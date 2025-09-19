Khởi công cầu Dân trí, xóa nỗi ám ảnh của người dân Cao Bồ khi mưa lũ về

Cây cầu được xây từ sự yêu thương của bạn đọc cả nước

Ngày 19/9, báo Dân trí phối hợp cùng Tổng Công ty May 10 và UBND xã Cao Bồ tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Dân trí bắc qua suối Nậm Má, giúp bà con đi lại được thuận tiện, an toàn, từ đó thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Tham dự Lễ khởi công có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; bà Phạm Bích Hồng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có bà Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Cù Duy Man, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang; ông Nguyễn Văn Châu, Bí thư Đảng ủy xã Cao Bồ; ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Cao Bồ; ông Mai Ngọc Quỳnh, Phó Tổng Biên tập báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; bà Lê Thị Hải Châu, Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Giang Phú và đại diện các ban, ngành, đơn vị liên quan cùng đông đảo bà con nhân dân xã Cao Bồ.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết, ông rất xúc động khi thấy đông đảo bà con nhân dân tới tham dự Lễ khởi công xây dựng cầu Dân trí. Nhân dịp này, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí gửi lời tri ân tới bạn đọc, nhà hảo tâm và đặc biệt là Tổng Công ty May 10 đã ủng hộ dự án xây cầu tại thôn Thác Hùng.

“Từ lâu, Tổng Công ty May 10 đã luôn đồng hành cùng báo Dân trí trong nhiều Chương trình Nhân ái, thiện nguyện. Tính đến thời điểm hiện tại, báo Dân trí xây được 32 cây cầu, trong đó có tới 8 cây cầu là do Tổng Công ty May 10 chung tay tài trợ.

Từ thời bác Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập đầu tiên của báo Dân trí, các Chương trình Nhân ái của báo đã luôn được Tổng Công ty May 10 ủng hộ. Cả hai đơn vị luôn có một niềm tin xuyên suốt, giữ vững tính nhân văn trong các hoạt động thiện nguyện vì bà con nhân dân”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cho biết.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ thêm, nhờ có sự chung tay của bạn đọc, các nhà hảo tâm, báo Dân trí đã xây dựng 219 nhà Nhân ái tặng các hộ đặc biệt khó khăn; xây 58 phòng học Dân trí; 32 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 26 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 7.060 thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

"Nếu không có sự hỗ trợ của bạn đọc, nhiều hoàn cảnh “thập tử nhất sinh” sẽ không thể vượt qua được nghịch cảnh. Mỗi hoàn cảnh được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ lại tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho đội ngũ phóng viên của báo trên những chặng đường tác nghiệp. Làm báo không chỉ đưa tin nhanh, Dân trí luôn đề cao nhiệm vụ thứ hai nhưng vô cùng quan trọng, đó là công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn nhấn mạnh.

“Cây cầu ngày hôm nay được xây dựng không chỉ giúp địa phương phát triển kinh tế, mà còn giúp người dân và các cháu học sinh đi làm, đi học được thuận tiện, an toàn. Công trình được xây dựng từ sự đóng góp của hàng vạn bạn đọc cùng Tổng Công ty May 10. Đây là sự yêu thương của bạn đọc cả nước dành cho đồng bào vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn”, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí chia sẻ và chúc công trình sẽ sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng.

Tại buổi lễ, bà Phạm Bích Hồng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 chia sẻ về những chặng đường phát triển của Tổng Công ty May 10.

Từ những xưởng may quân trang nhỏ bé ở chiến khu Việt Bắc, sau gần 80 năm xây dựng và phát triển, May 10 đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành dệt may Việt Nam. Thành quả đó không chỉ đến từ tầm nhìn chiến lược của các thế hệ lãnh đạo và sự đồng lòng của hơn 12.000 cán bộ, công nhân viên, mà còn đến từ nền văn hóa May 10 - văn hóa của sự đoàn kết, nhân văn, nơi mỗi người lao động được coi như một thành viên trong gia đình lớn.

“Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, May 10 luôn xem trọng trách nhiệm xã hội, làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái”, hỗ trợ đồng bào vùng lũ, chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó, và sẻ chia với người lao động có hoàn cảnh khó khăn”, bà Hồng cho biết.

Bà Hồng chia sẻ thêm: "Từ năm 2015, Tổng Công ty May 10 đã phối hợp cùng báo Dân trí triển khai chương trình xây dựng “Cầu Dân trí - Khuyến học” tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện đi lại an toàn, thuận tiện cho bà con, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đến nay, May 10 đã tài trợ xây dựng 7 cây cầu, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ 755 triệu đồng.

Hôm nay, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập May 10, bằng tấm lòng của toàn thể người lao động, chúng tôi trân trọng trao tặng số tiền 800 triệu đồng để xây dựng cây cầu dân sinh tại thôn Thác Hùng. Đây là cây cầu thứ 8 được May 10 tài trợ, thông qua báo Dân trí, với mong muốn mang lại cơ hội học tập, đi lại thuận lợi cho các em học sinh và bà con nhân dân vùng cao".

