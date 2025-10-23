“Cháu không còn đau nhiều nữa, cháu cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ”

Gia đình cậu bé bị bỏng điện nghẹn ngào gửi lời cảm ơn bạn đọc (Video: Hương Hồng).

Ngày 22/10, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm và trao biển biểu trưng số tiền 267.372.916 đồng do bạn đọc giúp đỡ tới gia đình cậu bé Đinh Lực, nhân vật trong bài viết “Đau nhói lòng cảnh cậu bé bị dòng điện cao thế cướp đi tương lai”.

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản anh Đinh Văn Chiến (bố của Lực) trước đó.

Anh Chiến cho biết, tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân, gia đình anh được giúp hơn 55 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình cậu bé Đinh Lực được bạn đọc và nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 320 triệu đồng.

Anh Đinh Văn Chiến (bố bệnh nhi Đinh Lực) cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia trân trọng đón nhận số tiền 267.372.916 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: “Từ khi hoàn cảnh bé Lực được đăng tải, rất nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã đồng hành, tiếp thêm sức mạnh tinh thần và vật chất cho gia đình. Sự kết nối này chính là niềm tin để em Lực tiếp tục chiến đấu với số phận.

Hiện tại, sức khỏe của Lực tạm ổn định. Em được xuất viện về nhà khoảng 2 tháng và sẽ quay lại bệnh viện tái khám theo lịch hẹn”.

Như báo Dân trí đã đưa tin, chiều muộn ngày 8/8, Lực cùng mấy bạn gần nhà ra bãi đất trống thả diều. Không may, diều của Lực vướng vào đường điện cao thế, dòng điện phóng xuống khiến cậu bé bất tỉnh.

Gia đình vội đưa con vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng). Sau đó, cậu bé được chuyển gấp lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng nguy kịch.

Sau nhiều giờ hội chẩn, để giữ tính mạng cho cậu bé, các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt đi tứ chi.

Đinh Lực cho biết, em không còn đau nhiều như trước nữa và được tạm xuất viện về nhà (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Đoàn Chí Thanh, Khoa Điều trị bỏng trẻ em, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: “Bệnh nhi Đinh Lực nhập viện trong tình trạng bỏng điện cao thế rất nặng, diện tích bỏng lên tới 43% cơ thể, trong đó có 36% bỏng sâu độ 3, 4, 5 ở vùng bụng, hai tay và hai chân.

Đây thực sự là một tai nạn đặc biệt thương tâm. Dòng điện không chỉ phá hủy bề mặt da mà còn gây tổn thương sâu đến các cơ quan và tổ chức bên dưới của bệnh nhân”.