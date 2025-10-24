Chủ tịch FIFA bất ngờ đến Malaysia trước thềm phán quyết bê bối nhập tịch

Theo tiết lộ của tờ The Star, Chủ tịch Gianni Infantino dự kiến sẽ đến Malaysia để chứng kiến ​​lễ ký kết thỏa thuận phát triển bóng đá Đông Nam Á - một động thái được xem là bước tiến quan trọng hướng tới việc củng cố hệ sinh thái bóng đá ở khu vực này.

Ngoài việc tham dự các hoạt động chính thức, ông Gianni Infantino cũng có lịch trình ghé thăm Trung tâm đào tạo quốc gia (NTC) tại thành phố Putrajaya. Các nguồn tin cho biết chuyến thăm sẽ cho phép đại diện FIFA đánh giá các cơ sở hiện đại được phát triển để hỗ trợ tầm nhìn dài hạn cho bóng đá Malaysia.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự kiến sẽ đến thăm Malaysia để tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 (Ảnh: AFP).

Lịch trình của người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới cũng dự kiến ​​sẽ bao gồm một điểm dừng chân tại chương trình Bóng đá cho trường học ở Kelana Jaya (thuộc thành phố Petaling Jaya, bang Selango) - một sáng kiến ​​nhằm thúc đẩy sự tham gia bóng đá của học sinh thông qua các phương pháp tiếp cận giáo dục và cộng đồng.

"Chuyến thăm có thể nâng cao uy tín của bóng đá Malaysia, đặc biệt là về mặt phát triển cơ sở và vai trò của đất nước này trong kế hoạch bóng đá khu vực.

Chuyến thăm này cũng sẽ mang đến cơ hội tăng cường mối quan hệ chiến lược với FIFA và tìm kiếm sự hỗ trợ về các vấn đề như cơ sở hạ tầng, huấn luyện và chương trình cộng đồng", tờ The Star bình luận.

Chuyến thăm của Chủ tịch Gianni Infantino nhận được sự quan tâm của truyền thông khi bóng đá Malaysia đang hồi hộp chờ phán quyết từ FIFA vào ngày 30/10, sau đơn kháng cáo liên quan đến án phạt bê bối nhập tịch cầu thủ mà cơ quan quản lý bóng đá thế giới đưa ra hôm 26/9.

Đáng chú ý, cựu Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Seri Azzuddin Ahmad cho rằng FIFA ít có khả năng thay đổi án phạt sau bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia bất chấp ông Gianni Infantino sẽ đến thăm vào những ngày sắp tới.

"Bạn có bắt tay với Chủ tịch FIFA (Gianni Infantino) đi nữa thì luật là luật. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Có thể là bị đình chỉ hoặc bị phạt nặng hơn.

Bởi vì, chẳng có lý lẽ gì để bạn chống lại được FIFA cả. Tôi đảm bảo, họ đã nắm rõ mọi chi tiết trong hồ sơ của họ rồi", ông Datuk Seri Azzuddin Ahmad khẳng định.