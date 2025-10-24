Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp về dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài). Ngoài việc xây dựng công viên, mảng xanh, nơi đây sẽ lồng ghép nhiều hạng mục quan trọng khác phục vụ người dân và chính quyền địa phương.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, khu đất số 1 Lý Thái Tổ nằm ở trung tâm thành phố, tiếp giáp 3 tuyến đường lớn gồm Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng. Khu vực này còn nằm gần tuyến Metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ và tuyến Metro số 3 trong tương lai (dự kiến có 3 ga ngầm tiếp giáp khu đất).

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ có 3 mặt tiền tại giao lộ Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng (Ảnh: Nam Anh).

Vì vậy, việc khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất trên được xem là yêu cầu cấp thiết.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, tỷ lệ diện tích công viên cây xanh trong khu vực nội đô TPHCM hiện rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch. Trong khi đó, hệ thống không gian công cộng, sân chơi và tiện ích cho người dân khu vực trung tâm còn hạn chế.

Do đó, việc ưu tiên quỹ đất để phát triển mảng xanh, hình thành công viên công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ là rất cần thiết. Việc này sẽ góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng đời sống người dân và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Các biệt thự cổ bên trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ đã xuống cấp do bỏ hoang nhiều năm (Ảnh: Nam Anh).

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với UBND phường Vườn Lài khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch khu đất theo hướng xây dựng công viên cây xanh, không gian công cộng và sân chơi phục vụ cộng đồng. Các đơn vị cũng nghiên cứu bố trí khu vực đặt bia tưởng niệm người mất do Covid-19.

Hiện tại, phường Vườn Lài sử dụng các trụ sở nhỏ lẻ, phân tán, không bảo đảm hoạt động của chính quyền phường khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Lãnh đạo TPHCM cũng đề nghị xem xét quy hoạch khoảng 4.000m2 (dự kiến tại góc Trần Bình Trọng - Lý Thái Tổ) để xây dựng trụ sở UBND phường Vườn Lài.

Người đứng đầu chính quyền thành phố giao các đơn vị nghiên cứu đầu tư lồng ghép thêm một số hạng mục chức năng theo hình thức đối tác công tư, như bãi giữ xe ngầm và các dịch vụ, tiện ích phù hợp khác. Điều này nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, tối ưu hóa không gian và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao UBND phường Vườn Lài khẩn trương lập đề án dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng đường Trần Bình Trọng.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TPHCM diễn ra ngày 18/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, khu đất số 1 Lý Thái Tổ sẽ được chuyển thành công viên. Thành phố cũng có ý tưởng xây dựng tượng đài tưởng niệm người dân mất vì Covid-19 tại đây.