Hỗ trợ các gia đình vùng lũ tỉnh Thái Nguyên tái thiết cuộc sống

Ngày 21/10, đại diện Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tới thăm, trao tặng tiền hỗ trợ các gia đình bị sập nhà ở, thiệt hại về người do bão lũ gây ra tại tỉnh Thái Nguyên đã được báo Dân trí phản ánh.

Thứ 2 từ trái qua phải là các hoàn cảnh mà báo Dân trí đăng tải: Anh Dương Văn Hoàn, bà Dương Thị Bộ, bà Nguyễn Thị É, ông Dương Văn Tịnh ở xóm Đồng Áng, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, được Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup ủng hộ tổng số tiền 200 triệu đồng (Ảnh: Hồng Ngân).

Trong đó, gia đình bà Nguyễn Thị É (63 tuổi, mã số 5745); bà Dương Thị Bộ (77 tuổi, mã số 5747); ông Dương Văn Tịnh (63 tuổi, mã số 5749) bị sập nhà hoàn toàn, được hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ.

Riêng gia đình ông Nguyễn Văn Hoàn (52 tuổi, mã số 4546) được hỗ trợ 20 triệu đồng, do nhà bị sập khoảng 70%.

Đối với trường hợp gia đình chị Nguyễn Thị Thuận (48 tuổi), Quỹ Thiện tâm sẽ có phương án hỗ trợ phù hợp và chuyển tiền qua tài khoản cá nhân.

Các hộ gia đình nêu trên đều ở xóm Đồng Áng, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Nghi (83 tuổi), Tổ dân phố Đồng Tâm, phường Gia Sàng nhận số tiền 60 triệu đồng do Quỹ Thiện tâm hỗ trợ (Ảnh: Thành Trung).

Bên cạnh đó, bà cụ Nguyễn Thị Nghi (83 tuổi, trú Tổ dân phố Đồng Tâm, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) cũng được Qũy Thiện tâm hỗ trợ 60 triệu đồng do nhà ở bị sập hoàn toàn.

Cùng ngày, Quỹ Thiện tâm đã trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ cụ bà Lương Thị Nguyên (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), có người thân tử vong trong lũ.

Ngoài ra, thông qua phóng viên báo Dân trí, chị Nguyễn Thị Hoàn (ở phường Việt Hưng, TP Hà Nội) cũng gửi tới bà Nguyên số tiền 5 triệu đồng, nhằm chia sẻ động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, mất mát trong đợt lũ vừa qua tại Thái Nguyên.

Như báo Dân trí đã đưa tin, bà Nguyên may mắn thoát nạn khi được 2 thanh niên giải cứu khỏi dòng lũ vào sáng 7/10. Tuy nhiên, chồng bà là ông Dương Văn Hoà (SN 1942) đã không may bị tử vong.

Đại diện Quỹ Thiện tâm và báo Dân trí cùng ông Trần Hoài Nam (áo trắng ngoài cùng), Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, thăm hỏi động viên và trao tiền ủng hộ tới gia đình bà Nguyên (Ảnh: Thành Trung).

Trao đổi với chính quyền địa phương, đại diện Quỹ Thiện tâm mong muốn, số tiền ủng hộ trên được sử dụng đúng mục đích, tái thiết cuộc sống, giúp người dân an cư lạc nghiệp.

Theo thông tin từ Tập đoàn Vingroup, số tiền mà Quỹ Thiện tâm đã hỗ trợ những gia đình bị sập nhà, có người tử vong và các trường học bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua tại Thái Nguyên là gần 5 tỷ đồng. Đơn vị đang khảo sát thiệt hại tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục có phương án hỗ trợ.