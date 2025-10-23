Bạn đọc ủng hộ gần 1 tỷ đồng, gửi yêu thương tới người dân vùng lũ miền Bắc

Ngày 8/10, bài viết được đăng tải, ngay sau đó hàng ngàn tấm lòng nhân ái từ khắp mọi nơi đã hướng về miền Bắc thân thương, nơi mưa lũ vừa cuốn đi tài sản và nước mắt của biết bao gia đình.

Tính đến nay, thông qua mã số 250504, bạn đọc hảo tâm đã gửi về báo Dân trí tổng số tiền 969.133.628 đồng. Mỗi đóng góp không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà là sự sẻ chia, là vòng tay ấm áp của đồng bào cả nước.

Ngày 9/10, đoàn công tác của báo Dân trí có mặt tại tỉnh Thái Nguyên, trao tận tay người dân 10 tấn gạo trị giá 147 triệu đồng và 150 đèn pin. Những phần quà chứa đựng nghĩa tình lớn lao, giúp bà con vùng lũ vơi bớt khó khăn trước mắt.

Ngày 14/10, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng tổ chức trao tặng 6 tấn gạo trị giá 93 triệu đồng tới 600 hộ dân bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra trên địa bàn.

Ngày 17/10, báo Dân trí trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân cùng các trường học khắc phục hậu quả thiên tai và khởi công nhà Nhân ái đầu tiên sau bão lũ, gửi yêu thương sưởi ấm vùng quê Bắc Ninh.

Không dừng lại ở đó, báo Dân trí tiếp tục kết nối, đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc mang những phần quà thiết thực đến tận tay người dân khó khăn.

Tại Thái Nguyên, những hộ nghèo mất trắng sau lũ được Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ một phần kinh phí giúp khôi phục sản xuất, sửa lại nhà ở, tiếp thêm động lực để người dân tái thiết cuộc sống.

Ở vùng cao Nghệ An, niềm vui rạng rỡ trên gương mặt thầy trò Trường THCS Yên Hòa (xã Yên Hòa, Nghệ An) khi đón nhận bàn ghế và đèn năng lượng từ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO). Những món quà hỗ trợ đã phần nào giúp thầy cô và các em học sinh trở lại lớp sau nhiều ngày bị mưa lũ cô lập.

Từ Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang đến Nghệ An,… hành trình Nhân ái của báo Dân trí vẫn đang tiếp nối, xoa dịu những vết thương thiên tai bằng tình người ấm áp.

Theo kế hoạch, báo Dân trí sẽ phối hợp cùng các địa phương đẩy mạnh hoạt động tái thiết sau bão lũ như xây sửa cầu, đầu tư trang thiết bị trường học, giúp người dân làm lại nhà...

Sau mỗi đợt thiên tai, điều còn đọng lại không chỉ là mất mát, mà còn là tình người sâu nặng. Trong khó khăn, hoạn nạn, bạn đọc Dân trí một lần nữa viết nên câu chuyện đẹp về sự sẻ chia, về những trái tim cùng nhịp đập hướng về đồng bào mình.

Báo Dân trí xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các tổ chức, doanh nghiệp, bạn đọc trong và ngoài nước đã đồng hành cùng chương trình “Chung tay giúp người dân miền Bắc vượt qua cơn lũ dữ”.

Mỗi tấm lòng bạn đọc gửi về là một ngọn đèn nhỏ, góp sáng giữa đêm tối bão dông. Chính những ánh sáng ấy đã, đang và sẽ tiếp tục soi đường cho những mảnh đời khốn khó, để sau lũ dữ, trên khắp miền quê Việt Nam vẫn rực sáng tình người, niềm tin và hy vọng.