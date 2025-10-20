Cụ ông bị lũ cuốn ra bụi tre, mắt đỏ hoe nhìn nhà sập

Lực lượng cứu hộ giải cứu ông Dương Văn Tịnh bị mắc kẹt trong bụi tre (Video: Lực lượng cứu hộ xã Phú Bình cung cấp).

Cụ ông mắc kẹt 12 tiếng trong bụi tre

Ông Dương Văn Tịnh (63 tuổi, thôn Đồng Áng, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đứng lặng bên bờ sông Cầu, nước chảy cuồn cuộn, đôi mắt đỏ hoe nhìn về khoảng đất trống. Nơi đó từng tồn tại ngôi nhà thân yêu của gia đình ông nhưng giờ chỉ còn đống đổ nát.

Ông Dương Văn Tịnh thuật lại với phóng viên Dân trí, thời điểm ông bị lũ cuốn ra bờ sông Cầu và mắc kẹt trong bụi tre suốt 12 tiếng (Ảnh: Hồng Ngân).

Theo lời kể của ông Tịnh, từ chiều đến đêm 6/10, trời mưa to liên tục trong nhiều giờ. Tiếng gió rít, sấm chớp và nước dâng ngập mênh mông quanh nhà. Mất điện nên cả xóm làng chìm trong bóng tối. Một số đồ đạc đã được ông cất lên cao, đề phòng lũ về.

Khoảng 2h ngày 7/10, nước tràn vào nhà ông mỗi lúc một mạnh và cuốn theo đồ đạc. Đúng lúc ông chới với theo đồ bị cuốn trôi thì bất ngờ dòng lũ ập đến như nhấc bổng, hất văng, đẩy ông ra bờ sông, cách nhà khoảng 35m.

Nước đổ về ầm ầm mỗi lúc một lớn, ông Tịnh may mắn bám được vào bụi tre ven sông. Khi nước dâng cao ngập tới 3m thì ông trèo lên được bụi tre và mắc kẹt ở đó.

Trận lũ lịch sử san phẳng ngôi nhà cấp bốn của gia đình ông Tịnh (Ảnh: Hồng Ngân).

Anh Dương Văn Vui, con trai ông Tịnh kể, nhìn thấy bố bị lũ cuốn mắc kẹt trên bụi tre nhưng cũng không có cách nào để ứng cứu, vì dòng lũ chảy xiết tới mức làm sập cả căn nhà cấp bốn gia đình đang ở.

Anh Vui cho biết, khi đó điện mất, điện thoại không gọi được. Những tin nhắn cầu cứu gửi tới lực lượng chức năng và người thân bên ngoài chỉ với hy vọng rất nhỏ. Hơn nữa, dòng lũ quá mạnh, tàu cứu hộ gần như không thể tiếp cận.

May mắn, đến 14h ngày 7/10, lực lượng cứu hộ địa phương đã tiếp cận và giải cứu ông Tịnh an toàn, sau 12 tiếng mắc kẹt trong bụi tre.

Nhà bị xóa sổ, hoa màu mất sạch, gia đình trắng tay, khó gượng dậy

Trở về nhà khi nước lũ đã rút, ông Tịnh vẫn chưa hết bàng hoàng sau khoảnh khắc thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đôi mắt ông ậng đỏ, xót xa nhìn ngôi nhà cấp bốn, chốn nương thân của hai vợ chồng lúc tuổi già, giờ chỉ còn đống đổ nát. Có ít thóc gạo lũ cũng cuốn sạch.

Khuôn mặt ông Tịnh đầy xót xa khi chứng kiến ngôi nhà cấp bốn mà vợ chồng ông chắt chiu cả đời để mong có chỗ chui ra, chui vào đã bị lũ đánh sập (Ảnh: Hồng Ngân).

Theo ông Tịnh, lớn lên ở mảnh đất ven sông Cầu, ông đã chứng kiến nhiều trận lũ lụt, nhưng chưa bao giờ thấy trận lũ nào có sức tàn phá kinh hoàng như lần này. Năm ngoái, trận lũ sau bão Yagi đã được coi là “lịch sử”, nhưng so với trận lũ năm nay thì không thấm thía gì.

"Ở trong bụi tre, qua những tia chớp lóe lên giữa đêm tối mịt mùng, nhìn căn nhà bị dòng lũ lao thẳng vào, đổ sập xuống, tôi thấy sức tàn phá của thiên nhiên thật kinh khủng, không gì có thể cản lại được", ông Tịnh chia sẻ với vẻ mặt đầy xót xa.

Ông Tịnh cho biết, vợ chồng ông làm ruộng, cả đời tích lũy mới xây được ngôi nhà cấp bốn để có chỗ chui ra, chui vào. Giờ nhà sập, hoa màu, tài sản mất trắng, biết đến bao giờ mới gượng dậy được.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch UBMTTQ xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, trao quà cứu trợ, giúp đỡ gia đình ông Tịnh vơi bớt phần nào khó khăn trước mắt (Ảnh: Hồng Ngân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, gia đình ông Tịnh có 5 người (vợ chồng ông Tịnh, con trai, con dâu và 1 cháu nội).

Gia đình ông Tịnh sống chủ yếu bằng nghề nông, nhưng toàn bộ lúa và hoa màu đã mất trắng. Hiện, vợ chồng ông Tịnh phải đi ở nhờ, còn gia đình người con trai thì ở tạm trong gian bếp còn trụ lại sau lũ.

Đại diện Công an xã Phú Bình rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để gia đình ông Tịnh và các hộ dân bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua sớm ổn định, tái thiết cuộc sống.