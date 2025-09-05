Trao 500 thẻ Bảo hiểm y tế đến học sinh khó khăn tại Cần Thơ

Cùng với cả nước, sáng 5/9, thầy và trò Trường THPT Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) tưng bừng tổ chức khai giảng năm học mới 2025-2026.

Vĩnh Thạnh là một trong những địa phương xa trung tâm TP Cần Thơ (cách hơn 70km). Xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Vĩnh Thạnh, xã Thạnh Lộc và xã Thạnh Mỹ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tham dự khai giảng với thầy và trò nhà trường có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo ban, ngành, chính quyền địa phương (Ảnh: Huỳnh Hải).

Học sinh Trường THPT Vĩnh Thạnh dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Năm nay, trường đón 421 học sinh khối lớp 10 vào học. Trường có 35 em học sinh được báo Dân trí tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết, báo Dân trí là cơ quan ngôn luận của Bộ Nội vụ. Bên cạnh lĩnh vực thông tin truyền thông, báo Dân trí luôn xác định an sinh xã hội là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

20 năm qua đã có hàng trăm ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí xây dựng trên khắp cả nước. Riêng 2 năm 2024-2025, hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ phát động, Báo Dân trí đặt ra mục tiêu xây dựng 200 căn nhà Nhân ái tặng hộ khó khăn trên cả nước. Với sự đồng hành của bạn đọc Dân trí, báo đã vượt mục tiêu đó, khi xây dựng được 218 căn nhà Nhân ái.

Báo Dân trí cũng đã xây dựng hàng trăm phòng học, cầu giao thông, nhà phao, đường dân sinh, kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước, trong đó có vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí (bên phải), trao bảng tượng trưng tặng 500 thẻ BHYT đến ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ - đại diện ngành giáo dục thành phố tiếp nhận bảng.

Với chương trình tặng thẻ BHYT đến học sinh khó khăn, năm học 2025-2026 là năm thứ 4 báo Dân trí triển khai thực hiện. Theo nhà báo Phạm Tuấn Anh, mỗi năm, cứ vào dịp khai giảng, báo Dân trí nhận được sự tin tưởng của bạn đọc trên cả nước để chuyển tấm lòng nhân ái đó thành những tấm thẻ BHYT hỗ trợ một phần quan trọng trong cuộc sống, học tập của học sinh. Thẻ BHYT có thể giúp các em yên tâm khi gặp phải sự cố không mong muốn về sức khỏe, được chi trả chi phí phát sinh.

Cho đến nay, báo Dân trí đã trao hơn 5.000 thẻ BHYT tại các trường học trên cả nước. “Hôm nay, nhân dịp khai giảng năm học mới, báo Dân trí tặng 500 thẻ Bảo hiểm y tế trị giá hơn 315 triệu đồng đến học sinh khó khăn của Cần Thơ. Giá trị của mỗi thẻ Bảo hiểm y tế tuy không lớn nhưng là tấm lòng của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm với mong muốn chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng cùng gia đình các em học sinh trong năm học mới”, Nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

"Năm nay, tại Cần Thơ, chúng tôi vô cùng xúc động, vinh dự có sự đồng hành của đồng chí Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến ngành giáo dục, trực tiếp đến dự lễ khai giảng, chia sẻ niềm vui với thầy cô giáo, học sinh, cũng như đồng hành với báo Dân trí trong hoạt động tặng thẻ Bảo hiểm y tế vô cùng ý nghĩa", Nhà báo Phạm Tuấn Anh bày tỏ.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh cũng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã đồng hành, ủng hộ chương trình an sinh xã hội của báo.

Nhân năm học mới, Nhà báo Phạm Tuấn Anh gửi lời chúc mừng tới thầy, cô giáo, học sinh của Trường THPT Vĩnh Thạnh nói riêng, các trường học của TP Cần Thơ, tiếp tục gặt hái nhiều thành tích tốt trong sự nghiệp giáo dục.

Ông Đỗ Thành Thiện, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Thạnh, đã bày tỏ lời cảm ơn đến Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí và bạn đọc Dân trí đã có những phần quà ý nghĩa tặng các em học sinh khó khăn của trường (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, trao thẻ BHYT đến học sinh Trường THPT Vĩnh Thạnh.

"Chương trình của báo Dân trí rất ý nghĩa, giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được bao phủ y tế với trang thiết bị hiện đại, từ đó giúp cho các em khỏe mạnh phát triển toàn diện. Năm học 2025-2026, ngành giáo dục được giao chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế cho học sinh là 100%, nếu như không có sự đồng hành của báo thì rất khó để hoàn thành.

Thay mặt các em học sinh, phụ huynh, nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí. Chúc báo phát triển trong thời gian tới và tiếp tục đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội", ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ chia sẻ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

"Cha em bị tai nạn giao thông, chân đi lại khó khăn, mẹ em bị bệnh tim, sức khỏe yếu, vì thế kinh tế gia đình còn khó khăn. Đây là lần đầu tiên em được nhận thẻ Bảo hiểm y tế do báo Dân trí tặng, em rất vui. Em xin hứa sẽ học thật chăm chỉ, cố gắng đỗ đại học để không phụ công ơn cha mẹ, thầy cô và bạn đọc Dân trí đã quan tâm hoàn cảnh của em", em Hồ Ngọc Cẩm Tiên (học sinh lớp 12) bày tỏ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Tổng Biên tập báo Dân trí cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thầy cô Trường THPT Vĩnh Thạnh trong ngày khai giảng năm học mới 2025-2026 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).