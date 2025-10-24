Cặp đôi Thổ Nhĩ Kỳ dành 24 tiếng ăn 10 món đường phố dưới 1 USD ở TPHCM

Ẩm thực đường phố Việt Nam từ lâu đã ghi dấu ấn với du khách quốc tế nhờ hương vị đa dạng và giá cả bình dân. Trong chuyến du lịch đến TPHCM, cặp đôi YouTuber người Thổ Nhĩ Kỳ Kay và Gogo đã háo hức bắt đầu hành trình “săn” những món ăn có giá dưới 1 USD (khoảng 26.000 đồng).

Cặp đôi chia sẻ, lần đầu đặt chân đến Việt Nam, họ chọn TPHCM vì sự sôi động và đa dạng của ẩm thực nơi đây, sẵn sàng nếm thử mọi món bình dân trên đường phố.

Vị khách Thổ Nhĩ Kỳ thưởng thức bánh mì Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Mở đầu chuyến khám phá, cặp đôi thưởng thức bánh mì - món ăn biểu tượng mà hầu như khách nước ngoài nào đến Việt Nam cũng muốn thử. Do không ăn thịt heo, họ được người bán làm riêng bánh mì trứng.

Gogo nhận xét: “Vỏ bánh giòn, trứng chiên mềm, thêm rau mùi và tương ớt cay nhẹ - một sự kết hợp tuyệt vời”.

Tiếp đó, cặp đôi thử hai loại nước giải khát quen thuộc là nước mía và nước đậu xanh, mỗi ly chỉ 20.000 đồng. Hai vị khách cho rằng giá cả của thức uống không hề đắt mà hương vị lại rất xứng đáng.

“Nước mía thơm, có vị chua nhẹ của tắc, mát và không quá ngọt. Nước đậu xanh thì béo, thơm mùi đậu và có màu sắc bắt mắt”, Gogo chia sẻ.

Xôi mặn là một trong những món ăn sáng đặc trưng ở TPHCM (Ảnh: Chụp màn hình).

Tiếp tục rong ruổi trên những con đường ở TPHCM, hai vị khách nước ngoài quyết định mua một hộp xôi mặn với mức giá chỉ 20.000 đồng. Sau khi ăn, Kay gật gù khen ngợi.

“Tôi không phải người sành ăn, nhưng với mức giá dưới 1 USD mà có một phần ăn đầy đặn, đậm đà thế này thì thật xứng đáng. Tôi chấm 10/10 điểm”, anh nói.

Khi thử súp cua, cả hai ban đầu còn do dự vì kết cấu đặc sệt của chén súp, nhưng sau miếng đầu tiên, Kay phải thốt lên: “Ôi, tôi thích món này. Tôi chấm 10/10 điểm, kết cấu lạ nhưng hương vị rất ngon”.

Trong khi đó, Gogo cho rằng cách chế biến súp cua gợi nhớ các món ăn Trung Hoa mà cô từng thử ở Anh. Cặp đôi tiếp tục thưởng thức các món tráng miệng dân dã như xoài chấm muối giá 20.000 đồng và chè sương sáo hạt chia giá 17.000 đồng.

“Chè thật ngọt ngào, thạch mềm, những hạt nhỏ vỡ ra trong miệng, rất thanh mát”, Gogo tỏ ra thích thú.

Nữ du khách thích thú với món chè sương sáo hạt chia giá chỉ 17.000 đồng ở TPHCM (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở Việt Nam, việc ăn trái cây chấm muối là điều quen thuộc, nhưng với các du khách thì điều này rất mới lạ. Khi nếm thử món xoài chấm muối, cả hai vị khách phải ngạc nhiên: "Xoài có vị chua nhẹ, kết cấu giòn cùng chút muối mặn. Tôi không hiểu sao lại có cách ăn này, nhưng nó rất hợp".

Không dừng lại ở đó, Kay và Gogo còn thử chả cá giá 20.000 đồng - món được chiên tại chỗ, ăn cùng rau răm và tương ớt. “Tôi từng ăn nhiều loại chả cá, nhưng đây là món ngon nhất. Kết cấu xốp, giòn, ăn với rau răm thật hoàn hảo”, Gogo nhận xét.

Lần đầu đến Việt Nam, hai vị khách liên tục khen ngợi ẩm thực đa dạng ở TPHCM (Ảnh: Chụp màn hình).

Để kết thúc hành trình, cả hai đã ăn thử món ăn vặt quen thuộc của Việt Nam như bánh ngọt và bánh chuối. Trong khi thưởng thức bánh ngọt, cả hai nhận xét vỏ bánh giòn, nhân kem bên trong mềm mịn và thơm mùi dừa.

Đối với bánh chuối, Gogo cũng công nhận: “Kết cấu giòn bên ngoài, chuối bên trong chín mềm, thật sự rất ngon miệng. Đây là chuối chiên ngon nhất tôi từng ăn”.

Sau một ngày rong ruổi khắp các con phố, Kay cho biết bản thân thật sự thích những món ăn anh đã trải nghiệm trong ngày.

"Tôi nghĩ mình đã yêu ẩm thực Việt Nam mất rồi. Ở Việt Nam, bạn chẳng cần đi đâu xa. Chỉ cần bước ra đường là có thể gặp vô vàn món ăn hấp dẫn với giá chưa đến 1 USD", anh nói.

Hoàng Thư