Đau nhói lòng cảnh cậu bé bị dòng điện cao thế cướp đi tương lai

Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ cậu bé lớp 7 phải cắt cụt tứ chi vì bỏng điện (Video: Hương Hồng).

Cú phóng điện cao thế cắt ngang con đường đến trường của cậu bé 12 tuổi

Trong phòng bệnh của khoa Nhi, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, cậu bé Đinh Lực (SN 2013, trú tại TP Hải Phòng) nằm bất động trên giường, khắp cơ thể quấn kín băng trắng.

Đinh Lực được bố mẹ sinh ra với một cơ thể lành lặn, nhưng dòng điện cao thế oan nghiệt đã cướp đi tứ chi, cướp đi cả tương lai của cậu bé, đồng thời đẩy gia đình vốn đã khó khăn càng trở nên cùng quẫn.

Tai nạn xảy ra khi cánh diều mắc vào dây điện cao thế, ngay lập tức dòng điện phóng xuống làm cậu bé 12 tuổi gục ngã, bất tỉnh tại chỗ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Nguyễn Thị Phương (SN 1985, mẹ của Lực) không thể nào quên ngày tai hoạ xảy ra với cậu con trai. Đó là chiều muộn ngày 8/8, Lực cùng mấy bạn gần nhà ra bãi đất trống thả diều. Không may, diều của Lực vướng vào đường điện cao thế, dòng điện phóng xuống, khiến cậu bé bất tỉnh.

Đinh Lực đã hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê sâu, nhưng tổn thương quá nặng do bỏng điện khiến cho tính mạng cậu bé lớp 7 vẫn hết sức mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Đã hơn một tháng chăm con trong bệnh viện, người mẹ tuổi 40 chưa có nổi giấc ngủ trọn vẹn. Người mẹ đau lòng kể, sinh con ra cơ thể lành lặn, chỉ mới đó thôi mà giờ phải nhìn cảnh con trai tứ chi bị cắt cụt...

"Người mẹ nào nhìn con như thế mà không đau lòng...", chị Phương nghẹn ngào nói rồi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Mỗi khi chợp mắt, chị lại bị ám ảnh bởi hình hài cậu con trai mà chị rứt ruột đẻ ra giờ đã không còn nguyên vẹn.

Người mẹ vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, sau khi hay tin con trai bị dòng điện cao thế phóng, gia đình vội đưa con vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng). Sau đó, cậu bé được chuyển gấp lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng tính mạng nguy kịch.

Sau nhiều giờ hội chẩn, để giữ tính mạng cho cậu bé, các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt đi tứ chi.

Cậu bé lớp 7 khóc thảm thiết: “Con nhớ trường lắm, nhưng chân tay con mất hết rồi!...” (Ảnh: Hương Hồng).

Theo lời kể của chị Phương, vợ chồng chị bằng tuổi nhau. Chồng chị là lao động tự do, công việc không ổn định nên thu nhập hết sức bấp bênh. Chị Phương ở nhà nội trợ, chăm sóc mẹ chồng già yếu, mắc bệnh Alzheimer cùng 3 đứa con thơ đang độ tuổi ăn học.

Cuộc sống của gia đình 6 thành viên vốn đã khó khăn, khi con gặp nạn “thập tử nhất sinh”, chi phí chạy chữa tốn kém, gia đình càng lâm vào cảnh khốn quẫn.

Khi con nằm viện, gia đình chị Phương chạy đi vay khắp nơi được 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, bà con, hàng xóm, nhà hảo tâm, người ủng hộ 50 ngàn đồng, người cho 100 ngàn đồng giúp cháu cầm cự được đến hôm nay.

Chị Phương cho biết, tình cảnh của con phải chạy chữa lâu dài, với chi phí lớn, sau này còn lắp chân, tay giả cho con đến trường. Giờ gia đình không biết trông ngóng vào đâu. Chị cầu cứu các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí dang rộng vòng tay giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn.

Nỗi đau quá lớn, khiến người mẹ nhiều lúc tưởng như không thể vượt qua (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ mong cộng đồng dang tay giúp đỡ vì gia cảnh cậu bé quá khó khăn

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đoàn Chí Thanh, Khoa Điều trị bỏng trẻ em, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, ái ngại cho biết:

“Bệnh nhi Đinh Lực nhập viện trong tình trạng bỏng điện cao thế rất nặng, diện tích bỏng lên tới 43% cơ thể, trong đó có 36% bỏng sâu độ 3, 4, 5 ở vùng bụng, hai tay và hai chân.

Đây thực sự là một tai nạn đặc biệt thương tâm. Dòng điện không chỉ phá hủy bề mặt da mà còn gây tổn thương sâu đến các cơ quan và tổ chức bên dưới của bệnh nhân”.

Con trai gặp nạn “thập tử nhất sinh”, gia đình đã vay hơn 100 triệu đồng, trước mắt Đinh Lực phải chạy chữa tích cực, vô cùng tốn kém nhưng bố mẹ nghèo chưa biết xoay xở ra sao (Ảnh: Hương Hồng).

Theo bác sĩ Thanh, tập thể y, bác sĩ đã nỗ lực hết sức để cứu chữa, song để giữ lại tính mạng cho cháu, việc phải cắt cụt cả tứ chi là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại, cháu Lực vẫn trong quá trình điều trị tích cực.

Các bác sĩ tận tâm điều trị, chăm sóc vết thương, ngăn ngừa nhiễm trùng và quan tâm đặc biệt đến tinh thần của cháu. Phải cắt cụt tứ chi là nỗi đau quá lớn với sức chịu đựng của một cậu bé mới 12 tuổi và cả gia đình cháu.

“Chặng đường hồi phục phía trước của cháu Lực còn rất dài và đầy gian nan. Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để cháu có cơ hội được chữa trị, được tiếp thêm nghị lực vượt qua nỗi đau thể xác và tìm lại niềm tin vào cuộc sống”, bác sĩ Thanh bày tỏ.