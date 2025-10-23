Người phụ nữ bị bỏng điện mất 2 tay được bạn đọc giúp hơn 200 triệu đồng

Bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ người phụ nữ bị bỏng điện mất 2 tay (Video: Hương Hồng).

Ngày 22/10, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bỏng Quốc gia trao biển biểu trưng số tiền 140.311.432 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1973, trú tại xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1975, chồng chị Hoài).

Anh Mạnh cho biết, tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân, gia đình được các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 60 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình anh được giúp đỡ hơn 200 triệu đồng.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc giúp đỡ, anh Nguyễn Văn Mạnh gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm cùng các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình.

Anh Nguyễn Văn Mạnh cùng cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, trân trọng đón nhận số tiền 140.311.432 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

“Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí, bạn đọc, nhà hảo tâm và các y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Số tiền trên thực sự rất ý nghĩa, giúp em an tâm tiếp tục chạy chữa cho vợ trong thời gian tới”, anh Mạnh xúc động nói.

Chia sẻ về sức khỏe của chị Hoài, chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết, hiện các vết thương do bỏng đã ổn định, chị Hoài được chuyển sang khoa Phục hồi chức năng tiếp tục điều trị.

Chị Nguyễn Thị Hoài là hoàn cảnh trong bài viết “Bỏng điện cao thế, người phụ nữ nghèo mất đôi tay, khó giữ được chân trái”, đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Ngày 9/8, chị Hoài không may bị bỏng điện nghiêm trọng. Được sự giúp sức của hàng xóm, anh Mạnh tức tốc đưa vợ đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Sau khi sơ cứu, chị Hoài được chuyển lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia ngay chiều tối cùng ngày.

Để giành giật mạng sống cho chị, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 2 cánh tay đã bị tổn thương quá nặng.

Hiện các vết thương do bỏng đã ổn định, chị Hoài được chuyển sang khoa Phục hồi chức năng tiếp tục điều trị (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Mạnh nghẹn ngào cho biết, sống ở vùng quê khó khăn, đất chật người đông, gia đình anh chỉ trông cả vào mấy sào ruộng trồng lúa. Bản thân anh vốn sức yếu, lại mang trong người nhiều bệnh như đau dạ dày, thoát vị đĩa đệm, tiền đình... nên không làm được việc nặng.

Gánh nặng cơm áo của gia đình 4 miệng ăn đổ dồn hết lên đôi vai người vợ đảm đang. Thế nhưng, bao năm qua, dù chắt chiu, dè sẻn đến mấy, gia đình thuần nông nghèo khó này vẫn sống trong cảnh “ăn bữa sáng lo bữa tối”, trong nhà chẳng khi nào dư nổi một đồng.

Giờ đây, khi lao động chính bất ngờ gặp nạn "thập tử nhất sinh", người chồng đau yếu cùng 2 đứa con học lớp 8 và lớp 11 rơi vào cảnh lao đao, chới với, không biết bám víu vào đâu.