Người phụ nữ khiếm thị mất nhà sau bão vui mừng nhận quà từ bạn đọc Dân trí

Cặp vợ chồng khiếm thị thoát chết trong trận lốc xoáy

Chiều 21/10, báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao 155 triệu đồng hỗ trợ đến 31 hộ dân bị thiệt hại sau trận lốc xoáy trong cơn bão Bualoi xảy ra vào cuối tháng 9 ở xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa, mỗi hộ 5 triệu đồng.

Đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, bà Lê Thị Tình (52 tuổi, thôn Tân Đức, xã Hoằng Phú) rất xúc động và vui mừng. Thay mặt 31 hộ dân nhận quà hỗ trợ, bà Tình gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc cả nước và báo Dân trí.

Nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên, thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao hỗ trợ đến người dân xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

“Giữa lúc khó khăn nhất, tôi và nhiều hộ dân được các nhà hảo tâm, báo Dân trí quan tâm hỗ trợ. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, giúp chúng tôi có thêm động lực và nguồn vật chất để sớm tái thiết lại cuộc sống sau bão”, bà Tình xúc động chia sẻ.

Bà Tình kể, vợ chồng bà bị khiếm thị từ nhỏ, có 3 người con. Hôm bão Bualoi đổ bộ, cả gia đình không có ở nhà nên không biết cơn lốc xoáy đã tàn phá làng quê ra sao. Đến sáng hôm sau, vợ chồng bà nhận được điện thoại của người thân báo tin căn nhà của gia đình bị đổ sập hoàn toàn.

“Nghe tin, vợ chồng tôi hoảng hốt trở về. Căn nhà là tài sản duy nhất của cả gia đình, nhưng nay bị thiên tai tàn phá khiến cuộc sống bị đảo lộn. Từ hôm bão đến nay, chúng tôi vẫn phải đi ở nhờ. Cũng may hôm đó cả nhà đi vắng, nếu không, hậu quả khó lường”, bà Tình nói.

Bà Lê Thị Tình - người phụ nữ khiếm thị vui mừng đón nhận món quà do bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ (Ảnh: Thanh Tùng).

Chung tâm trạng, bà Lê Thị Hiển (thôn Hảo Nam, xã Hoằng Phú) chia sẻ sau trận lốc xoáy, gia đình bà bị thiệt hại nặng, sập một căn nhà 5 gian và một nửa căn nhà 3 gian.

“Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đang nằm trong nhà, vợ chồng tôi nghe tiếng gió rít ầm ầm, mái ngói bị tốc bay. Cũng may căn nhà chỉ bị sập một nửa, chỗ vợ chồng tôi nằm thì không sao”, bà Hiển kể.

Bà cho biết, dù gần 1 tháng đã trôi qua, nhưng vợ chồng bà vẫn chưa có đủ kinh phí để sửa chữa lại nhà.

“Thời gian qua, chúng tôi phải che tạm tấm bạt để sinh hoạt. Hôm nay, đón nhận món quà từ các nhà hảo tâm và báo Dân trí, tôi rất xúc động và xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều”, bà Hiển bày tỏ.

Chung tay xoa dịu nỗi đau, giúp bà con vùng bão lũ

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Luân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hoằng Phú cho biết, cơn bão Bualoi kèm theo trận lốc xoáy đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có 2 người tử vong, 1 người bị thương, hàng trăm hộ dân bị hư hỏng nhà cửa, nhiều nhà bị đổ sập hoàn toàn. Trận lốc xoáy cũng khiến nhiều trường học bị tốc mái, trạm biến áp và hệ thống điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhà báo Trần Duy Tuyên trao bảng biểu trưng số tiền 155 triệu đồng dành tặng người dân xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên, thay mặt bạn đọc gửi lời chia sẻ, hỏi thăm và động viên đến người dân bị ảnh hưởng nặng nề sau bão Bualoi, mong bà con sớm vượt qua khó khăn.

Nhà báo Trần Duy Tuyên ân cần hỏi thăm, hỗ trợ một người dân bị đau ở chân tại buổi lễ (Ảnh: Thanh Tùng).

“Bên cạnh nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, nhiều năm qua, báo Dân trí luôn quan tâm đến hoạt động Nhân ái. Ngoài việc kêu gọi hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, báo còn tích cực tổ chức các chương trình xây nhà, trường học, cầu, đường… giúp đỡ người dân.

Hàng năm, Dân trí cũng kêu gọi tài trợ hàng nghìn thẻ Bảo hiểm y tế và chương trình khám, tư vấn sức khỏe cho người dân trên cả nước. Chúng tôi hy vọng những hoạt động này sẽ góp phần giúp người dân vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”, nhà báo Trần Duy Tuyên chia sẻ.

Đại diện báo Dân trí và lãnh đạo địa phương trao quà tới người dân xã Hoằng Phú (Ảnh: Thanh Tùng).

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí và bạn đọc đã quan tâm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

“Báo Dân trí là một trong những tờ báo đưa tin rất nhanh và kịp thời về thiệt hại do bão gây ra, qua đó giúp nhiều độc giả biết đến và hỗ trợ cho người dân địa phương. Hiện nay, người dân đã cơ bản khắc phục được những thiệt hại ban đầu. Thay mặt chính quyền, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc và các nhà hảo tâm”, ông Cường nói.

Ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú phát biểu cảm ơn tại buổi trao quà (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông cũng bày tỏ mong muốn với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn đọc, người dân sẽ sớm tái thiết lại cuộc sống, phát triển kinh tế và ổn định lâu dài.