Mặt trời gác sau các ngọn núi, tiếng gà gọi nhau về tổ khắp thôn bản vọng lại, báo hiệu ngày làm việc của hàng trăm hộ dân ở nơi núi rừng được mệnh danh là "nóc nhà Đông Bắc" đã khép lại.

Tuy nhiên, những tiếng cười nói ở hai đầu cầu bắc qua suối Nậm Má vào thôn Thác Hùng, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang vẫn rộn ràng. Hàng chục người dân tay cuốc, tay xẻng, tay cào, xe đẩy... khẩn trương san ủi tạo mặt bằng chuẩn bị lễ khởi công xây cầu Dân trí.

Xóa cầu tạm, xây cây cầu mơ ước tặng người dân nơi "nóc nhà Đông Bắc" (Video: Huyền Nguyễn).

Xây cầu mới, thắp niềm vui chung của người dân hai bờ con suối

Ông Bàn Văn Ngọc (SN 1974), dân tộc Dao sống bên suối Nậm Má cho biết, tuổi thơ ông gắn với dòng suối Nậm Má. Nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh người dân trong thôn hai bên bờ suối vui mừng đến vậy, khi hay tin cây cầu tạm khu vực này sắp được xoá bỏ và thay vào đó là cây cầu kiên cố do Tổng công ty May 10 cùng bạn đọc báo Dân trí ủng hộ xây dựng.

Ông Bàn Văn Ngọc (SN 1974), tích cực cùng người dân thôn Thác Hùng chuẩn bị mặt bằng để khởi công xây cầu mới (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Theo ông Ngọc, cây cầu bắc qua suối Nậm Má ban đầu được làm bằng tre nứa, mỗi khi mưa lũ tràn về cầu lại bị cuốn trôi. Hầu như năm nào người dân cũng phải sửa cầu. Gia đình ông có 6 khẩu, hàng ngày, mọi người phải đi qua cây cầu tạm để đi học, đi làm. Riêng ông Ngọc, ngày ít cũng phải 2-3 lần qua cây cầu tạm này

Mỗi năm, người dân lại đóng góp thêm vào để làm cây cầu chắc chắn hơn. Nhưng cũng mỗi năm, thời tiết lại cực đoan hơn, lũ về lại ác liệt hơn. Cầu cứ dựng xong thì lại bị lũ cuốn trôi hoặc phá hỏng một phần.

Cây cầu chắp vá bằng tre, nứa, sắt... dựng tạm từ năm 2022 dù đã quá xuống cấp nhưng vẫn là cây cầu duy nhất giúp bà con thôn Thác Hùng đi lại được thuận tiện.

Theo khảo sát của phóng viên, mặt cầu được làm bằng tôn mỏng và tre, chiều rộng chỉ đủ 1 chiếc xe máy đi qua. Cầu không có lan can nên chỉ cần mất tập trung, chệch tay lái một chút là tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Đã có người dân bị gãy tay, gãy chân do rơi xuống suối khi di chuyển qua cầu.

Bà con thôn Thác Hùng, xã Cao Bồ sống rải rác quanh các triền đồi (Ảnh: UBND xã Cao Bồ cung cấp).

“Để xây được cây cầu tạm này, 10 hộ dân sống gần cầu nhất đã phải đóng góp mỗi gia đình 8 triệu đồng để mua nguyên vật liệu, còn ngày công thì chúng tôi tự góp sức mình. Những bà con ở xa hơn, qua lại cầu ít hơn thì đóng góp ít hơn”, ông Ngọc chia sẻ.

Với người dân thôn Thác Hùng, đây là cây cầu duy nhất kết nối đường đi trong thôn với trung tâm xã. Nếu cầu bị lũ cuốn trôi, bà con nhân dân sẽ bị cô lập hoàn toàn.

Bà Lý Thị Sạng một người dân thôn Thác Hùng cho biết, cả thôn ai cũng vui mừng khi biết tin báo Dân trí sắp về hỗ trợ thôn khởi công xây cây cầu mới (Huyền Nguyễn).

Bà Lý Thị Sạng (SN 1974), nhà cách cầu 1km cho biết, nhà bà có 7 người gồm bà, bố mẹ chồng, 2 con cùng 2 cháu. Mỗi ngày, bà đi qua cây cầu này tới cả chục lần, chủ yếu là để đưa đón các cháu đi học.

