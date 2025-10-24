Báo Hàn Quốc: “Thái Lan sa thải HLV Ishii, bất công y hệt Shin Tae Yong”

Tờ Xportsnews của Hàn Quốc tỏ ra bất ngờ khi FAT sa thải huấn luyện viên Ishii dù chiến lược gia người Nhật Bản đang giúp Thái Lan giành kết quả tốt ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Tờ báo này khẳng định việc sa thải là hoàn toàn bất công, giống như cách Liên đoàn bóng đá Indonesia sa thải HLV Shin Tae Yong hồi tháng 1.

Nhận định đó được truyền tải qua bài viết với tiêu đề: "Sau Shin Tae Yong, tới lượt huấn luyện viên Nhật Bản hiện cũng đang gặp khó khăn... Thái Lan bất ngờ sa thải huấn luyện viên Ishii". Nội dung bài viết như sau:

"Sau Hàn Quốc, đến lượt Nhật Bản cũng có huấn luyện viên đội tuyển quốc gia bị sa thải bởi một quyết định gây tranh cãi từ quốc gia Đông Nam Á.

FAT bất ngờ thông báo sa thải HLV Ishii vào ngày 21/10 (Ảnh: FAT).

FAT ngày 21/10 đã chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Masatada Ishii, với lý do “công việc của ông Ishii và ban huấn luyện, cũng như các định hướng xây dựng đội hình, không còn phù hợp với Liên đoàn”. Quyết định này được đưa ra sau quá trình theo dõi và đánh giá liên tục của Ủy ban Kỹ thuật FAT.

Theo FAT, Ủy ban Kỹ thuật gồm Phó Chủ tịch Chanwit Polchiwin, Giám đốc Piyapong Pioon và Tổng Thư ký Ekpol Flonavi đã gặp HLV Ishii vào sáng 21/10. FAT cho biết: “Do những vấn đề chung về hiệu suất, đánh giá của Ủy ban Kỹ thuật và phương pháp tiếp cận chiến thuật của đội tuyển quốc gia cho đến nay không còn phù hợp”.

HLV Ishii tiếp quản vị trí thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan từ tháng 12/2023 và đạt tỷ lệ chiến thắng 53% (16 trận thắng sau 30 trận). FAT tuyên bố: “FA xin cảm ơn HLV Ishii vì những cống hiến và đóng góp của ông cho sự phát triển của đội tuyển quốc gia Thái Lan trong suốt nhiệm kỳ. Chúng tôi cũng chúc ông và toàn thể ban huấn luyện mọi thành công”.

FAT cho biết Ủy ban Kỹ thuật sẽ sớm bổ nhiệm một huấn luyện viên mới để chuẩn bị cho các trận vòng loại AFC Asian Cup 2027 sắp tới, gặp Singapore (13/11) và Sri Lanka (18/11).

Trong khi FAT viện dẫn “sự khác biệt trong định hướng” là lý do chia tay, HLV Ishii lại có góc nhìn hoàn toàn khác về việc bị sa thải. Trên tài khoản Instagram cá nhân, ông cho biết:

“Lúc 10 giờ sáng nay, tôi được Liên đoàn gọi đến để tổng kết hai trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc). Sau khi xem lại các trận đấu, tôi bất ngờ được thông báo: "Hôm nay tôi chấm dứt hợp đồng". Khi tôi hỏi lý do, họ trả lời: "Chúng tôi muốn thay đổi đội tuyển quốc gia theo nhóm tuổi"”.

HLV Ishii phản ứng mạnh sau khi bị FAT bất ngờ sa thải (Ảnh: Getty).

Ông tiếp tục: “Tôi nói rằng mình không thể quyết định ngay, vì vậy chúng tôi sẽ thảo luận thêm sau, và tôi chưa đồng ý hay ký bất cứ văn bản nào. Nhưng đến chiều, họ lại tuyên bố sa thải tôi”. HLV Ishii gay gắt chỉ trích: “Những người này thật không trung thực!”

HLV Ishii không chỉ dẫn dắt đội tuyển quốc gia mà còn làm cố vấn cho đội U23, thường xuyên xuất hiện tại các giải đấu trẻ của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Dưới thời ông, Thái Lan để thua Nhật Bản 0-5 trong trận ra mắt ngày 1/1 năm ngoái, nhưng sau đó đã lọt vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2023 tại Qatar.

Tuy nhiên, vào tháng 1 năm nay, Thái Lan để thua Việt Nam của HLV Kim Sang Sik trong trận chung kết AFF Cup, không thể giành chức vô địch thứ ba liên tiếp.

Điều gây khó hiểu là quyết định sa thải HLV Ishii được đưa ra ngay sau khi Thái Lan giành chiến thắng thuyết phục trong hai trận vòng loại Asian Cup 2027 trước Đài Loan, với tỷ số lần lượt 2-0 và 6-1.

HLV Shin Tae Yong bị Liên đoàn Bóng đá Indonesia sa thải hồi tháng 1 (Ảnh: Getty).

Quyết định này được nhiều người đánh giá là “vô lý”, thậm chí còn gây tranh cãi hơn cả việc Indonesia sa thải HLV Shin Tae Yong hồi tháng 1. Khi đó, Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã chấm dứt hợp đồng với HLV Shin - người dẫn dắt đội U22 tham dự AFF Cup 2024 nhưng không thể vượt qua vòng bảng - với lý do “thành tích kém và quản lý đội tuyển yếu kém”.

Chủ tịch Erik Thohir đồng tình với việc sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan và cho rằng nội bộ đội tuyển thiếu thống nhất, đã ngay lập tức bổ nhiệm Patrick Kluivert làm huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên, Indonesia sau đó để thua liên tiếp trước Saudi Arabia và Iraq trong vòng play-off vòng loại FIFA World Cup 2026, khiến Kluivert và ban huấn luyện của ông cũng bị sa thải ngay sau đó".