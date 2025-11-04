Bố mất vì tai nạn, mẹ trầm cảm, nữ sinh và 4 em thơ sống lay lắt

Tai nạn giao thông thương tâm đã cướp đi sinh mạng anh Nguyễn Quy (SN 1985), trú tại tổ dân phố Minh Yên, phường Trần Phú, Hà Tĩnh. Sự ra đi đột ngột này để lại người vợ Hoàng Thị Toàn (35 tuổi) đang mắc bệnh trầm cảm sau sinh cùng 5 con thơ dại, đẩy gia đình vào cảnh khốn cùng.

Những ngày cuối tháng 10, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà cấp 4 nhỏ bé, được dựng lên từ sự giúp đỡ của chính quyền và bà con lối xóm vào năm 2018.

Bố đột ngột qua đời, Bảo Ngọc cùng các em ngơ ngác trong căn nhà nhỏ (Ảnh: Dương Nguyên).

Tiếng khóc, tiếng cười đan xen của những đứa trẻ khiến ai chứng kiến cũng xót xa. Người con gái lớn lặng lẽ nhìn di ảnh bố, còn các em nhỏ hơn vẫn hồn nhiên nô đùa, chưa thể cảm nhận hết nỗi mất mát to lớn vừa ập đến.

Bà Võ Thị Lan (68 tuổi), mẹ anh Quy, nghẹn ngào chia sẻ: "Chồng tôi mất đã 8 năm, giờ con trai cũng ra đi. Tôi tuổi cao, lại đang chăm con trai cả bị tai biến, chẳng thể đỡ đần được gì nhiều". Bà kể, ngày trước gia cảnh nghèo khó, anh Quy phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp gia đình.

Năm 2016, anh Quy kết hôn với chị Toàn, người phụ nữ đã qua một lần đò và có con gái riêng là cháu Hoàng Thị Bảo Ngọc (14 tuổi, học lớp 9). Sau đó, vợ chồng sinh thêm 4 người con Nguyễn Hoàng Khánh Linh (9 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuấn (8 tuổi), Nguyễn Hoàng Trung Kiên (4 tuổi) và Nguyễn Hoàng Chí Đạt (1 tuổi).

Sau giờ học, các chị lớn lại cùng nhau chăm sóc em nhỏ (Ảnh: Dương Nguyên).

Anh Quy làm thợ hồ và nhận thêm bất cứ việc gì để kiếm sống, nuôi cả gia đình 7 miệng ăn. Dù cuộc sống vất vả, anh luôn cố gắng lo cho vợ con trong khả năng của mình. Tuy nhiên, chị Toàn sau khi sinh con út lại mắc bệnh trầm cảm, sức khỏe yếu, thường xuyên mệt mỏi và mất ngủ.

Biến cố tiếp tục ập tới vào ngày 17/10, anh Quy trên đường đi làm đã gặp tai nạn giao thông và không qua khỏi. Từ ngày anh mất, bệnh tình của chị Toàn ngày càng nặng hơn.

Những đứa trẻ còn quá nhỏ, chưa thể cảm nhận được hết những mất mát to lớn vừa xảy đến (Ảnh: Dương Nguyên).

"Con dâu tôi giờ mất nhận thức, hay bỏ đi lang thang. Khi có khách tới thăm, nó lại trốn tránh, không dám tiếp xúc. Mấy đứa nhỏ chỉ biết quanh quẩn bên bà, đói no thất thường", bà Lan rớm nước mắt.

Các con của anh Quy và chị Toàn đều còn nhỏ, chưa thể tự lo. Không còn trụ cột gia đình, 5 đứa trẻ giờ đây rơi vào cảnh túng quẫn.

"Đám tang con trai được chính quyền, bà con giúp đỡ nên cũng tạm lo xong. Nhưng tương lai của các cháu giờ mịt mờ. Chúng tôi mong được các nhà hảo tâm sẻ chia, giúp đỡ", bà Lan khẩn cầu.

Người bà 68 tuổi mong bạn đọc hảo tâm dang rộng vòng tay giúp đỡ các cháu và con dâu sớm vượt qua khó khăn (Ảnh: Dương Nguyên).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Phương Chi, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú, cho biết, gia đình anh Nguyễn Quy thuộc diện cận nghèo, khó khăn trên địa bàn.

"Anh Quy mất, để lại vợ mắc bệnh và 5 con. Cấp ủy, chính quyền, tổ dân phố, bà con lối xóm đã quan tâm, kêu gọi, hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, về lâu dài, chúng tôi mong bạn đọc của quý báo, cộng đồng sẻ chia, giúp đỡ để các cháu có điều kiện tiếp tục đến trường, còn chị Toàn sớm được điều trị bệnh", bà Chi kêu gọi.