Quy định pháp luật về tội danh Lương Bằng Quang bị khởi tố

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Lương Bằng Quang

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (43 tuổi), Võ Thị Ngọc Ngân (tên thường gọi Ngân 98) về tội Đưa hối lộ.

Theo Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đưa hối lộ là hành vi dùng tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất, tinh thần khác để tác động đến người có chức vụ, quyền hạn, nhằm khiến họ làm hoặc không làm một việc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Hành vi này xâm phạm đến sự đúng đắn trong hoạt động của bộ máy Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín và hiệu quả hoạt động của cơ quan công quyền, đồng thời làm suy giảm niềm tin của người dân.

Người đưa hối lộ thực hiện hành vi với ý thức rõ ràng rằng, việc đưa tiền hoặc lợi ích cho người có chức vụ, quyền hạn là trái pháp luật, nhưng vẫn làm vì mục đích vụ lợi.

Lương Bằng Quang tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Mức xử phạt đối với tội Đưa hối lộ tùy thuộc vào giá trị và tính chất của hành vi. Với số tiền hoặc lợi ích đưa hối lộ từ 2 triệu đến dưới 100 triệu đồng, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 200 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu hành vi được thực hiện có tổ chức, dùng thủ đoạn tinh vi hoặc sử dụng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ, mức phạt tù từ 2 đến 7 năm. Trường hợp giá trị hối lộ từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, người phạm tội có thể bị phạt tù 7-12 năm.

Khi số tiền hoặc lợi ích đưa hối lộ từ 1 tỷ đồng trở lên, hình phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm tù. Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt bổ sung từ 10 triệu đến 50 triệu đồng.

Bộ luật Hình sự cũng quy định một số trường hợp được xem xét miễn trách nhiệm hình sự. Người bị ép buộc đưa hối lộ, nhưng chủ động khai báo trước khi vụ việc bị phát giác được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ tài sản đã dùng để hối lộ.

Đối với người đưa hối lộ không bị ép buộc, nhưng đã tự nguyện khai báo trước khi bị phát hiện, cơ quan chức năng có thể xem xét miễn trách nhiệm hình sự và trả lại toàn bộ hoặc một phần số tiền, tài sản đã dùng để hối lộ.