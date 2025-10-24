Dân văn phòng chi đậm tiền để… "ở tù", trốn áp lực

Trong một căn phòng chỉ rộng 5m², không có điện thoại, không mạng xã hội, không tiếng nói chuyện, một nhân viên văn phòng bật khóc nức nở trước những trang giấy viết dở dang.

Ở “phòng giam” khác, một người phụ nữ ngồi lẳng lặng bên tách trà, ngẫm nghĩ về cuộc sống của mình.

Họ là những người bỏ tiền để được ở trong “nhà tù” ở Hàn Quốc, loại hình dịch vụ giúp con người tìm lại sự bình yên trong tâm trí.

Dân văn phòng chi tiền để "ở tù", giải thoát khỏi áp lực công việc trong ít ngày (Ảnh: Filippo Venturi).

Khách đến “nhà tù tâm trí” không chỉ là nhân viên văn phòng. Nhiều bà nội trợ, sinh viên, thậm chí cả một cậu bé 13 tuổi cũng từng trải nghiệm “kỳ nghỉ bị giam lỏng” này.

Người chọn dịch vụ này sẽ chi 500.000 won (tương đương hơn 9 triệu đồng) để nhốt mình trong “phòng giam” 7 ngày liên tục, mỗi ngày 20 tiếng để nghỉ ngơi cách biệt và khổ hạnh, tạm thời trốn khỏi nhịp sống ngột ngạt bên cạnh. Nơi đây được bao quanh bởi núi tuyết và suối nước nóng.

Buổi sáng, bản nhạc phim “My neighbour totoro” vang lên qua loa. Đây là bài hát được Bộ Tư pháp Hàn Quốc quy định phát trong các nhà tù, trại giam, với phần lời cổ động: “Càng tuân thủ luật pháp, bạn càng cảm thấy tốt hơn”.

Khách hàng sử dụng dịch vụ này không được dùng điện thoại, không có mối liên lạc với xã hội bên ngoài trong 7 ngày liền (Ảnh: Filippo Venturi).

Cả khu có 28 phòng giam. Mỗi phòng rộng 5m² với cửa sổ nhỏ, sàn gỗ có sưởi, một bàn nhỏ, bộ trà, tấm thảm yoga và nút báo khẩn cấp. Người tham gia sẽ mặc bộ đồng phục xanh đậm, đeo bảng tên, ăn cơm cháo và rau muối được đưa qua khe cửa, giống hệt như trong nhà tù thật.

Ở đây không có camera, không có hình phạt, không có giám thị. Mỗi người được khuyến khích ngồi thiền với hướng dẫn từ giọng đọc của một nhà sư phát qua loa trong phòng. Họ cũng được phát giấy và bút để viết nhật ký, ghi lại cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Khách chỉ được ra khỏi phòng trong thời gian ngắn để dọn dẹp hoặc hỗ trợ công việc chung. Không ít người đã bật khóc trong "phòng giam" để đối diện với chính mình đó, không phải vì cô đơn, mà bởi cảm giác được trút bỏ gánh nặng tâm lý sau thời gian dài chịu áp lực công việc.

Ý tưởng kỳ lạ này bắt nguồn từ Kwon Yong-seok, một công tố viên từng kiệt sức sau những tuần làm việc lên đến 100 giờ. Giữa những đêm mệt mỏi, ông chỉ mong được ở một mình, không điện thoại, không công việc, không ai tìm đến.

“Tôi từng nghĩ rằng nếu được ở trong phòng biệt giam, có lẽ tôi sẽ thấy dễ chịu hơn. Không có người xung quanh, không có ai gọi đến, không phải uống rượu, không hút thuốc lá, tôi chỉ cần sự yên tĩnh. Có lẽ tôi có thể tự chữa lành cho mình trong nhà tù”, ông Kwon nói.

Ông và vợ là bà Noh Jihyang, một chuyên gia trị liệu bằng nghệ thuật kịch, đã tự xây dựng nên “nhà tù” của riêng họ.

Khu nghỉ dưỡng này được gầy dựng bằng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cùng sự ủng hộ từ bạn bè, hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận tại thị trấn Hongcheon, cách Seoul khoảng 2 giờ lái xe.

Theo bà Noh Jihyang, mục tiêu của mô hình này không phải là tái hiện sự khổ hạnh, mà là giúp con người tạm rời khỏi “nhà tù vô hình” của cuộc sống hiện đại.

Không ít người đã bật khóc khi ở trong "nhà tù" tự tạo cho mình (Ảnh: Filippo Venturi).

“Nhà tù thật sự chính là thế giới bên ngoài, nơi con người bị kẹt trong công việc, mạng xã hội và áp lực không ngừng”, bà nói.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có cường độ lao động cao nhất thế giới. Mặc dù Luật Lao động mới của nước này quy định thời gian làm việc tối đa là 40 giờ/tuần, cộng thêm 12 giờ tăng ca. Song trên thực tế, quy định này hiếm khi được thực thi nghiêm túc.

Theo số liệu của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD, người Hàn Quốc làm việc trung bình 1.915 giờ/năm, cao hơn nhiều so với mức trung bình 1.716 giờ của các nước thành viên trong tổ chức.