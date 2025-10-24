Bố mẹ ung thư, con gái bỏ học, con trai chạy xe ôm kiếm từng đồng viện phí

Cảnh khổ tiếp nối cảnh nghèo

Cuộc sống gia đình anh Đào Văn Sang (46 tuổi, trú tại thôn Tử Dương, xã Chương Dương, Hà Nội) vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm bi đát. Trước đây, gia đình có 6 người gồm vợ chồng anh Sang, 2 con và bố mẹ già, cùng sống trong căn nhà cũ kỹ.

Anh Sang là lao động chính, còn vợ anh chủ yếu làm việc nhà hoặc ai thuê gì làm nấy. Dù vợ chồng anh rất chăm chỉ, nhưng mỗi tháng thu nhập cũng chỉ khoảng 7-8 triệu đồng, đủ cho 6 nhân khẩu cơm rau đạm bạc qua ngày, không có khoản nào phòng đau ốm.

Diệu Linh phải nghỉ học để chăm bố mẹ cùng bị ung thư tại bệnh viện (Ảnh: Vân Hà).

Cuối tháng 6/2024, tai họa bỗng giáng xuống gia đình nghèo khi chị Đặng Thị Thanh Thủy (42 tuổi, vợ anh Sang) mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Khi chị Thủy phát hiện bệnh, tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể.

Gia đình chưa kịp định thần sau cú sốc ấy, 4 tháng sau, anh Sang bất ngờ bị đau bụng dữ dội. Khi đi khám, bác sĩ cho biết, anh mắc ung thư trực tràng giai đoạn 3. Anh phải nhập viện điều trị nên không thể lao động để trang trải cuộc sống.

Gia đình anh Sang dần rơi vào cảnh khốn cùng khi cả hai vợ chồng cùng nằm viện, cha mẹ già yếu không còn khả năng lao động, 2 con phải bỏ dở việc học.

Mẹ mất, bố ung thư, con trai chạy xe ôm lo tiền viện phí và gồng gánh cả gia đình (Video: Thế Hưng - Vân Hà).

Con trai lớn của vợ chồng anh Sang là Đào Phương Tú (SN 2004), sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đang theo học nghề sửa xe máy. Nhưng khi cả bố và mẹ cùng mắc bệnh hiểm nghèo, em buộc phải dừng học, chạy xe ôm để kiếm tiền lo viện phí.

Con gái út Đào Diệu Linh (SN 2006), cũng đành gác lại ước mơ đi học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Hai cú sốc liên tiếp khiến Diệu Linh suy sụp, sụt 10kg trong vòng 1 tháng và từng có những suy nghĩ tiêu cực. Nhờ sự động viên của người thân, em đã lấy lại tinh thần và hơn 1 năm qua luôn ở bệnh viện để chăm sóc bố mẹ.

Hai vợ chồng cùng mắc ung thư, chi phí điều trị tốn kém, vượt quá khả năng của gia đình nghèo. Dù đã vay mượn khắp nơi, nhưng họ vẫn không kham nổi viện phí và thuốc men.

“Nếu tôi không gắng được, bố mẹ già không ai trả hiếu, 2 con biết nương tựa vào đâu"

Sau gần 1 năm chống chọi với bệnh tật, ngày 15/4, chị Thủy đã qua đời. Chị ra đi để lại anh Sang và 2 con chênh vênh giữa vòng vây của bệnh tật và nợ nần.

Anh Sang đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật và 3 đợt truyền hóa chất. Chi phí tính đến nay đã hơn 200 triệu đồng. Dù sức khỏe đã có chuyển biến tích cực so với thời gian mới nhập viện, nhưng anh vẫn phải truyền ít nhất 5 đợt hóa chất nữa.

Anh Sang mong được sống để báo hiếu cha mẹ và làm chỗ dựa cho các con (Ảnh: Vân Hà).

Sau thời gian dài vay mượn khắp nơi để chữa bệnh, gia đình anh Sang đã kiệt quệ. Những tháng ngày phía trước thực sự là gánh nặng quá sức với một người đàn ông tay trắng, đang oằn mình giữa bệnh tật và mất mát.

“Tôi không dám nghĩ đến điều gì xa xôi. Vợ mất rồi, giờ tôi mà không gắng gượng được, bố mẹ già không ai trả hiếu, 2 đứa con sẽ không biết nương tựa vào đâu...”, anh Sang nghẹn giọng, 2 bàn tay run run đan vào nhau.

Bác sĩ Hoàng Thị Như, khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, người điều trị trực tiếp cho vợ chồng anh Sang cho biết:

“Khi nhập viện, chị Thủy đã ở giai đoạn cuối, còn anh Sang sau phẫu thuật và hóa trị đã có tiến triển khả quan. Anh Sang tuy có đáp ứng tốt với hóa trị, nhưng vẫn cần tiếp tục truyền 5 đợt hóa chất và theo dõi chặt chẽ. Nếu được hỗ trợ kịp thời về tài chính, cơ hội duy trì sự sống và hồi phục của anh là khả thi.

Gia đình anh Sang thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng cùng mắc bệnh ung thư là nghịch cảnh rất thương tâm. Giờ chị Thủy đã mất, anh Sang vẫn đang điều trị, 2 con đã phải nghỉ học, cha mẹ già cả. Chúng tôi rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để anh Sang có cơ hội sống, trở về với gia đình”.

Anh Sang đang cố gắng điều trị để tiếp tục sống và làm chỗ dựa cho các con (Ảnh: Vân Hà).

Trong đôi mắt rớm lệ, người đàn ông trung niên nói về ước nguyện bình dị mà quặn lòng là được sống để báo hiếu cha mẹ và làm chỗ dựa cho các con.

Lúc này, những sẻ chia từ cộng đồng, từ những tấm lòng sẽ là ngọn lửa sưởi ấm gia đình đã quá bi thương. Sự hỗ trợ của bạn đọc hảo tâm là niềm tin, điểm tựa giúp gia đình này vượt qua nghịch cảnh, để 2 người con vừa mất mẹ không phải sớm chịu cảnh mồ côi cha.