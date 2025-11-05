Suối dữ chia cắt, người dân thôn Bản Loòng trải lòng ước mơ có một cây cầu

Suối dữ chia cắt, người dân thôn Bản Loòng khát khao một cây cầu (Video: Huyền Nguyễn).

Người dân đau ruột thừa suýt mất mạng vì thôn bị mưa lũ chia cắt

Thôn Bản Loòng, xã Đường Hồng, nằm sâu hun hút giữa cung đường rừng núi hiểm trở bậc nhất của tỉnh Tuyên Quang. Dẫn chúng tôi vào thôn, ông Lã Văn Du, Bí thư Chi bộ Bản Loòng cho biết, chỉ có xe ô tô gầm cao mới vượt được qua lòng suối, còn người dân đi xe đạp, xe máy thì phải qua cây cầu tạm.

Gọi là cầu nhưng thực chất chỉ là lối đi duy nhất do người dân ghép tạm những tấm bê tông đặt trên 2 cống, cách mặt nước vài chục centimet. Qua thời gian, các tấm bê tông đã đứt gãy, tạo ra nhiều khe hở chênh vênh, khiến người đi xe đạp, xe máy rất dễ mất lái rơi xuống suối.

Mùa cạn thì có thể qua suối, nhưng vào mùa mưa, nước dâng cao, bà con không có cách nào vượt qua, phải đi bộ men theo đường rừng hàng tiếng đồng hồ mới ra được bên ngoài.

Ảnh hưởng của bão Bualoi, sáng 30/9, nước suối dâng cao, người dân Bản Loòng không thể di chuyển ra khỏi thôn (Ảnh: CTV).

Bí thư Chi bộ Lã Văn Du nhớ lại, hơn chục năm trước, trong thôn có 2 trường hợp là chị Vương Thị L. và chị Dương Thị I. bị đau ruột thừa đúng vào thời điểm mưa lũ kéo về. Người dân phải chờ gần 1 ngày, khi nước lũ rút mới nhờ được xe ô tô gầm cao đưa ra bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết, ruột thừa của họ bắt đầu vỡ, may mắn là vẫn kịp cứu chữa.

Những tấm bê tông chắp vá là lối đi duy nhất giúp bà con Bản Loòng qua suối mùa nước cạn (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Ở Bản Loòng, cảnh học sinh phải nghỉ học đột xuất do mưa to, nước dâng cao không thể qua suối diễn ra khá thường xuyên.

Ông Du cho biết thêm, mỗi khi mưa to, nước suối chảy xiết, toàn bộ 112 hộ dân với khoảng 530 nhân khẩu trong thôn bị cô lập. Việc đi lại, giao thương hàng hóa, nông sản bị ách tắc, đời sống của người dân thêm phần khó khăn.

Mùa nước cạn, trẻ em thôn Bản Loòng vô tư chơi dưới lòng suối (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Bà Hoàng Thị Bình (70 tuổi), sống cạnh bờ suối thôn Bản Loòng cho biết, hàng chục năm qua, nhiều lần bà chứng kiến cảnh mưa lũ khiến thôn bị cô lập, việc đi lại của người dân và các cháu học sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều gia đình khi họ hàng có đám xá cũng phải chờ lũ rút mới đến được.

Thông qua báo Dân trí, bà Bình rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay cùng chính quyền giúp người dân nơi đây có được cây cầu kiên cố, để việc đi lại thuận tiện.

Khi mưa lũ về, nước suối dâng cao, ngăn cách con đường đến trường của học sinh thôn Bản Loòng (Ảnh: CTV).

Điện lưới, sóng điện thoại, đường, cầu bê tông là niềm khát khao của người dân xã Đường Hồng

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã Đường Hồng cho biết, xã Đường Hồng (tỉnh Tuyên Quang) được hình thành từ việc sáp nhập 3 xã của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang cũ. Xã có diện tích tự nhiên rộng 135,42km², địa hình đồi núi hiểm trở, mật độ dân cư thưa thớt, việc đi lại và phát triển kinh tế còn nhiều trở ngại.

Xã Đường Hồng có 28 thôn thì có tới 26 thôn đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 56,42%. Trong số 11.247 nhân khẩu của xã thì phần lớn là người Dao (chiếm tới 62,47%), còn lại là người Tày, Nùng, Kinh.

Những năm qua, Đường Hồng được Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia. Tuy nhiên, là xã nghèo, nhu cầu đầu tư lớn nên nguồn lực từ ngân sách Nhà nước hàng năm chưa thể đáp ứng, đặc biệt ở các thôn vùng sâu, vùng xa.

Hiện nay, xã vẫn còn 6 thôn chưa có điện lưới quốc gia, 4 thôn chưa có sóng điện thoại; 21,5km đường giao thông chưa được cứng hóa; 3 thôn chưa có đường bê tông đến trung tâm thôn...

Người dân thôn Bản Loòng sống rải rác quanh các triền đồi và quanh suối (Ảnh: Thu Hà).

Bản Loòng là một trong những thôn đặc biệt khó khăn của xã Đường Hồng, nhất là về giao thông đi lại. Thay mặt chính quyền và nhân dân xã Đường Hồng, ông Đỗ Việt Dũng tha thiết mong báo Dân trí và quý độc giả quan tâm, chung tay hỗ trợ xây dựng cây cầu ở thôn Bản Loòng.

Cây cầu ấy không chỉ là khối bê tông, cốt thép, mà là nhịp cầu ước mơ, giúp hơn 500 người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Quan trọng hơn, nó sẽ chấm dứt cảnh học sinh thôn Bản Loòng phải nghỉ học khi mưa lũ, con đường tiếp cận tri thức của các em không còn bị chia cách.