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cũng gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí đã làm cầu nối nghĩa tình để May 10 có cơ hội sẻ chia cùng bà con nơi đây. Mặc dù thu nhập chưa cao, nhưng mỗi tháng cán bộ, công nhân viên May 10 luôn sẵn lòng trích một phần thu nhập để đóng góp cho công tác từ thiện. Đây chính là sức mạnh nội lực và văn hóa nhân văn đặc sắc của May 10.

“Tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng, với sự chung tay của chính quyền địa phương, sự đồng lòng của bà con, và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, tay nghề, uy tín của đơn vị thi công, cây cầu ở thôn Thác Hùng sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn, để sớm đưa vào sử dụng, phục vụ người dân.

Không dừng lại ở con số 8, trong hành trình vì cộng đồng của May 10 sẽ còn nhiều, rất nhiều những cây cầu nghĩa tình được nối dài trên khắp mọi miền đất nước - nơi có học trò nghèo, nơi còn bước chân bà con lội suối, gùi hàng qua sông”, bà Hồng chia sẻ.

Cây cầu mơ ước của bà con thôn Thác Hùng sắp thành hiện thực

Xúc động khi nhận được sự quan tâm của bạn đọc báo Dân trí và Tổng Công ty May 10, ông Nguyễn Văn Châu, Bí thư Đảng ủy xã Cao Bồ cho biết: “Thôn Thác Hùng là địa bàn vùng sâu, vùng xa, đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Hiện nay, cây cầu tạm đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt sau các đợt mưa lũ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh và nhân dân khi đi lại, sản xuất.

Việc xây dựng cầu dân sinh thôn Thác Hùng là mong ước bao lâu nay của bà con, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Công trình cầu bê tông cốt thép, với chiều dài 22m, rộng 3,5m, cao 7,5m, có tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng là nguồn lực quý báu, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, và sự quan tâm sâu sắc của các tổ chức, cá nhân đối với đồng bào vùng khó khăn.

Thay mặt bà con nhân dân xã Cao Bồ, ông Nguyễn Văn Châu cam kết, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tài trợ, đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, công khai, minh bạch các nguồn vốn; vận động nhân dân trong thôn hiến đất mở đường, đóng góp công sức để công trình sớm hoàn thành; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thi công.

Ông Châu mong bà con nhân dân thôn Thác Hùng tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, chung tay bảo vệ, giữ gìn và khai thác hiệu quả công trình sau khi đưa vào sử dụng.

Bí thư Đảng ủy xã Cao Bồ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí đã đồng hành, kết nối các tấm lòng hảo tâm; cảm ơn Tổng Công ty May 10, các nhà hảo tâm và quý bạn đọc đã dành tình cảm, nguồn lực để hiện thực hóa cây cầu mơ ước; cảm ơn Sở Xây dựng đã quan tâm, tạo điều kiện để xã Cao Bồ triển khai dự án; đặc biệt cảm ơn bà con nhân dân đã tin tưởng, ủng hộ chủ trương và chung sức cùng chính quyền địa phương.

Từ sáng sớm, nhiều bà con nhân dân thôn Thác Hùng và các thôn lân cận trong trang phục truyền thống rực rỡ đã cùng nhau tới dự Lễ khởi công cầu Dân trí.

Chị Hoàng Thị Hù (SN 1997), người dân của thôn Thác Hùng chia sẻ, từ mấy ngày trước chị đã cùng bà con chuẩn bị mặt bằng để khởi công xây cầu. Chị cũng tích cực tham gia tập luyện cùng đội văn nghệ để biểu diễn tiết mục “Vui sao bản mình ơi” chào mừng sự kiện quan trọng này. Chị Hù rất vui và hạnh phúc, vì cây cầu mơ ước của bà con nhân dân xã Cao Bồ nói chung và thôn Thác Hùng nói riêng sắp trở thành hiện thực.

Nhân dịp này, báo Dân trí đã tặng 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) tới 20 học sinh nghèo vượt khó của xã Cao Bồ.

Tổng Công ty May 10 cũng tặng 20 suất quà (mỗi suất quà gồm 500.000 tiền mặt và 1 chiếc chăn, 1 hộp bánh Trung thu) tới 20 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Cao Bồ.

Lãnh đạo báo Dân trí cùng lãnh đạo Tổng Công ty May 10, lãnh đạo Sở Xây dựng và đại diện chính quyền địa phương thực hiện nghi lễ động thổ xây dựng cầu Dân trí.

Công trình cầu Dân trí thôn Thác Hùng có tổng kinh phí 1.279.897.258 đồng, trong đó, Tổng Công ty May 10 ủng hộ 800 triệu đồng. Báo Dân trí tiếp tục kêu gọi bạn đọc hảo tâm chung tay ủng hộ người dân Thác Hùng xây cầu qua mã số 250604.