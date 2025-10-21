Người phụ nữ khiếm thị mất nhà sau bão vui mừng nhận quà từ bạn đọc Dân trí
(Dân trí) - Đón nhận món quà do bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị mất nhà trong bão Bualoi đã xúc động và vui mừng cho biết, đây là động lực giúp bà sớm tái thiết cuộc sống.
Cặp vợ chồng khiếm thị thoát chết trong trận lốc xoáy
Chiều 21/10, báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao 155 triệu đồng hỗ trợ đến 31 hộ dân bị thiệt hại sau trận lốc xoáy trong cơn bão Bualoi xảy ra vào cuối tháng 9 ở xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa, mỗi hộ 5 triệu đồng.
Đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, bà Lê Thị Tình (52 tuổi, thôn Tân Đức, xã Hoằng Phú) rất xúc động và vui mừng. Thay mặt 31 hộ dân nhận quà hỗ trợ, bà Tình gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc cả nước và báo Dân trí.
“Giữa lúc khó khăn nhất, tôi và nhiều hộ dân được các nhà hảo tâm, báo Dân trí quan tâm hỗ trợ. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, giúp chúng tôi có thêm động lực và nguồn vật chất để sớm tái thiết lại cuộc sống sau bão”, bà Tình xúc động chia sẻ.
Bà Tình kể, vợ chồng bà bị khiếm thị từ nhỏ, có 3 người con. Hôm bão Bualoi đổ bộ, cả gia đình không có ở nhà nên không biết cơn lốc xoáy đã tàn phá làng quê ra sao. Đến sáng hôm sau, vợ chồng bà nhận được điện thoại của người thân báo tin căn nhà của gia đình bị đổ sập hoàn toàn.
“Nghe tin, vợ chồng tôi hoảng hốt trở về. Căn nhà là tài sản duy nhất của cả gia đình, nhưng nay bị thiên tai tàn phá khiến cuộc sống bị đảo lộn. Từ hôm bão đến nay, chúng tôi vẫn phải đi ở nhờ. Cũng may hôm đó cả nhà đi vắng, nếu không, hậu quả khó lường”, bà Tình nói.
Chung tâm trạng, bà Lê Thị Hiển (thôn Hảo Nam, xã Hoằng Phú) chia sẻ sau trận lốc xoáy, gia đình bà bị thiệt hại nặng, sập một căn nhà 5 gian và một nửa căn nhà 3 gian.
“Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đang nằm trong nhà, vợ chồng tôi nghe tiếng gió rít ầm ầm, mái ngói bị tốc bay. Cũng may căn nhà chỉ bị sập một nửa, chỗ vợ chồng tôi nằm thì không sao”, bà Hiển kể.
Bà cho biết, dù gần 1 tháng đã trôi qua, nhưng vợ chồng bà vẫn chưa có đủ kinh phí để sửa chữa lại nhà.
“Thời gian qua, chúng tôi phải che tạm tấm bạt để sinh hoạt. Hôm nay, đón nhận món quà từ các nhà hảo tâm và báo Dân trí, tôi rất xúc động và xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều”, bà Hiển bày tỏ.
Chung tay xoa dịu nỗi đau, giúp bà con vùng bão lũ
Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Luân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hoằng Phú cho biết, cơn bão Bualoi kèm theo trận lốc xoáy đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có 2 người tử vong, 1 người bị thương, hàng trăm hộ dân bị hư hỏng nhà cửa, nhiều nhà bị đổ sập hoàn toàn. Trận lốc xoáy cũng khiến nhiều trường học bị tốc mái, trạm biến áp và hệ thống điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên, thay mặt bạn đọc gửi lời chia sẻ, hỏi thăm và động viên đến người dân bị ảnh hưởng nặng nề sau bão Bualoi, mong bà con sớm vượt qua khó khăn.
“Bên cạnh nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, nhiều năm qua, báo Dân trí luôn quan tâm đến hoạt động Nhân ái. Ngoài việc kêu gọi hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, báo còn tích cực tổ chức các chương trình xây nhà, trường học, cầu, đường… giúp đỡ người dân.
Hàng năm, Dân trí cũng kêu gọi tài trợ hàng nghìn thẻ Bảo hiểm y tế và chương trình khám, tư vấn sức khỏe cho người dân trên cả nước. Chúng tôi hy vọng những hoạt động này sẽ góp phần giúp người dân vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”, nhà báo Trần Duy Tuyên chia sẻ.
Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí và bạn đọc đã quan tâm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.
“Báo Dân trí là một trong những tờ báo đưa tin rất nhanh và kịp thời về thiệt hại do bão gây ra, qua đó giúp nhiều độc giả biết đến và hỗ trợ cho người dân địa phương. Hiện nay, người dân đã cơ bản khắc phục được những thiệt hại ban đầu. Thay mặt chính quyền, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc và các nhà hảo tâm”, ông Cường nói.
Ông cũng bày tỏ mong muốn với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn đọc, người dân sẽ sớm tái thiết lại cuộc sống, phát triển kinh tế và ổn định lâu dài.
Từ đầu năm đến nay, từ sự chung tay của nhà hảo tâm và bạn đọc khắp nơi, báo Dân trí đã tổ chức 12 chuyến cứu trợ khẩn cấp, đồng thời giúp người dân tái thiết cuộc sống sau bão lũ. Cụ thể:
Chiều 21/10, trao 155 triệu đồng hỗ trợ đến 31 hộ dân bị thiệt hại sau trận lốc xoáy trong cơn bão Bualoi ở xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa.
Chiều 20/10, trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cơn bão Bualoi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Ngày 17/10, trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân cùng các trường học khắc phục hậu quả thiên tai và khởi công nhà Nhân ái đầu tiên sau bão dữ tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh.
Từ 14-17/10, trao 50 triệu đồng tới 10 hộ dân thiệt hại nặng nề do bão Bualoi tại các địa phương tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, mỗi hộ 5 triệu đồng.
Ngày 13/10, trao tặng 6 tấn gạo (tương đương 93 triệu đồng) tới 600 hộ dân tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
Ngày 11/10, trao quà hỗ trợ tới các em học sinh bị ảnh hưởng do bão lũ tại Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang). Tổng trị giá 128.550.000 đồng.
Ngày 9/10, trao tặng 10 tấn gạo trị giá 147 triệu đồng và 150 đèn pin, hỗ trợ người dân và chính quyền tỉnh Thái Nguyên vơi bớt khó khăn sau bão số 11 (Matmo).
Ngày 9/10, báo Dân trí phối hợp với Tập đoàn Tân Á Đại Thành trao tặng 50 bồn chứa nước sạch trị giá 125 triệu đồng, giúp người dân hai xã Đông Lộc và Đô Lương, Nghệ An ổn định cuộc sống sau bão Bualoi.
Sáng 3/10, trao tiền mặt, hỗ trợ kịp thời 6 gia đình bị sập nhà hoàn toàn do bão Bualoi, mỗi hộ 5 triệu đồng.
Ngày 15/8, trao 20 suất quà tới 20 hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh Điện Biên, mỗi hộ 2 triệu đồng.
Ngày 12/8, tại các bản Xốp Tụ, Xiềng Tắm, Yên Hòa, Xằng Trên và Hòa Lý của xã Mỹ Lý, báo Dân trí đã trao 60 suất quà (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) tới 60 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão lũ.
Ngày 26/7, báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao 320 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp đến các hộ dân bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa và có người thiệt mạng do lũ quét tại xã Nhôn Mai, Nghệ An.