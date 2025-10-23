Ngôi trường vùng cao Nghệ An đón nhận nhiều đồ dùng thiết yếu sau bão lũ

Nhằm chia sẻ trước khó khăn của thầy và trò Trường THCS Yên Hòa (xã Yên Hòa, Nghệ An), báo Dân trí đã viết bài mở mã số 250505, kêu gọi bạn đọc hảo tâm ủng hộ vật chất, trang thiết bị, sách vở, đồ dùng phục vụ cho việc dạy và học tại đây. Thông qua đó, các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã chung tay giúp đỡ.

Ngày 22/10, đoàn công tác Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) đã đến thăm và trao quà hỗ trợ Trường THCS Yên Hòa tỉnh Nghệ An.

Tại đây, đoàn đã trao 100 bộ bàn ghế cùng 10 bộ đèn năng lượng mặt trời đến thầy và trò Trường THCS Yên Hòa, tổng trị giá 160 triệu đồng.

Đại diện Tổng Công ty PETROSETCO trao quà động viên học sinh Trường THCS Yên Hòa (Ảnh: Cường Nguyễn).

Trong trận lũ quét đêm 29/9, Trường THCS Yên Hòa bị ngập trong nước bùn lỏng cao hơn 1m. Mưa lũ khiến khoảng 1.000m3 đất bùn tràn vào khuôn viên, gần 1.400 cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo bị ngâm nước, 60 bộ bàn ghế học sinh, 4 bộ bàn ghế giáo viên, 2 bộ thiết bị dạy học và công trình vệ sinh bị hư hỏng.

Nhiều đồ dùng phục vụ nấu ăn cho học sinh bán trú của trường như nồi cơm điện, tủ đông... cũng bị ngập nước, hư hỏng.

Nước lũ tràn vào 6 phòng ở bán trú, khiến toàn bộ cơ sở vật chất gồm: giường chiếu, chăn màn, quần áo... của 60 học sinh bị hư hỏng hoàn toàn.

Sau nhiều ngày khắc phục hậu quả trận lũ quét, đến ngày 7/10, Trường THCS Yên Hòa mới có thể tổ chức lại việc dạy và học.

100 bộ bàn ghế mới được bàn giao đến Trường THCS Yên Hòa (Ảnh: Cường Nguyễn).

Để khắc phục tình trạng thiếu bàn ghế và thiếu sách giáo khoa, nhà trường bố trí học sinh học chung, dồn bàn ghế từ các phòng học ở tầng 2 xuống tầng 1.

60 học sinh nội trú tại 6 phòng ở bị ngập nước được bố trí sang ở tạm các phòng còn lại.

Sau khi những khó khăn của thầy và trò Trường THCS Yên Hòa được báo Dân trí đăng tải trong bài viết Bão lũ dồn dập: "Sách vở con hỏng hết rồi, quần áo cũng không còn nữa...", Tổng Công ty PETROSETCO đã quyết định hỗ trợ thiết bị dạy học, chiếu sáng đến nhà trường.

"Sau khi các trận mưa lũ hoành hành ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc, Tổng Công ty đã phát động chương trình “Quyên góp một ngày lương”, cùng chung tay đóng góp, phần nào hỗ trợ đồng bào khắc phục khó khăn sau bão lũ.

Đây là tình cảm, cũng là trách nhiệm xã hội của chúng tôi trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là trong công tác khuyến học, khuyến tài, để các em học trò vùng lũ có điều kiện học tập tốt hơn", ông Nguyễn Công Cường, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty PETROSETCO, chia sẻ.

10 bộ đèn năng lượng mặt trời giúp thắp sáng khuôn viên và khu nội trú của Trường THCS Yên Hòa sau lũ (Ảnh: Cường Nguyễn).

Ông Nguyễn Đăng Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Hòa, thay mặt lãnh đạo, tập thể giáo viên và các em học sinh, cảm ơn sự kết nối, chia sẻ kịp thời của báo Dân trí, sự động viên, quan tâm và hỗ trợ thiết thực của Tổng Công ty PETROSETCO.

Mặc dù chịu thiệt hại lớn từ trận lũ quét, nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, các tổ chức, đoàn thể, sự quyết tâm cao và trách nhiệm đối với các em học sinh thân yêu, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đã từng bước khắc phục khó khăn, sớm ổn định dạy và học.