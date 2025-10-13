Nhà Nhân ái thắp sáng cuộc đời người mẹ góa mắc bệnh hiểm nghèo

Từ lời cầu xin “rủ lòng thương” đến niềm vui trong ngôi nhà mới

Ngày 14/4, báo Dân trí đăng tải bài viết “Mẹ góa mắc bệnh máu ác tính: "Bố các cháu không còn, xin rủ lòng thương!”, phản ánh về hoàn cảnh thương tâm của chị Thân Thị Lan ở xã Văn Lang, tỉnh Phú Thọ.

Chồng mất sớm, chị Lan một mình nuôi 3 con gái nhỏ, trong khi bản thân lại mắc căn bệnh máu ác tính phải điều trị lâu dài. Căn nhà gỗ cũ kỹ dột nát, chẳng khác gì cái lán tạm, không đủ che chắn gió mưa. Đêm hôm, 4 mẹ con nằm co ro trên tấm phản mục, gió lùa qua vách, nước mưa dột từng giọt xuống đầu.

Chồng mất sớm, chị Lan một mình nuôi 3 con gái nhỏ trong căn nhà dột nát, trong khi bản thân lại mắc căn bệnh máu ác tính phải điều trị lâu dài (Ảnh: Hương Hồng).

“Có những hôm trời lạnh, con bé út sốt mà em chỉ biết ôm con khóc. Em nghĩ chắc chẳng còn đủ sức mà sống, chỉ mong các con có chỗ che nắng, che mưa”, chị Lan từng tâm sự trong nước mắt.

Câu chuyện của chị Lan đã khiến hàng triệu trái tim bạn đọc Dân trí xúc động. Những dòng bình luận, tin nhắn chia sẻ và những khoản tiền nghĩa tình nhanh chóng gửi về tòa soạn cùng lời nhắn: “Mong chị sớm có nhà mới, sớm khỏe để chăm con”.

Từ số tiền hơn 260 triệu đồng bạn đọc Dân trí ủng hộ cùng sự chung tay của chính quyền địa phương và Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ, ngôi nhà Nhân ái dành cho mẹ con chị Lan được khởi công trong niềm hân hoan của bà con thôn xóm.

Ai cũng muốn góp sức, người tặng vài viên gạch, người góp ngày công... Có cụ già 70 tuổi vẫn chống gậy mang bó chè tươi ra tặng thợ xây uống nước.

Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 khang trang đã hoàn thiện, dành tặng cho gia đình chị Thân Thị Lan (Ảnh: Hương Hồng).

Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà cấp 4 khang trang đã hoàn thiện trên nền đất cũ, nơi từng chứng kiến bao nước mắt và khổ đau. Ngôi nhà mới mái tôn lạnh màu xanh, tường trắng, cửa sổ kính sáng bóng, như mở ra một chương mới cho cuộc đời người mẹ nghèo.

“Ngày ngôi nhà hoàn thành, em cứ ngỡ mình đang mơ. Mẹ con em có mái ấm thật rồi, không còn sợ mưa gió, không phải nghe tiếng nước dột nữa”, chị Lan xúc động, nước mắt lăn dài trên má.

Người mẹ góa hồi sinh trong niềm tin và yêu thương

Từ ngày có nhà mới, sức khỏe của chị Lan dần ổn định. Nhờ điều trị đều đặn, tinh thần thoải mái, chị ăn ngủ tốt hơn, bệnh tình thuyên giảm rõ rệt. Các bác sĩ cho biết, chính niềm tin và tình yêu thương đã giúp chị hồi phục.

Ngày dọn vào nhà mới, chị Lan và các con thắp nén hương thơm báo cáo tổ tiên và người chồng đã mất (Ảnh: Hương Hồng).

Ba cô con gái ngoan ngoãn, chăm chỉ, giờ đã có góc học tập riêng bên ô cửa sổ. Mỗi buổi sáng, ánh nắng rọi qua khung cửa, tiếng đọc bài vang lên, âm thanh hạnh phúc mà trước kia chị Lan chỉ dám mơ.

“Con chỉ mong mẹ khỏe mãi để 3 chị em được đi học, được làm người có ích. Sau này lớn lên, con sẽ giúp những người khổ như gia đình mình”, Vũ Thuỳ Châm (SN 2013, con gái út của chị Lan), nói và đôi mắt ánh lên quyết tâm.

Ông Nguyễn Chí Hiếu, Trưởng khu 3, xã Văn Lang, tỉnh Phú Thọ chia sẻ: “Ngôi nhà Nhân ái của báo Dân trí không chỉ giúp gia đình chị Lan có chỗ ở kiê cố, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là biểu tượng của lòng nhân ái, của tinh thần “lá lành đùm lá rách” thấm đượm trong văn hóa Việt Nam”.

Trong ánh mắt người mẹ góa đã không còn nỗi sợ hãi, chỉ còn niềm tin và hạnh phúc được hồi sinh từ những tấm lòng nhân ái (Ảnh: Hương Hồng).

Từ căn nhà nhỏ của mẹ con chị Lan, tình người tiếp tục lan tỏa. Nhiều bà con trong thôn bày tỏ mong muốn được góp sức, đồng hành cùng Chương trình Nhân ái để những mái ấm yêu thương tiếp tục được dựng xây trên vùng đất Tổ.

Chị Lan nghẹn ngào nói: “Em biết ơn báo Dân trí, cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã dang tay cứu giúp mẹ con em lúc khốn cùng. Em sẽ cố gắng sống tốt, dạy con sống tử tế để không phụ lòng những người đã thương yêu, giúp đỡ”.

Chị nhìn quanh ngôi nhà, bức tường vẫn còn thơm mùi sơn mới, tiếng cười con trẻ hòa vào nắng sớm. Trong ánh mắt người mẹ góa đã không còn nỗi sợ hãi, chỉ còn niềm tin và hạnh phúc được hồi sinh từ tình người.