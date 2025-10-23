Con gái 12 tuổi nguy kịch sau tai nạn, mẹ đơn thân mắc suy thận cầu cứu

Con gái 12 tuổi nguy kịch sau tai nạn, mẹ đơn thân đang chạy thận cầu cứu (Video: Hương Hồng).

Người mẹ đơn thân mắc suy thận khóc nghẹn bên giường bệnh con gái

Trên giường bệnh khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bé Vi Hoàng Xuân Nhi (SN 2013, trú tại xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) nằm bất động, đôi hàng mi khẽ rung theo nhịp thở yếu ớt… Vụ tai nạn khiến bé gái 12 tuổi chấn thương sọ não, dập não vùng trán hai bên và gãy xương mũi.

Túc trực bên giường bệnh của con, chị Hoàng Thị Phượng (SN 1990, mẹ của Nhi), không giấu được sự lo lắng đến tột độ. Đôi bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh của người mẹ đơn thân nắm chặt cánh tay đang cắm kim truyền của đứa con gái tội nghiệp, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác.

“Mẹ xin lỗi con! Giờ mẹ chẳng biết phải làm sao để lo cho con”, giọng người mẹ lạc đi.

Đi giao hàng giúp mẹ bằng xe đạp điện, trời mưa, đường trơn trượt khiến bé gái 12 tuổi bị ngã đập vùng mặt xuống nền đường dẫn đến đa chấn thương nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Ngước lên khuôn mặt xanh xao, chị Phượng kể, sáng 6/10, tranh thủ chưa tới giờ đến trường, Nhi đi giao hàng giúp mẹ bằng xe đạp điện. Do đường trơn trượt nên bé bị ngã đập vùng mặt xuống đường nhựa. Nhi được đưa vào bệnh viện gần đó sơ cứu rồi chuyển Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Nhắc tới hoàn cảnh của mình, người phụ nữ 35 tuổi nghẹn ngào. Năm 2021, chị Phượng phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Từ đó, chị phải chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần.

Cuộc sống quá khó khăn nên vợ chồng chị Phượng nảy sinh mâu thuẫn. Năm 2022, họ thuận tình ly hôn, chị Phượng nhận nuôi bé Nhi. Tình cảnh éo le, bệnh tật đeo bám, không còn cách nào khác, chị đành dắt con gái về nương nhờ bố mẹ đẻ.

Chị Phượng (mẹ bé Nhi) mắc suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Bạch Mai mỗi tuần 3 lần (Ảnh: CTV).

Mỗi tuần 3 lần phải lên Hà Nội chạy thận, cơ thể rất mệt mỏi nhưng chị Phượng vẫn gượng dậy đi chợ bán rau, hoa quả để kiếm chút tiền thuốc men và tiền học cho con.

Thời gian qua, người mẹ đơn thân kiên cường vượt lên số phận nghiệt ngã, chật vật mưu sinh, nuôi con. “Thực lòng, em gắng sống là vì con bé. Mấy năm nay, em phải vay mượn khắp nơi để chữa bệnh. Giờ con gặp nạn, em không còn biết bấu víu vào đâu nữa…”, người mẹ nghèo khó bật khóc.

Chị Phượng cho biết, hơn 4 năm chạy thận nhân tạo, ngoài các khoản được Bảo hiểm y tế chi trả, mỗi tháng chị vẫn phải chi 5-7 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, tiền đi lại... Để duy trì điều trị, chị phải vay mượn khắp nơi, các khoản nợ hiện đã hơn 250 triệu đồng.

Con gái gặp nạn, người mẹ đơn thân mắc suy thận giai đoạn cuối không biết bấu víu vào đâu (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ bé gái 12 tuổi đáng thương

Đau đớn nhìn khuôn mặt non nớt đầy thương tích của con gái, người mẹ lại bật khóc: “Con bé mới 12 tuổi, ham học, thích vẽ tranh. Em cầu mong con tai qua nạn khỏi, để được tiếp tục đến trường.

Em ước mình cũng có sức khỏe như những người mẹ khác để lo cho con, nhưng điều đó viển vông quá. Giờ em chỉ biết cầu xin các cô, bác, anh, chị cứu cháu”.

“Mẹ xin lỗi con! Giờ mẹ chẳng biết phải làm sao để lo cho con!...”, người mẹ bất lực trước tình cảnh hiện tại (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Ngô Hải Sơn, khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

“Bé Nhi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, vùng sọ và hàm mặt bị tổn thương nặng. Chúng tôi đang điều trị tích cực, chi phí dự kiến rất tốn kém vì thời gian tới bé sẽ phải phẫu thuật nhiều lần nữa.

Điều khiến chúng tôi xót xa là hoàn cảnh của cháu quá đáng thương. Mẹ cháu bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần. Gia đình khó khăn, chị Phượng không còn khả năng xoay xở.

Chúng tôi mong rằng, qua báo Dân trí, những tấm lòng nhân ái sẽ chung tay giúp đỡ, để bé Nhi có cơ hội hồi phục, để được tiếp tục đến trường…”.