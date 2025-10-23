“Bạn đọc báo Dân trí đã thắp lên hy vọng cho gia đình tôi”

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đã thăm và trao biển biểu trưng số tiền 77.200.480 đồng đến gia đình chị Nguyễn Thị Sơn (42 tuổi, thôn Tường Thôn, xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa). Toàn bộ số tiền trên đã được báo kết chuyển đến tài khoản cá nhân của chị Sơn.

Chị Sơn là nhân vật trong bài viết “Mỗi ngày phải lo tiền triệu cứu chồng, vợ nghèo rơi vào cảnh bất lực”.

Chị Sơn có hoàn cảnh éo le, bị tật ở cánh tay trái, chồng và 2 con khờ khạo. Cả gia đình 6 nhân khẩu thì có tới 4 người đang sống nhờ trợ cấp xã hội.

Đại diện chính quyền địa phương thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao biểu trưng số tiền hỗ trợ đến chị Sơn (Ảnh: Hạnh Linh).

Cuộc sống vốn đã khó khăn, chồng của chị Sơn là anh Ngô Văn Diện còn bị uốn ván nặng, phải nằm điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Để giành giật sự sống cho chồng, mỗi ngày chị Sơn phải chạy vạy khắp nơi lo khoản chi phí 1,5 triệu đồng, gồm tiền thuốc men, vật tư y tế và sinh hoạt phí. Bất lực, chị bật khóc và cầu cứu bạn đọc báo Dân trí.

Đón nhận món quà quý giá từ bạn đọc, chị Sơn bộc bạch: “Bạn đọc báo Dân trí đã giúp gia đình vượt qua cơn bĩ cực, thắp lên hy vọng cho gia đình tôi. Tận đáy lòng, tôi cảm ơn bạn đọc của báo rất nhiều”.

Theo chị Sơn, số tiền bạn đọc ủng hộ được chị sử dụng vào việc mua thuốc, sữa ở viện cho chồng, một phần còn lại gửi tiết kiệm. Nhờ sự tận tình của các y bác sĩ và tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí, sau gần 2 tháng điều trị, anh Diện dần bình phục, được xuất viện về nhà.

“Hơn nửa tháng nay, chân, tay chồng tôi không còn cứng đơ, anh có thể vận động, đi lại nhẹ nhàng trong nhà. Tôi mong, anh chóng khỏe, có thể chăn nuôi lại gà, vịt, phát triển kinh tế gia đình, cùng tôi nuôi các con”, chị Sơn chia sẻ.

Anh Diện đang trong giai đoạn bình phục, có thể ngồi dậy, vận động nhẹ nhàng (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Đặng Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Nông gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Biên tập, phóng viên và bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong thời gian qua.

“Số tiền bạn đọc hỗ trợ đã giúp gia đình chị Sơn vượt qua giai đoạn khốn khó nhất. Tôi hy vọng với sự chắp cánh của bạn đọc báo Dân trí, vợ chồng chị sẽ có thêm nghị lực để vươn lên, ổn định cuộc sống và nuôi dạy các con”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, nghĩa cử của bạn đọc không chỉ giúp một gia đình vượt qua hoạn nạn, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia sâu sắc trong cộng đồng. Ông bày tỏ mong muốn, báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, đồng hành, giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh éo le khác.