“Nhiều khi nước lũ dâng cao, tôi vẫn phải đưa các cháu qua cầu đi học. Người ta nhìn bà chở cháu đi qua cầu cứ bảo sao bà gan thế. Nào tôi có muốn thế đâu, vì không còn đường nào khác để đi nên mới phải bất chấp nguy hiểm như vậy.

Mỗi khi cầu bị lũ cuốn trôi hoặc phá hỏng, 2 cháu tôi, đứa lớp 2, đứa lớp 4 đều phải nghỉ học. Đợt bão Yagi (tháng 9/2024), việc sửa cầu kéo dài mất gần chục ngày và cũng từng đấy thời gian, trẻ con trong thôn phải nghỉ học, bà con không giao thương, buôn bán được với các thôn, xã khác”, bà Sạng ngậm ngùi chia sẻ.

“Nhưng năm nay, tôi thấy có hy vọng rồi. Cả thôn ai cũng vui mừng khi biết tin báo Dân trí sắp về giúp thôn khởi công xây cây cầu mới”, cầm chiếc xẻng vừa đào đất ngơi tay, bà Sạng phấn khởi chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Nước suối Nậm Má chảy xiết khi mưa lũ kéo về (Huyền Nguyễn).

Chị Hoàng Thị Sọng (SN 2003, ở thôn Thác Hùng) cho biết, chị từng bị ngã xuống suối Nậm Má khi di chuyển qua cây cầu tạm và bị gãy tay. Kể từ đấy, chị Sọng rất sợ mỗi khi qua cầu. Tuy nhiên, vì công việc và học hành của con chị vẫn phải đi qua cây cầu tạm mỗi ngày.

Nhớ lại cái ngày bị ngã từ trên cầu xuống suối gãy tay, chị Sọng vẫn cảm thấy mình may mắn khi không bị thương tích nặng hơn, bởi độ cao từ trên cầu xuống mặt nước khoảng 10m.

Cũng giống như tâm trạng nhiều người dân thôn Thác Hùng, chị Sọng mong được đặt những bước chân đầu tiên trên cây cầu mới, cây cầu mơ ước của người dân nơi đây.

Những tấm lòng nhân ái đến với người dân thôn Thác Hùng

Với mong muốn giúp đỡ nhân dân xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang nói chung và bà con thôn Thác Hùng nói riêng, báo Dân trí đã viết bài kêu gọi bạn đọc, nhà hảo tâm, doanh nghiệp chung tay ủng hộ.

Bí thư và Chủ tịch xã Cao Bồ cùng đoàn công tác báo Dân trí đứng trên cây cầu tạm duy nhất kết nối người dân thôn Thác Hùng với các vùng lân cận (Ảnh: Hồng Ngân).

Cây cầu mới không chỉ giúp bà con đi lại được thuận tiện, kết nối dễ dàng với các thôn, xã khác mà còn giúp người dân cảm thấy an toàn mỗi khi qua cầu. Có cầu mới, con đường đến trường của các em học sinh sẽ an toàn hơn, những câu chuyện đau lòng về tai nạn ngã gãy tay, gãy chân khi di chuyển qua cầu cũng sẽ không còn nữa. Đây sẽ là cây cầu của lòng nhân ái, tình yêu thương, sự sẻ chia mà người dân mơ ước từ nhiều năm nay.

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Cao Bồ cho biết, xây dựng những cây cầu kiên cố không chỉ là xoá bỏ những cây cầu tạm mà còn xoá đi nỗi ám ảnh của bà con nhân dân khi mùa mưa, lũ dữ về. Đồng thời, giúp người dân trong các thôn và các em học sinh đi lại thuận tiện, ổn định cuộc sống, đẩy mạnh sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Ông Đặng Văn Vinh, Trưởng thôn Thác Hùng, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang, trao đổi với phóng viên Dân trí (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Đặng Văn Vinh, Trưởng thôn Thác Hùng cho biết, hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng để chuẩn bị cho lễ khởi công xây cầu mới đã triển khai được 60-70%. Những ngày này, nhân dân thôn Thác Hùng ai cũng háo hức và hăng say làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Lao động chân tay tuy vất vả, nhưng trên những khuôn mặt rạng ngời, những ánh mắt lấp lánh niềm vui và hy vọng.

“Khi nào có cây cầu mới, chúng tôi sẽ tổ chức múa hát, liên hoan cả thôn”, ông Vinh xúc động cho biết.