Cảnh trái ngược dưới những gầm cầu ở TPHCM

Mới đây, Sở Xây dựng TPHCM có văn bản kiến nghị cho phép dùng không gian bên dưới gầm cầu để làm bãi giữ xe, sân chơi thể thao, nhu cầu dân sinh...

Qua ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều cây cầu lớn ở khu vực phía Nam TPHCM đang bị chiếm dụng không gian ở gầm cầu để kinh doanh, buôn bán. Điều này không nằm trong quy định hiện hữu về khai thác gầm cầu đường bộ.

Cầu Phú Mỹ (phường Phú Thuận và Tân Thuận) được đưa vào hoạt động từ năm 2009, đây là một trong những cây cầu lớn và dài nhất TPHCM, chiều dài tính cả đường dẫn gần 5km.

Một phần gầm cầu Phú Mỹ (phía phường Tân Thuận) được quây rào lưới để làm bãi giữ xe thu phí. Theo người dân, tình trạng này diễn ra trong thời gian dài. Việc chiếm dụng không gian gầm cầu để làm bãi giữ xe tự phát cũng xảy ra ở một số cây cầu trong khu vực như: Rạch Ông, Him Lam.

Khu vực gầm cầu Phú Mỹ trở thành bãi tập kết ve chai. Đáng lo ngại hơn khi người dân liên tục đốt rác bên dưới gầm cầu, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Tương tự, gầm cầu Ông Lớn (phường Chánh Hưng và Tân Hưng) nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh cũng đang bị chiếm dụng để kinh doanh.

Có khoảng 3 hộ kinh doanh đang sử dụng gầm cầu Ông Lớn để buôn bán hàng ăn, cà phê võng.

Ngoài ra, khu vực gầm cầu này còn được một hộ kinh doanh thuê lại để làm vựa hoa kiểng.

Trái ngược với cảnh chiếm dụng không gian gầm cầu của các cây cầu ở cửa ngõ phía Nam, những gầm cầu ở khu vực Đông Bắc (TPHCM) đang được sử dụng để làm khu vui chơi cho người dân.

Cầu Bình Lợi (phường Bình Lợi Trung và Hiệp Bình) nằm trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, phía dưới gầm cầu đang được sử dụng để làm khu vui chơi, tập thể dục cho người dân.

Tại đây còn được bố trí nhiều thiết bị, dụng cụ tập thể dục cho người lớn và trẻ nhỏ.

"Gia đình chúng tôi chọn gầm cầu Bình Lợi để tập thể dục cuối ngày. Khu vực này ít công viên, mảng xanh nên việc trưng dụng không gian bên dưới các cây cầu để làm khu vui chơi, tập thể dục rất hợp lý", chị Nguyễn Thu Trang (44 tuổi) chia sẻ.

Tương tự, ở cầu Bình Triệu cách đó vài trăm mét cũng được sử dụng không gian bên dưới gầm cầu để làm công viên, sân cầu lông cho người dân.

Một số dịch vụ vui chơi cho trẻ em như xe điện cũng có mặt tại đây.

Công tác bảo vệ hạ tầng đường bộ thời gian qua được triển khai đồng bộ, song tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép dưới gầm cầu vẫn còn tái diễn. Sở Xây dựng TPHCM khẳng định không cấp phép hoạt động trông giữ xe dưới gầm cầu.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng TPHCM cho biết sẽ phối hợp với Công an Thành phố và Ủy ban nhân dân các địa phương có liên quan để xây dựng kế hoạch di dời các bãi giữ xe trái phép dưới gầm cầu trước ngày 30/10.

Đơn vị cũng đề xuất tận dụng các gầm cầu tổ chức bãi trông xe, hoạt động thể dục thể thao phù hợp với điều kiện thực tế, không ảnh hưởng đến an toàn kết cấu công trình, đảm bảo an toàn phòng cháy, trật tự giao thông. Việc này nhằm góp phần giải quyết nhu cầu đỗ xe rất lớn trong điều kiện thiếu bến bãi.