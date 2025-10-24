Trâu đứng giữa đường trong mưa lớn, nhiều tài xế giật mình

Chiều tối 23/10, mưa lớn, có nơi mưa rất to, đặc biệt tại các xã phía Nam thành phố Huế như Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô.

Khoảng 18h30 cùng ngày, khi mưa đang nặng hạt, 2 con trâu bất ngờ xuất hiện trên tuyến tỉnh lộ 2, đoạn qua thôn Diêm Tụ, xã Phú Vang. Một con đứng giữa lòng đường, gây bất ngờ cho người tham gia giao thông. Trong khi đó, đoạn đường này không có đèn chiếu sáng, khiến tầm nhìn của tài xế bị hạn chế.

Con trâu đứng giữa tỉnh lộ 2 tại thành phố Huế khi trời tối và có mưa lớn, khiến nhiều tài xế giật mình (Ảnh: Vi Thảo).

Nhiều tài xế ô tô và xe máy đã phải phanh gấp để tránh va chạm nguy hiểm. Một số người dân đã dừng lại, tìm cách đưa 2 con trâu ra khỏi lòng đường để đảm bảo an toàn giao thông, nhưng không tìm thấy chủ nhân của chúng.

Cũng trong chiều 23/10, khu vực biển xã Vinh Lộc chứng kiến sóng mạnh, nước biển tràn qua bờ kè chống sạt lở, gây ngập úng tuyến tỉnh lộ 21 và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, cùng với diện tích sản xuất của người dân.

Mặc dù mưa to, gió giật mạnh, một số người dân địa phương vẫn bất chấp nguy hiểm ra bờ kè để vớt cây, cành gỗ tươi do sóng biển đánh dạt vào.

Đoạn đường nơi 2 con trâu xuất hiện không có đèn chiếu sáng, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc, cho biết bão số 12 đã gây mưa vừa đến mưa to, biển động mạnh với sóng cao trung bình 5-7m. Nước biển tràn bờ đã làm ngập úng cục bộ 17 tuyến đường trên địa bàn xã. Các lực lượng chức năng đã kịp thời rào chắn, giăng dây cảnh báo người dân không đi qua các đoạn ngập sâu, nước chảy xiết.

Trong 3 ngày qua (21-23/10), bờ biển Vinh Lộc tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, với tổng chiều dài hơn 4.000m, ăn sâu vào đất liền trung bình 5-7m, có nơi trên 10m.

Ông Dũng cảnh báo, nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời, các khu dân cư, sản xuất nông nghiệp và dịch vụ gần bờ biển có nguy cơ bị xóa sổ.

UBND xã Vinh Lộc đã kiến nghị thành phố Huế khẩn cấp có biện pháp khắc phục và bố trí ngân sách xây dựng bờ kè, đê biển kiên cố.

Khu vực bờ biển xã Vinh Lộc có sóng mạnh, dâng cao 5-7m, tràn qua bờ kè, chảy vào bên trong gây ngập úng đường dân sinh (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế) triều cường dâng cao đã khiến nước biển tràn vào phá Tam Giang, gây ngập úng cục bộ các địa phương ven biển và ven đầm phá.

Mưa bão cũng gây xói lở đoạn bờ biển qua tổ dân phố Hòa Duân, phường Thuận An, với chiều dài 1km, sâu 50-70m, đe dọa các công trình hạ tầng thiết yếu, dịch vụ du lịch và nguy cơ hình thành cửa biển mới.

Ngoài ra, tuyến đường ven biển dẫn vào thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc, cũng bị xâm thực, sạt lở ăn sâu vào đất liền 0,5m-2m, dài gần 500m. Tình trạng này nếu tiếp diễn có thể khiến gần 70 hộ dân của thôn Tân An Hải bị cô lập do đây là tuyến đường độc đạo.

Lãnh đạo UBND xã Phú Lộc cho biết chiều 23/10, các lực lượng chức năng cùng phương tiện đã được huy động để gia cố khẩn cấp tuyến đường ven biển này, nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở lan rộng và đảm bảo an toàn cho người dân.