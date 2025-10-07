Kiệt quệ sau 7 năm mang “bệnh hiểm”, cô gái 23 tuổi khẩn cầu sự giúp đỡ (Video: Hương Hồng).

Tuổi thơ bất hạnh của cô gái nghèo giàu nghị lực

Trên giường bệnh của khoa Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Thị Phương Thảo (SN 2002, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) nằm bất động, cơ thể tiều tụy gắn đủ các loại ống truyền dịch, ống dẫn lưu…

Ở tuổi 23, lẽ ra Thảo đang sống trọn những năm tháng thanh xuân, với biết bao dự định, ước mơ. Nhưng 7 năm qua, em sống trong vòng xoáy bệnh tật, phải chiến đấu sinh tử với căn bệnh quái ác. Giờ đây, cô gái trẻ và người mẹ đơn thân của em đã quá kiệt quệ.

Phương Thảo mệt mỏi trên giường bệnh, cơ thể suy kiệt sau 3 lần phẫu thuật (Ảnh: Hương Hồng).

Nghĩ đến những ngày tháng chông gai trước mắt, Phương Thảo ôm mặt bật khóc: “Em cũng muốn sống như bao người khác. Em muốn khỏe mạnh để mơ ước nhiều thứ. Giờ đây, em ước có 400 triệu đồng để chữa bệnh, nhưng không biết tìm ở đâu”.

Phương Thảo sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo ở xóm Đồng Văn, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Sống ở miền quê quanh năm hứng chịu thiên tai bão lũ, đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt nên gia đình Thảo vô cùng chật vật.

Cũng vì cuộc sống quá nghèo khó, bố mẹ Thảo nảy sinh mâu thuẫn rồi ly hôn khi em vừa tròn 1 tuổi. Từ đó, Thảo lớn lên trong sự thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm.

7 năm qua, Thảo ròng rã chống lại căn bệnh quái ác, giờ bệnh tình lại trở nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Bà Lê Thị Hồng (SN 1970, mẹ của Thảo), một mình tảo tần nuôi 2 con sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Người phụ nữ đơn thân vừa làm mẹ, vừa làm cha, chèo chống nuôi con trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo.

Nhìn con gái tiều tụy trên giường bệnh, bà Hồng không cầm được nước mắt: “Cháu Thảo từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, lại liên tiếp gặp vận hạn bệnh tật. Nhìn con bé, tôi chỉ ước giá mà mình có thể đau thay con…”. Nỗi đau xé lòng khiến người mẹ nghẹn lại, không thể nói hết câu.

Đưa tay lau nước mắt, bà Hồng cho biết thêm, suốt 7 năm qua, để chạy chữa cho con, bà phải vay mượn khắp nơi. Giờ bệnh tình của Thảo cần chữa trị với số tiền lớn, bà không biết bấu víu vào đâu.

Bà Lê Thị Hồng túc trực bên giường của con, lòng trĩu nặng lo âu và bất lực (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Lê Nhật Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

“Bệnh nhân Phương Thảo nhập viện trong tình trạng sốt cao, cơ thể suy kiệt do áp xe thành bụng từ biến chứng dò đại tràng. Sau khi thăm khám, hội chẩn, chúng tôi chẩn đoán em mắc bệnh Crohn (một căn bệnh tự miễn, gây viêm ruột mạn tính và để lại nhiều biến chứng nặng nề)”.

Theo bác sĩ Huy, Thảo đã phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật lớn. Năm 2019, Thảo phải mổ, cắt bỏ một phần đại tràng và đốt nhân ở gan. Năm 2023, biến chứng rò miệng nối và viêm phúc mạc buộc cô gái trẻ phải phẫu thuật lần thứ 2, đặt hậu môn nhân tạo. Đến tháng 4 năm nay, em tiếp tục vào phòng mổ để đóng hậu môn nhân tạo.

Bác sĩ cho biết, hướng điều trị duy nhất cho Thảo là dùng thuốc ức chế miễn dịch kiểm soát bệnh Crohn với chi phí ước tính 300-400 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Tuy nhiên, bệnh Crohn khiến sức khỏe Thảo suy sụp nhanh chóng. Hiện tại, hướng điều trị duy nhất là dùng thuốc ức chế miễn dịch kiểm soát bệnh Crohn, đồng thời phẫu thuật đưa miệng nối hồi tràng ra ngoài để làm hậu môn nhân tạo trở lại.

Chi phí cho phác đồ kéo dài này ước tính khoảng 300-400 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình thuần nông là hộ nghèo, đã kiệt quệ sau nhiều năm chạy chữa cho con.

“Phương Thảo còn rất trẻ, mới 23 tuổi. Nếu được tiếp tục điều trị tích cực, em vẫn còn cơ hội trở về cuộc sống bình thường. Nhưng khốn nỗi, gia đình bệnh nhân đã kiệt quệ, không thể xoay xở nổi số tiền lớn ấy.

Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để em có thêm cơ hội được tái sinh”, bác sĩ Huy chia sẻ.

Cơn bão số 10 cuốn bay mái nhà của gia đình khốn khó

Cô gái trẻ mong khỏi bệnh để đi làm đỡ đần người mẹ nghèo khó (Ảnh: Hương Hồng).

Khi bà Hồng đang túc trực chăm sóc con gái ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thì từ quê nhà báo ra tin dữ: Cơn bão số 10 quét qua khiến căn nhà nhỏ của mấy mẹ con ở xã Kim Liên bị tốc mái, vườn tược cũng tan hoang.

"Nhà, bếp bị hỏng mái, đồ đạc ngập nước hư hết rồi. Ở bệnh viện thì chứng kiến con bị bệnh tật hành hạ đau đớn, mà mẹ thì bất lực!", bà Hồng khóc nấc.

Thấy mẹ khóc, Thảo cũng không kìm được cảm xúc: “Thời gian qua, em khiến mẹ vất vả quá. Ở quê lại gặp bão, nhà hỏng rồi, mấy nữa mẹ con em không biết ở đâu".

"Em ước được khỏi bệnh, có thể đi làm để lo cho bản thân và đỡ đần mẹ. Những năm qua, lo chữa bệnh cho em, mẹ đã vay hơn 200 triệu đồng, giờ chưa biết xoay xở ở đâu nữa. Xin ông, bà, cô, bác giúp đỡ!", Thảo thổn thức.