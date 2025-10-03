Người mẹ mắc ung thư máu: “Phận em đã định, giờ em chỉ nghĩ đến 2 đứa con”

Hy vọng duy nhất để chị Ngân được sống tiếp là ghép tủy (Video: Hương Hồng).

Biến cố đau lòng liên tiếp xảy đến, đẩy gia đình trẻ vào cơn cùng quẫn

Trong phòng điều trị của khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chị Hoàng Thị Kim Ngân (SN 1996, trú tại thôn Bản Phạ, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai) ngồi lặng lẽ trên giường bệnh. Gương mặt u buồn của người phụ nữ mang bệnh nan y bỗng sáng lên khi nhìn thấy hình ảnh 2 con thơ trên màn hình điện thoại.

“Em cũng muốn được sống lâu nữa, để con gái còn có mẹ dắt tay đến trường, con trai có mẹ kể chuyện, ru ngủ mỗi đêm. Chúng quá nhỏ để chịu cảnh thiếu vắng mẹ. Nhưng số tiền để ghép tủy lớn quá, em không dám nghĩ đến.

Có lẽ, phận em đã định rồi. Giờ đây, chỉ cần được nhìn thấy các con qua camera, là em sung sướng lắm…”, chị Ngân bật khóc.

Nếu được ghép tế bào gốc, người mẹ trẻ mắc ung thư máu có cơ hội trở về với 2 con thơ (Ảnh: Hương Hồng).

Đưa tay lau nước mắt, người mẹ 29 tuổi bùi ngùi kể, căn bệnh ung thư máu (bạch cầu cấp dòng tủy) bất ngờ ập đến vào đầu năm nay, đẩy chị vào hành trình giành giật sự sống vô cùng gian nan.

Nỗi niềm của chị Ngân đan xen giữa thực tại quá đỗi nghiệt ngã, tuổi thơ cơ cực và những biến cố đau lòng dồn dập… Cảm xúc dâng trào khiến câu chuyện giữa chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn của người phụ nữ bất hạnh.

Tuổi thơ của cô bé ham học Hoàng Thị Kim Ngân gắn liền với căn nhà nhỏ tường đất, không có nổi một cái giường, không điện chiếu sáng. Đến giờ, chị Ngân vẫn nhớ như in những đêm mùa đông mưa phùn giá rét, cả nhà co ro trong tấm chăn mỏng dính; nhớ những lần phải sang hàng xóm vay từng bát gạo, bòn mót từng mớ rau rừng để sống qua ngày...

Ca phẫu thuật ghép tế bào gốc lên tới cả tỷ đồng, vượt xa khả năng của gia đình trẻ vốn đã xảy ra nhiều biến cố trước đó (Ảnh: Hương Hồng).

Quyết tâm vượt lên số phận, cô bé Kim Ngân không ngừng nỗ lực học tập, nuôi khát vọng thoát nghèo. Năm 11 tuổi, Ngân rời bản làng lên học ở Trường Dân tộc nội trú… Năm 2018, Ngân tốt nghiệp Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và trở thành công chức, công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai.

Những tưởng hạnh phúc đã đến khi chị Ngân lập gia đình với người chồng làm công an xã và sinh được 2 con là bé Hoàng Thị Thanh Lam (SN 2019) và bé Hoàng Minh Đức (SN 2021). Thế nhưng, số phận nghiệt ngã lại thử thách người phụ nữ giàu nghị lực.

Năm 2022, bé Thanh Lam phát hiện mắc bệnh Kawasaki (một loại viêm mạch máu hiếm gặp). Vợ chồng chị Ngân đưa con chạy chữa khắp nơi, tốn kém 200 triệu đồng. Năm 2024, chồng chị Ngân gặp tai nạn phải phẫu thuật, chi phí chữa trị hơn 400 triệu đồng. Tất cả số tiền chữa bệnh cho chồng con, chị Ngân hoàn toàn phải vay mượn.

Hình ảnh 2 đứa con thơ ở quê nhà đang mong ngóng là động lực để người mẹ trẻ tiếp tục sống (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Trong khi các khoản nợ vẫn chưa thể trả, thì đầu năm nay, chị Ngân phát hiện mắc ung thư máu. Khi cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh trên tay, vợ chồng chị Ngân chỉ biết ôm nhau khóc.

Tình cảnh bệnh nhân quá ngặt nghèo, bác sĩ kêu gọi giúp đỡ

Những biến cố liên tiếp ập đến, khiến gia đình chị Ngân kiệt quệ cả tinh thần lẫn tài chính. Khoản nợ hơn 600 triệu đồng trước đó vẫn còn đè nặng, nay để níu giữ sự sống, chị Ngân phải đối diện ca phẫu thuật ghép tế bào gốc với chi phí lên tới cả tỷ đồng.

Những biến cố liên tiếp ập đến, đẩy gia đình chị Ngân vào cơn cùng quẫn (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Thị Hồng, khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chia sẻ:

“Chị Hoàng Thị Kim Ngân được chẩn đoán mắc Lơ xê mi cấp dòng tủy (bệnh ung thư máu). Hy vọng duy nhất để cứu sống chị lúc này là ca ghép tế bào gốc với chi phí 700 - 800 triệu đồng, xác suất 5% trường hợp phát sinh biến chứng có thể lên tới 3 tỷ đồng.

May mắn, em trai chị Ngân đã được xác định hợp tủy hoàn toàn và sẵn sàng hiến tủy cứu chị. Nếu được ghép tủy kịp thời, chị Ngân sẽ có cơ hội khỏi bệnh, trở về với 2 con thơ còn quá nhỏ. Nhưng trớ trêu thay, số tiền ghép tủy quá lớn, vượt xa khả năng của một gia đình trẻ vốn đã kiệt quệ sau nhiều biến cố.

Chúng tôi tha thiết mong sự chung tay của bạn đọc Dân trí và những tấm lòng hảo tâm gần xa, tiếp thêm động lực để chị Ngân có cơ hội sống, để 2 đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương của mẹ”.