Cậu bé 12 tuổi mồ côi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 183 triệu đồng

Phóng viên Dân trí cùng ông Đặng Cần, Bí thư chi bộ thôn Đại Đồng và thầy Trần Thế Khanh, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã đến thăm hỏi, động viên và trao bảng tượng trưng số tiền 183.517.712 đồng tới em Đặng Viết Khánh Duy (12 tuổi, học sinh lớp 7, Trường THCS Mỹ Lộc, trú tại thôn Đại Đồng, xã Đồng Lộc).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ Khánh Duy thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được chuyển vào tài khoản của chị Đặng Thị Diệu (30 tuổi, chị gái của em Khánh Duy).

Phóng viên báo Dân trí cùng ông Đặng Cần (bên trái ngoài cùng) và thầy Trần Thế Khanh trao bảng tượng trưng số tiền bạn đọc cho em Khánh Duy (Ảnh: Hoài Anh).

Thay mặt gia đình, chị Diệu xúc động chia sẻ: "Qua báo Dân trí, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc của quý báo. Gia đình sẽ lập sổ tiết kiệm và chi tiêu hợp lý số tiền để Duy có điều kiện học tập, ổn định cuộc sống".

Ông Đặng Cần cho biết, cháu Duy có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi cả bố và mẹ đều đã qua đời. Chính quyền và các đoàn thể từ thôn đến xã luôn quan tâm, hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần.

"Đặc biệt, báo Dân trí đã kịp thời vào cuộc, kết nối để cháu Duy nhận được tình yêu thương và sẻ chia to lớn từ bạn đọc. Chúng tôi xin cảm ơn tập thể Ban Biên tập, phóng viên báo Dân trí cùng các tấm lòng nhân ái đã chung tay giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn như cháu Duy", ông Cần bày tỏ.

Thầy Trần Thế Khanh gửi lời động viên, mong gia đình sử dụng số tiền bạn đọc hỗ trợ một cách hiệu quả, ý nghĩa. Thầy cũng nhắn nhủ Khánh Duy hãy chăm ngoan, vượt khó học giỏi để sau này trở thành người có ích cho gia đình, quê hương và xã hội.

Em Đặng Viết Khánh Duy là nhân vật trong bài viết "Cậu bé 12 tuổi liên tiếp gánh tang thương và nỗi đau của gia đình".

Khánh Duy trở thành trẻ mồ côi khi mới 12 tuổi (Ảnh: Dương Nguyên).

Duy sinh ra trong gia đình nghèo khó. Cha mẹ em là ông Đặng Viết Tịnh (SN 1968) và bà Đặng Thị Lài (SN 1972), kết hôn năm 1994. Gia đình có 3 con, Khánh Duy là út, 2 chị là Đặng Thị Diệu và Đặng Thị Thương (26 tuổi).

Khi Diệu còn nhỏ, ông Tịnh vào Phú Quốc (tỉnh An Giang) làm thuê và không may bị sốt rét nặng dẫn đến tổn thương não và giảm thị lực. Điều trị tại nhiều bệnh viện xong, người cha được cứu sống nhưng bị mù lòa. Sau biến cố đó, gánh nặng mưu sinh dồn cả lên vai bà Lài.

Người mẹ làm ruộng và nhận mọi công việc thuê mướn để nuôi các con ăn học. Năm 2019, gia đình tiếp tục gặp bi kịch khi bà Lài xuất hiện các triệu chứng rối loạn tâm thần. Sau khi khám bệnh, bà được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt, thường xuyên mất ngủ, mơ sảng và co giật.

Đến năm 2020, ông Tịnh qua đời sau nhiều năm sống trong cảnh mù lòa và bệnh tật.

Vài năm sau, 2 cô con gái Diệu và Thương lần lượt lập gia đình. Thế nhưng, nỗi buồn lại ập tới khi Thương sau sinh con đầu khoảng một tháng đã rơi vào trầm cảm, rối loạn tâm thần.

Ngày 13/9, bà Lài cùng con gái đến Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh để khám và lấy thuốc. Khi Thương đang được bác sĩ điều trị, bà Lài rời bệnh viện trở về nhà, đóng cửa và tự kết liễu cuộc sống. Sự việc khiến người thân, hàng xóm bàng hoàng, nghẹn ngào thương xót.

Chị Đặng Thị Diệu chia sẻ, cuộc sống của bản thân sau khi lập gia đình còn nhiều khó khăn, chưa có nhà riêng, chồng đi lao động ở nước ngoài. Trong khi đó, người em gái Đặng Thị Thương mắc bệnh ngày càng nặng, gia đình sẽ gửi vào trung tâm chăm sóc người tâm thần. Còn Duy trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.