Chinh cho biết, nhờ tình thương lớn lao của nhiều người đã giúp đỡ cha của chị có kinh phí được phẫu thuật kịp thời.

"Số tiền hơn 370 triệu đồng thực sự là món quà rất lớn và ý nghĩa. Tôi muốn thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí cùng bạn đọc đã quan tâm, hỗ trợ ngay thời điểm chúng tôi rơi vào bế tắc, không còn đủ tiền để chữa trị cho cha", chị Chinh chia sẻ.

Theo chị Chinh, có một nhà hảo tâm đã nhận tài trợ toàn bộ chi phí điều trị ghép da cho ông Chương tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), do đó, số tiền nhận được từ bạn đọc báo Dân trí, chị sẽ làm sổ tiết kiệm để dành lo cho cha mình sau khi ông xuất viện.

Ông Chương đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị ghép da sau bỏng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ông Nguyễn Xuân Chương là nhân vật trong bài viết "Con gái khẩn cầu cứu cha nghèo đơn thân bị điện giật bỏng nặng khi làm thuê". Ông Chương là người cha đơn thân, một mình đi làm thuê để nuôi 4 người con ăn học.

Chiều 10/10, khi ông Chương đang làm thuê tại một công trình, không may bị điện ba pha phóng giật, khiến toàn thân bỏng nặng, nhiều phần thịt bị cháy đen.

Ông được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sơ cứu ban đầu, tuy nhiên, vết bỏng điện với diện tích hơn 50% cơ thể và ăn sâu vào da thịt nên ông Chương được khuyên chuyển viện xuống TPHCM chữa trị.

Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình chỉ biết vay mượn tiền khắp nơi để chuyển viện điều trị cho ông Chương và rơi vào túng quẫn khi không đủ tiền để thuê xe chuyển viện lẫn chi phí điều trị lâu dài.

Ông Chương thời điểm vừa bị điện phóng gây bỏng nặng hơn 50% cơ thể (Ảnh: Thúy Diễm).

Sau khi báo Dân trí đăng tải hoàn cảnh của ông Chương, bạn đọc đã nhanh chóng gửi chi phí giúp người đàn ông được chữa trị kịp thời.

Ông Hồ Sĩ Phú, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí cùng bạn đọc đã đồng hành cùng bệnh viện trong công tác thiện nguyện suốt thời gian qua.

"Sự giúp đỡ kịp thời của báo Dân trí đã giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội được chữa trị bệnh, được có cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Mong rằng sẽ có thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác tiếp tục được quý báo quan tâm, hỗ trợ", ông Phú chia sẻ.