Xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang trước đây. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Bao năm chờ đợi, nghe tin xây dựng cầu mới, người dân ngỡ như mơ

Ngày 19/9, anh Đặng Văn Hòa, Bí thư chi bộ thôn Thác Hùng, diện trên người bộ quần áo dân tộc Dao trang trọng, tất bật đi lại để chuẩn bị đón khách về dự Lễ khởi công cầu Dân trí bắc qua suối Nậm Má, tại thôn Thác Hùng, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang.

Cùng với anh Hòa, anh Đặng Văn Vinh, Trưởng thôn Thác Hùng cũng tất bật như con thoi, khi thì trao đổi với công an xã để đảm bảo công tác an ninh, lúc lại trao đổi với người dẫn chương trình về kịch bản cho sự kiện... rồi trực tiếp điểm danh từng hộ hộ nghèo nằm trong danh sách được nhận quà trong buổi lễ.

Trưởng thôn Thác Hùng nhớ lại, thời điểm phóng viên Dân trí về thôn khảo sát cây cầu đến khi khởi công xây dựng vừa tròn 1 tháng.

Vị Trưởng thôn chia sẻ: “Người dân trong thôn đến nay như vẫn chưa tin đây là sự thật. Họ không nghĩ cây cầu hàng tỷ đồng lại được bạn đọc Dân trí giúp đỡ xây dựng nhanh đến thế. Niềm vui đến quá bất ngờ đối với bà con trong thôn.

Người dân tưởng mình đang mơ, bà con trong thôn cứ gặp Trưởng thôn rồi lại gặp Bí thư chi bộ đề xuất gọi là cây cầu mơ ước”.

Niềm vui khó nói thành lời của đồng bào Dao trong ngày khởi công cầu (Video: Huyền Nguyễn).

Lễ khởi công cầu như sự kiện trọng đại của cả thôn

Lãnh đạo xã Cao Bồ cho biết, khi hay tin bạn đọc Dân trí và Tổng Công ty May 10 tặng thôn một cây cầu mới, người dân thôn Thác Hùng rất phấn khởi.

Bà con chủ động cùng chính quyền địa phương dọn dẹp, phát quang cây cối hai bên đường vào thôn và san phẳng mặt bằng để chuẩn bị dựng rạp tổ chức khởi công xây cầu.

Công việc diễn ra sôi nổi, ai cũng hăng hái, nhiệt tình. Không chỉ đàn ông trong thôn, nhiều chị em phụ nữ cũng tay cuốc, tay xẻng làm việc không biết mệt. Khi mặt trời khuất sau ngọn núi, họ mới chịu ngơi tay nhưng vẫn cố nán lại để trò chuyện, chia sẻ với nhau về niềm vui lớn của cả thôn. Theo đúng tinh thần, ai có của góp của, ai có công thì góp công, tất cả cùng chung tay.

Không chỉ tích cực chuẩn bị mặt bằng, tối nào các chị em phụ nữ trong thôn Thác Hùng cũng hăng say tập luyện văn nghệ để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Thôn phối hợp với xã tập 5 tiết mục văn nghệ. Tuy là “cây nhà lá vườn”, nhưng đây là tấm lòng của bà con, thể hiện niềm hân hoan khi được đón nhận cây cầu mà họ hằng mơ ước từ hàng chục năm nay.

Chị Hoàng Thị Hù một người dân thôn Thác Hùng chia sẻ, từ mấy ngày trước chị cùng bà con chuẩn bị mặt bằng để khởi công xây cầu. Chị cũng tích cực tham gia tập luyện cùng đội văn nghệ để biểu diễn tiết mục “Vui sao bản mình ơi” chào mừng sự kiện quan trọng này.

Chị Hù cho biết: "Mọi người trong đội văn nghệ vẫn dặn nhau cố gắng tập từng câu, hát sao cho đúng, hát sai thì ngại lắm!".

Và đây cũng là dịp hiếm để chị Hù và bà con được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình, được khoe với mọi người những trang sức bằng bạc vốn là nghề gia truyền nổi tiếng của người Dao ở Cao Bồ.

Bộ trang sức bằng bạc gồm vòng đeo cổ, đeo tay, khuyên tai, cúc bạc, dây xà tích (để thắt eo)... được chạm, khắc hết sức tinh xảo. Đây không chỉ là đồ trang sức mà còn mang giá trị tâm linh, bùa hộ mệnh cho sức khỏe và hạnh phúc của người Dao. Riêng bộ kiềng đeo cổ vốn là của hồi môn mà các thiếu nữ Dao mang theo khi về nhà chồng. Bộ kiềng này thường có 5 chiếc với các kích cỡ khác nhau, nặng từ 1-1,2kg.

Chỉ những dịp quan trọng như lễ hội, Tết cổ truyền, người Dao mới mang trên mình đầy đủ cả bộ trang sức bạc. Điều này cho thấy, người dân thôn Thác Hùng rất trân trọng và coi Lễ khởi công xây cầu Dân trí là sự kiện lớn của thôn mình.

Em Bàn Văn Ân, học sinh lớp 7, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học – THCS Cao Bồ cho biết, ngày nào em cũng phải đi qua cầu tạm bắc qua suối Nậm Má để tới trường. Mặc dù chưa bị ngã lần nào nhưng em rất sợ mỗi khi qua cây cầu cũ kỹ, ọp ẹp này. Em rất vui khi biết thôn sắp có cây cầu mới.

Xung quanh Ân, ánh mắt các em học sinh cùng nhiều bà con cũng ánh lên niềm vui rạng ngời. Đối với 20 em nhỏ nhận học bổng vượt khó từ báo Dân trí, niềm vui dường như còn nhân đôi vì vừa sắp có cầu mới để đến trường, vừa được nhận tiền từ bạn đọc hảo tâm.

Ai cũng háo hức mong chờ tới ngày được bước những bước chân đầu tiên trên cây cầu dựng xây bằng tình yêu thương, tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí và Tổng Công ty May 10.

Anh Đặng Văn Hòa, Bí thư chi bộ thôn Thác Hùng cho biết, từ khi nhận thông tin sắp được được hỗ trợ xây cầu mới, bà con ai cũng vui mừng và cảm động. Cây cầu mới được hoàn thành sẽ giúp thôn phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa được thuận tiện hơn, học sinh cũng sẽ an tâm đến trường. Người dân thôn Thác Hùng không còn nỗi lo chẳng may bị ngã khi qua cầu.

Anh Hòa hy vọng, kinh tế và đời sống nhân dân thôn Thác Hùng sẽ ngày một phát triển đi lên khi cây cầu được đưa vào sử dụng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Cao Bồ cho biết, thôn Thác Hùng có 60 hộ dân với 300 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao. Để vào thôn, chỉ có duy nhất cây cầu tạm, cây cầu này thường xuyên bị lũ cuốn nên đời sống người dân và các em học sinh gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Chủ tịch UBND xã Cao Bồ, xây dựng cầu mới, kiên cố, không chỉ để xóa đi cây cầu tạm mà còn xóa nỗi ám ảnh của bà con khi mùa mưa lũ về. Qua đó, giúp người dân trong các thôn và học sinh đi lại thuận tiện, ổn định cuộc sống, đẩy mạnh sản xuất, góp phần phát triển kinh tế du lịch.